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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिसानों को इस योजना के तहत मशीनों पर मिल रही है 80% तक की छूट, चूके तो होगा बड़ा नुकसान

किसानों को इस योजना के तहत मशीनों पर मिल रही है 80% तक की छूट, चूके तो होगा बड़ा नुकसान

Kisan Machine Subsidy: महंगी मशीनों को अब कम दाम पर खरीदने का सुनहरा मौका आ गया है. सरकार की इस नई स्कीम के तहत खेती के उपकरणों पर 80% सब्सिडी मिल रही है. जानें कैसे आप इस छूट का फायदा उठा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 12 Apr 2026 06:52 AM (IST)
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Kisan Machine Subsidy:  खेती-किसानी के काम को आसान और मुनाफे वाला बनाने के लिए बिहार सरकार एक जबरदस्त तोहफा लेकर आई है. अब भारी-भरकम और महंगी मशीनों को खरीदना आपकी पहुंच से बाहर नहीं होगा. क्योंकि कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत आपको तगड़ी मदद मिलने वाली है. इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इसमें जुताई से लेकर कटाई तक के लगभग 91 तरह के कृषि यंत्रों पर भारी छूट दी जा रही है.

आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल से न केवल आपका समय बचेगा. बल्कि फसल की पैदावार भी कई गुना तक बढ़ जाएगी. अगर आप भी अपने पुराने खेती के तरीकों को अपग्रेड करना चाहते हैं और सरकारी पैसे का सही फायदा उठाना चाहते हैं. तो यह मौका आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है.

इन मशीनों पर सब्सिडी 

इस योजना में रोटरी मल्चर, सुपर सीडर और धान ट्रांसप्लांटर जैसे हाई-टेक उपकरणों को शामिल किया गया है. सरकार ने सब्सिडी को कैटेगरी के हिसाब से बांटा है ताकि समाज के हर वर्ग को बराबर लाभ मिल सके. सामान्य वर्ग के किसानों के लिए जहां 40 से 50 प्रतिशत तक की छूट है, वहीं एससी-एसटी वर्ग के भाइयों के लिए यह आंकड़ा 80 प्रतिशत तक जाता है.

  • इस भारी डिस्काउंट की वजह से अब मिनी राइस मिल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स लगाना भी काफी किफायती हो गया है.
  • मशीनों की इतनी लंबी लिस्ट है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी यंत्र का चुनाव कर सकते हैं.

सही सब्सिडी का चुनाव करके आप अपनी लागत को आधे से भी कम कर सकते हैं.

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ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, सारा काम ऑनलाइन पोर्टल के जरिए घर बैठे किया जा सकता है. आवेदन की प्रक्रिया पारदर्शी रहे, इसके लिए विभाग ने लॉटरी सिस्टम को अपनाया है ताकि हर पात्र व्यक्ति को निष्पक्ष मौका मिले. चयनित होने के बाद आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा जिसके आधार पर आप खरीदारी कर पाएंगे.

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी डिटेल्स और जरूरी कागजात अपलोड करना ही पहला कदम है.
  • ध्यान रहे कि स्वीकृति पत्र मिलने के 21 दिनों के भीतर ही आपको मशीन खरीदनी होगी, वरना आपकी पात्रता रद्द हो सकती है.

डिजिटल तरीके से आवेदन करना न सिर्फ आसान है बल्कि यह भ्रष्टाचार की गुंजाइश को भी खत्म कर देता है.

पेमेंट सीधे खाते में

सरकार ने भुगतान की नई व्यवस्था लागू की है जिसमें पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा गया है. किसान को पहले मशीन की पूरी कीमत डीलर को चुकानी होगी, जिसके बाद सब्सिडी की रकम सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के जरिए ट्रांसफर कर दी जाएगी. इससे यह पक्का होता है कि मदद का पैसा बिना किसी देरी के सीधे असली हकदार तक पहुंचे.

  • नालंदा जैसे जिलों के लिए करोड़ों रुपये का बजट अलॉट किया गया है जिससे हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी.
  • यह डायरेक्ट बेनेफिट सिस्टम बिचौलियों के खेल को खत्म करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.

मशीनीकरण से खेती अब थका देने वाला काम नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल और फायदेमंद बिजनेस बन जाएगा.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 12 Apr 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Machine Subsidy
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