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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरFarming: चेरी टोमेटो की खेती कर देगी आपको मालामाल, जानें इसे उगाने का परफेक्ट तरीका

Farming: चेरी टोमेटो की खेती कर देगी आपको मालामाल, जानें इसे उगाने का परफेक्ट तरीका

Farming: चेरी टमाटर की बढ़ती मांग और अच्छी कीमत के कारण कई लोग इसे उगा कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं. आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 08 Apr 2026 11:58 AM (IST)
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Farming: टमाटर खाने के शौकीन लोगों की कोई कमी नहीं है, इसे लोग सलाद में, सब्जी में, केचप के रूप में और कई अन्य तरीकों से खाते हैं. इसकी खेती करना काफी फायदेमंद हो सकता है, खासकर चेरी टमाटर उगाना. बाजार में बढ़ती मांग और अच्छी कीमत होने से यह किसानों को काफी लाभ देता है. इसका एक पौधा सामान्य तौर पर 4 से 5 KG फल देता है, जिससे इसकी खेती सामान्य टमाटर के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद हो सकती है.

चेरी टमाटर की खेती का सही तैयारी

चेरी टमाटर एक छोटा और मीठा टमाटर होता है जो बाजार में सामान्य टमाटर से ज्यादा कीमत का होता है. इसकी खेती करने के लिए मिट्टी की तैयारी सबसे जरूरी है. इसके लिए ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो पानी को ज्यादा रोक कर न रखे, फिर बाजार से या नर्सरी से अच्छी क्वालिटी के बीज लाएं और बो दें, बीजों को उगने में 5 से 7 दिन का समय लगता है. जब पौधा लगभग 5 इंच का हो जाए तो इसे खेत में निश्चित दूरी पर ट्रांसप्लांट करें. पौधों के बीच लगभग 2 से 3 फीट की दूरी होनी चाहिए ताकि उन्हें सही से धूप और हवा मिल सके.

यह भी पढें- बाग में तैयार आम की फसल में लग न जाएं कीट, करें ये स्प्रे; जानें दवा और सही मात्रा

चेरी टमाटर की खेती में देखभाल

चेरी टमाटर को नियमित पानी की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा पानी देना भी सही नहीं है, इससे पौधे की जड़ सड़ सकती है. सप्ताह में 3 से 4 बार पानी दें. हर 20 से 25 दिन में यूरिया या NPK खाद देने से पौधा स्वस्थ रहता है. पौधे को सहारा देने के लिए खंभे और रस्सियां लगाएं. रोग और कीट से बचाव के लिए समय-समय पर जैविक कीटनाशक या नीम के तेल का छिड़काव भी करें.

चेरी टमाटर की फसल से लाभ

आमतौर पर चेरी टमाटर लगाने के 60 से 70 दिन में तैयार हो जाता है. जब फल पककर लाल हो जाते हैं तो वह पूरी तरह बेचने के लिए तैयार होते हैं. बाजार में चेरी टमाटर की अधिक मांग है, जिससे किसानों को इसकी अच्छी कीमत मिलती है. पौधे की अगर अच्छी तरह देखभाल की जाए तो यह प्रति पौधा 4 से 5 किलो तक फल देता है, और यह सामान्य टमाटर की तुलना में अधिक लाभदायक साबित होता है. आज कई किसान सामान्य टमाटर की जगह चेरी टमाटर उगा रहे हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं.

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Published at : 08 Apr 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
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