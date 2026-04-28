हर किसान के मोबाइल में होने चाहिए ये ऐप, खेती में आ जाएगी स्मार्टनेस

Farmer Mobile Apps: आज के डिजिटल दौर में खेती किसानी का तरीका तेजी से बदल रहा है. अब खेती सिर्फ पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं रह गई है. बल्कि स्मार्टफोन और मोबाइल ऐप्स के जरिए किसान अपनी फसल और कमाई दोनों को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं. सरकार भी किसानों को तकनीक से जोड़ने पर जोर दे रही है, जिससे बीज, मौसम, बाजार भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सके. ऐसे में कुछ मोबाइल ऐप्स किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं, जो उनकी खेती को आसान बना सकते हैं. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि हर किसान के मोबाइल में कौन से ऐप होने चाहिए, जिससे खेती में स्मार्टनेस आ जाएगी.



पीएम किसान ऐप से घर बैठे मिलेगी सभी सुविधा



पीएम किसान मोबाइल ऐप उन किसानों के लिए खास है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं. इस ऐप के जरिए किसान अपनी किस्त का स्टेटस आसानी से देख सकते हैं. इसके अलावा आधार के अनुसार नाम में सुधार और ईकेवाईसी जैसी जरूरी प्रक्रियाएं भी घर बैठे पूरी की जा सकती है. इससे पारदर्शिता बढ़ती है और योजना का पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचता है.



मौसम और सलाह के लिए मेगावॉट Meghdoot App और mKisan App



खेती में मौसम की भूमिका सबसे जरूरी होती है. ऐसे में Meghdoot App और mKisan App किसानों के लिए काफी मददगार है. इन ऐप्स के जरिए किसानों को मौसम का पूर्वानुमान पहले ही मिल जाता है, जिससे वह बुवाई, सिंचाई और कटाई का सही समय तय कर सकते हैं. साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी किसानों तक उनकी भाषा में पहुंचती है, जिससे फसलों की बीमारियों और उनके इलाज की जानकारी मिलती है.

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किसान रथ ऐप



किसान रथ ऐप किसानों के लिए एक जरूरी प्लेटफार्म है. इस ऐप के जरिए किसान ट्रांसपोर्ट से जुड़ी समस्याओं का आसानी से हल कर सकते हैं. वह घर बैठे ट्रक या दूसरे वाहनों की बुकिंग कर सकते हैं और अपनी फसल को सही समय पर मंडी तक पहुंचा सकते हैं. इससे फसल की बर्बादी कम होती है और सही दाम मिलने की संभावना बढ़ती है.



पूसा कृषि ऐप



अगर किसान नई तकनीक और उन्नत खेती के बारे में जानना चाहते हैं, तो पूसा कृषि ऐप उनके लिए उपयोगी है. इस ऐप में नई फसल किस्मों और वैज्ञानिक खेती के तरीके की जानकारी मिलती है. वहीं e-NAM App के जरिए किसान देश भर की मंडियों के भाव देख सकते हैं. इससे उन्हें अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेचने में मदद मिलती है.

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