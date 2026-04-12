किसानों को इस योजना के तहत मशीनों पर मिल रही है 80% तक की छूट, चूके तो होगा बड़ा नुकसान

Kisan Machine Subsidy: खेती-किसानी के काम को आसान और मुनाफे वाला बनाने के लिए बिहार सरकार एक जबरदस्त तोहफा लेकर आई है. अब भारी-भरकम और महंगी मशीनों को खरीदना आपकी पहुंच से बाहर नहीं होगा. क्योंकि कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत आपको तगड़ी मदद मिलने वाली है. इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इसमें जुताई से लेकर कटाई तक के लगभग 91 तरह के कृषि यंत्रों पर भारी छूट दी जा रही है.

आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल से न केवल आपका समय बचेगा. बल्कि फसल की पैदावार भी कई गुना तक बढ़ जाएगी. अगर आप भी अपने पुराने खेती के तरीकों को अपग्रेड करना चाहते हैं और सरकारी पैसे का सही फायदा उठाना चाहते हैं. तो यह मौका आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है.

इन मशीनों पर सब्सिडी

इस योजना में रोटरी मल्चर, सुपर सीडर और धान ट्रांसप्लांटर जैसे हाई-टेक उपकरणों को शामिल किया गया है. सरकार ने सब्सिडी को कैटेगरी के हिसाब से बांटा है ताकि समाज के हर वर्ग को बराबर लाभ मिल सके. सामान्य वर्ग के किसानों के लिए जहां 40 से 50 प्रतिशत तक की छूट है, वहीं एससी-एसटी वर्ग के भाइयों के लिए यह आंकड़ा 80 प्रतिशत तक जाता है.

इस भारी डिस्काउंट की वजह से अब मिनी राइस मिल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स लगाना भी काफी किफायती हो गया है.

मशीनों की इतनी लंबी लिस्ट है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी यंत्र का चुनाव कर सकते हैं.

सही सब्सिडी का चुनाव करके आप अपनी लागत को आधे से भी कम कर सकते हैं.

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ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, सारा काम ऑनलाइन पोर्टल के जरिए घर बैठे किया जा सकता है. आवेदन की प्रक्रिया पारदर्शी रहे, इसके लिए विभाग ने लॉटरी सिस्टम को अपनाया है ताकि हर पात्र व्यक्ति को निष्पक्ष मौका मिले. चयनित होने के बाद आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा जिसके आधार पर आप खरीदारी कर पाएंगे.

आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी डिटेल्स और जरूरी कागजात अपलोड करना ही पहला कदम है.

ध्यान रहे कि स्वीकृति पत्र मिलने के 21 दिनों के भीतर ही आपको मशीन खरीदनी होगी, वरना आपकी पात्रता रद्द हो सकती है.

डिजिटल तरीके से आवेदन करना न सिर्फ आसान है बल्कि यह भ्रष्टाचार की गुंजाइश को भी खत्म कर देता है.

पेमेंट सीधे खाते में

सरकार ने भुगतान की नई व्यवस्था लागू की है जिसमें पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा गया है. किसान को पहले मशीन की पूरी कीमत डीलर को चुकानी होगी, जिसके बाद सब्सिडी की रकम सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के जरिए ट्रांसफर कर दी जाएगी. इससे यह पक्का होता है कि मदद का पैसा बिना किसी देरी के सीधे असली हकदार तक पहुंचे.

नालंदा जैसे जिलों के लिए करोड़ों रुपये का बजट अलॉट किया गया है जिससे हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी.

यह डायरेक्ट बेनेफिट सिस्टम बिचौलियों के खेल को खत्म करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.

मशीनीकरण से खेती अब थका देने वाला काम नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल और फायदेमंद बिजनेस बन जाएगा.

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