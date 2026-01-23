हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबिहार में रोजगार और हरियाली की नई पहल, शुरू हुई छोटी नर्सरी योजना

बिहार में रोजगार और हरियाली की नई पहल, शुरू हुई छोटी नर्सरी योजना

बिहार सरकार की छोटी नर्सरी योजना से लोग घर बैठे पौध तैयार करके कमाई कर सकते हैं और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचा सकते हैं. योजना में सब्सिडी, प्रशिक्षण और तकनीकी मदद भी दी जा रही है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 23 Jan 2026 05:29 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार सरकार ने गांवों में रोजगार बढ़ाने और पर्यावरण को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. सरकार ने छोटी नर्सरी योजना की शुरुआत की है, जिसके जरिए लोग कम खर्च में अपना काम शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं. यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो खेती से जुड़े हैं या घर बैठे कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं.

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लोग अपने घर के आंगन, खेत के छोटे हिस्से या खाली पड़ी जमीन पर पौधों की नर्सरी लगाकर आय का नया जरिया बना सकते हैं. यह योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत चलाई जा रही है, जिसमें सरकार की ओर से अच्छी खासी सब्सिडी भी दी जा रही है.

क्या है छोटी नर्सरी योजना

छोटी नर्सरी योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को पौध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है. इसके तहत फलदार, फूलों वाले, छायादार और औषधीय पौधों की नर्सरी लगाई जा सकती है. सरकार चाहती है कि गांव-गांव में पौधों की उपलब्धता बढ़े और खेती के साथ-साथ बागवानी को भी बढ़ावा मिले.

यह योजना किसानों, महिलाओं, युवाओं, स्वयं सहायता समूहों और छोटे कारोबार शुरू करने वालों के लिए बहुत उपयोगी है. खास बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा जमीन या बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होती.

योजना लाने के पीछे सरकार की सोच

बिहार में आज भी बड़ी संख्या में किसान परंपरागत खेती पर निर्भर हैं, जिससे उनकी आमदनी सीमित रह जाती है. सरकार का मानना है कि अगर खेती के साथ बागवानी और पौध उत्पादन को जोड़ा जाए, तो किसानों की आय बढ़ सकती है. इसी सोच के साथ सरकार ने छोटी नर्सरी योजना की शुरुआत की है. इससे न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि गांवों में हरियाली भी बढ़ेगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा.

आम लोगों को क्या होंगे फायदे

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे शुरू करने में ज्यादा पैसे नहीं लगते. बहुत कम जमीन में भी नर्सरी लगाई जा सकती है. लोग घर बैठे पौधे तैयार कर सकते हैं और उन्हें बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं.

सरकार की ओर से सब्सिडी के साथ-साथ तकनीकी जानकारी और कई मामलों में प्रशिक्षण भी दिया जाता है. गांव की महिलाएं, बेरोजगार युवा और छोटे किसान इस योजना से आसानी से जुड़ सकते हैं. पौध उत्पादन से गांवों में हरियाली बढ़ेगी और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी.

कितनी मिलेगी सब्सिडी

सरकार ने छोटी नर्सरी के लिए प्रति हेक्टेयर 20 लाख रुपये की लागत तय की है. इसमें से 50 प्रतिशत यानी 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.

यह सब्सिडी दो किस्तों में मिलेगी. पहली किस्त में 60 प्रतिशत राशि यानी 6 लाख रुपये और दूसरी किस्त में 40 प्रतिशत राशि यानी 4 लाख रुपये दी जाएगी. यह पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा.

पौधे कहां से और कैसे लें

नर्सरी के लिए पौधे सरकारी नर्सरी, जिला उद्यान विभाग, वन विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से खरीदे जा सकते हैं. इन जगहों पर अच्छी गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध होते हैं. इसके अलावा कई ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी सरकारी सप्लाई की व्यवस्था रहती है, जहां से लोग पौधे ले सकते हैं.

छोटी नर्सरी कैसे शुरू करें

नर्सरी शुरू करने के लिए सबसे पहले सही जगह का चयन जरूरी है. घर का आंगन, खेत का कोना या खाली जमीन इसके लिए उपयुक्त होती है. इसके बाद पौधों का चुनाव करें, जैसे आम, अमरूद, नींबू, पपीता, गुलाब, गेंदा, तुलसी या अन्य औषधीय पौधे.

बीज या पौध को पॉलीबैग या गमले में लगाया जा सकता है. पौधों की नियमित देखभाल, समय पर पानी देना, हल्की खाद और धूप-छांव का सही संतुलन जरूरी होता है. जब पौधे तैयार हो जाएं, तो उन्हें स्थानीय बाजार, किसानों, सरकारी योजनाओं या ठेकेदारों को बेचा जा सकता है.

योजना के लिए आवेदन कैसे करें

छोटी नर्सरी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. इच्छुक लोग बिहार उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

​यह भी पढ़ें- घर के खुले आंगन में करें पपीते की खेती, कम खर्च में होगी अच्छी कमाई; जानें डिटेल्स

 

Published at : 23 Jan 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
 Agriculture
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
विश्व
ट्रंप की नीतियों से खोखला हुआ अमेरिका! EU के कर्ज में सर से पांव तक डूबा, इकोनॉमिस्ट की भविष्यवाणी से मची हलचल
ट्रंप की नीतियों से खोखला हुआ अमेरिका! EU के कर्ज में सर से पांव तक डूबा, इकोनॉमिस्ट की भविष्यवाणी
बॉलीवुड
26 जनवरी बॉलीवुड के लिए रहा है लकी, इन फिल्मों ने की है बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई
26 जनवरी बॉलीवुड के लिए रहा है लकी, इन फिल्मों ने की है बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Manikarnika Ghat | Modi | BMC New Mayor | Shankaracharya Controversy
Shankaracharya Controversy: 'संत समाज इनको बर्दाश्त नहीं करता,मैं निंदा करता हूं'-Ravindra Puri
Startup India का Superpower Moment: Under-40 Founders का $950B Valuation | Paisa Live
MP News: पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप | Chhindwara News
Maharashtra News: Pune के loni में बेकाबू कार ने कुचला मासूम बच्चे को | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
विश्व
ट्रंप की नीतियों से खोखला हुआ अमेरिका! EU के कर्ज में सर से पांव तक डूबा, इकोनॉमिस्ट की भविष्यवाणी से मची हलचल
ट्रंप की नीतियों से खोखला हुआ अमेरिका! EU के कर्ज में सर से पांव तक डूबा, इकोनॉमिस्ट की भविष्यवाणी
बॉलीवुड
26 जनवरी बॉलीवुड के लिए रहा है लकी, इन फिल्मों ने की है बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई
26 जनवरी बॉलीवुड के लिए रहा है लकी, इन फिल्मों ने की है बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई
क्रिकेट
3250000000 का नुकसान, ICC से पंगा लेने पर भिखारी बन जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड?
3250000000 का नुकसान, ICC से पंगा लेने पर भिखारी बन जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड?
विश्व
'ईरान ने रोकीं 800 से ज्यादा फांसी', डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खामेनेई सरकार ने नकारा; अमेरिका को चुभ जाएगी ये बात
'ईरान ने रोकीं 800 से ज्यादा फांसी', ट्रंप के दावे का खामेनेई सरकार ने किया खंडन; US को चुभ जाएगी ये बात
यूटिलिटी
नई कार लेने जा रहे हैं? फाइनेंस कराने से पहले ये 5 बातें जरूर जान लें
नई कार लेने जा रहे हैं? फाइनेंस कराने से पहले ये 5 बातें जरूर जान लें
जनरल नॉलेज
Bhojshala Temple Mosque Controversy: किस मुस्लिम शासक ने धार भोजशाला में बनवाई थी मस्जिद, इस पर पहली बार कब हुआ विवाद?
किस मुस्लिम शासक ने धार भोजशाला में बनवाई थी मस्जिद, इस पर पहली बार कब हुआ विवाद?
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget