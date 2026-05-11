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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरNatural Fertilizer: गमले में सीधे डाल देते हैं इस्तेमाल हुई चायपत्ती, मिट्टी की ताकत बढ़ाने के लिए जानें सही तरीका

Natural Fertilizer: गमले में सीधे डाल देते हैं इस्तेमाल हुई चायपत्ती, मिट्टी की ताकत बढ़ाने के लिए जानें सही तरीका

Natural Fertilizer: इस्तेमाल हुई चायपत्ती को सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह पौधों के लिए प्राकृतिक खाद बन सकती है और साथ ही ये मिट्टी की ताकत बढ़ाने में भी मदद करती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 11 May 2026 09:23 AM (IST)
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Natural Fertilizer:  घर में लगे पौधों को हरा-भरा और मजबूत बनाने के लिए लोग कई तरह की खाद और घरेलू चीजों का इस्तेमाल करते हैं. उन्हीं में से एक है इस्तेमाल हुई चायपत्ती. कई लोग चाय बनाने के बाद बची चायपत्ती को सीधे गमले में डाल देते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा करना हमेशा सही नहीं माना जाता. अगर चायपत्ती का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह मिट्टी की ताकत बढ़ाने और पौधों की ग्रोथ बेहतर करने में मदद कर सकती है. वहीं गलत तरीके से डालने पर पौधों को नुकसान भी हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि चायपत्ती इस्तेमाल करने का सही तरीका समझा जाए.

सीधे गमले में डालने से हो सकती है परेशानी

विशेषज्ञों के अनुसार, इस्तेमाल हुई चायपत्ती को बिना साफ किए सीधे मिट्टी में डालना सही नहीं होता. क्योंकि चाय में चीनी और दूध मिला होता है, जो मिट्टी में फंगस और कीड़े पैदा कर सकता है. इससे पौधों की जड़ें खराब होने लगती हैं और मिट्टी की गुणवत्ता भी बिगड़ सकती है. वही कई बार लोग गर्म चायपत्ती भी सीधे गमले में डाल देते हैं, जिससे पौधों की जड़ों पर बुरा असर पड़ सकता है. यही वजह है कि चायपत्ती इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह धोना और सुखाना जरूरी माना जाता है.

ऐसे तैयार करें चायपत्ती की प्राकृतिक खाद

गार्डनिंग एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सबसे पहले इस्तेमाल हुई चायपत्ती को साफ पानी से धो लें, ताकि उसमें मौजूद चीनी और दूध निकल जाए. इसके बाद इसे धूप में अच्छी तरह सुखा लें. सूखने के बाद इसे मिट्टी में थोड़ी मात्रा में मिलाया जा सकता है. साथ ही इसे कम्पोस्ट खाद में मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. वही चायपत्ती में मौजूद पोषक तत्व मिट्टी को उपजाऊ बनाने और पौधों की बढ़त में मदद करते हैं. यही कारण है कि कई लोग इसे प्राकृतिक खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं.

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किन पौधों में ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है चायपत्ती?

जानकारी के मुताबिक, चायपत्ती का इस्तेमाल फूलों वाले पौधों और कुछ सब्जियों के पौधों में ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और पौधों को जरूरी पोषण भी मिलता है. हालांकि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हर पौधे में ज्यादा मात्रा में चायपत्ती नहीं डालनी चाहिए. क्योंकि जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से यह मिट्टी को भारी बना सकता है. इसलिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ही इसका उपयोग करना बेहतर माना जाता है.

सही तरीके से इस्तेमाल करने पर मिल सकता है फायदा

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर चायपत्ती का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह घर के पौधों के लिए अच्छी प्राकृतिक खाद बन सकती है. इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होती है और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है. वहीं गलत तरीके से डालने पर पौधों में कीड़े और फंगस की समस्या बढ़ सकती है. इसलिए अगली बार इस्तेमाल हुई चायपत्ती को फेंकने से पहले उसका सही इस्तेमाल जरूर समझ लेना चाहिए. इससे आपके गमले के पौधे लंबे समय तक हरे-भरे और स्वस्थ बने रहते हैं. 

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Published at : 11 May 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Gardening Tips Natural Fertilizer Organic Gardening Kitchen Waste Compost
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