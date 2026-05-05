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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरHigh Profit Farming: खेती के लिए जगह है कम, इस तरह करेंगे काम तो होगा तगड़ा मुनाफा

High Profit Farming: खेती के लिए जगह है कम, इस तरह करेंगे काम तो होगा तगड़ा मुनाफा

High Profit Farming: बढ़ती महंगाई और घटती जमीन के बीच किसान अब स्मार्ट तरीके अपनाकर कम जगह में भी तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे बढ़ाएं अपनी कमाई?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 05 May 2026 01:48 PM (IST)
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High Profit Farming: बढ़ती महंगाई ने हर किसी की जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है, चाहे वह शहर में रहते हो या गांव में. वहीं, खेती करने वाले किसानों के लिए यह चुनौती और भी बड़ी हो गई है, क्योंकि जैसे-जैसे लागत बढ़ रही है, वैसे-वैसे जमीन लगातार छोटी होती जा रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि कम जमीन में कैसे ज्यादा कमाई की जाए? अच्छी बात यह है कि थोड़ी समझदारी और सही तकनीक अपनाकर छोटी सी जमीन से भी तगड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है. साथ ही, खेती के लिए जगह कम होना अब समस्या नहीं, बल्कि एक मौका बन सकता है. जरूरत है तो बस सही प्लानिंग और आधुनिक तरीकों को अपनाने की. 

हाई-वैल्यू फसलों से बढ़ाएं मुनाफा

सबसे पहले जरूरी है कि आप पारंपरिक खेती से हटकर हाई-वैल्यू फसलों की ओर बढ़ें. हाई वैल्यू फसलें, वे फसलें होती हैं, जिनकी बाजार में कीमत ज्यादा होती है और जिन्हें बेचकर किसान कम जमीन में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं. यानी ऐसी फसलें, जो कम जगह में उगती हैं लेकिन अच्छी कमाई देती हैं. उदाहरण के तौर पर अगर आप एक बीघा जमीन में गेहूं उगाते हैं तो मुनाफा सीमित रहता है. वहीं, उसी जमीन में अगर आप टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा या मिर्च जैसी सब्जियां उगाते हैं तो कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं. दरअसल, इन फसलों की बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है. 

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मल्टी-क्रॉपिंग से एक खेत में कई फसलें

दूसरा तरीका है एक ही खेत से कई फसलें उगाना. इसे मल्टी-क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग भी कहा जाता है. इसमें किसान अपनी जमीन को खाली नहीं छोड़ता, बल्कि अलग-अलग समय या साथ में कई फसलें लेकर ज्यादा उत्पादन और कमाई करता है. जैसे आप पपीता या अमरूद के पौधे लगाकर उनके बीच में धनिया, पालक या मूली उगा सकते हैं. इससे जमीन का हर हिस्सा इस्तेमाल होगा और आपकी कमाई भी बढ़ेगी. इसके अलावा मसालों और फूलों की खेती भी कम जमीन में ज्यादा फायदा देती है. जैसे अदरक, लहसुन, हल्दी और धनिया जैसी फसलें कम जगह में उगाई जा सकती हैं और बाजार में इनकी कीमत भी अच्छी मिलती है. साथ ही, कई किसान छोटे खेत में सिर्फ लहसुन उगाकर ही अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. वहीं, गेंदा, गुलाब और रजनीगंधा जैसे फूलों की मांग सालभर बनी रहती है. चाहे शादी हो, पूजा हो या कोई कार्यक्रम हो.  1 बीघा में फूल उगाकर भी किसान अच्छा-खासा पैसा कमा सकते हैं. 

सही सीजन और आधुनिक तकनीक से बढ़ेगा उत्पादन

सीजन के हिसाब से खेती करना भी बेहद जरूरी माना जाता है. अगर आप सही समय पर सही फसल उगाते हैं तो आपको बेहतर कीमत मिलती है. जैसे सर्दियों में गोभी-मटर, गर्मियों में खीरा-लौकी और बरसात में भिंडी उगाना ज्यादा फायदेमंद होता है. साथ ही, कम जमीन में ज्यादा उत्पादन के लिए ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग तकनीक भी बहुत काम की होती है. इससे पानी की बचत के साथ फसल की ग्रोथ भी बेहतर होती है. 

यह भी पढ़ेंः क्या बटाई पर खेती करने वाले किसान भी ले सकते हैं पीएम फसल बीमा योजना का लाभ, क्या है नियम?

Published at : 05 May 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
High Profit Farming Farming In Small Land High Value Crops Modern Farming Techniques Increase Farmer Income
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