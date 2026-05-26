बेहद कम ब्याज पर खेती के लिए मिलेगा लोन, बिना गारंटी के ऐसे करें अप्लाई, जान लें पूरा प्रोसेस

Kisan Credit Card Scheme: खेती-किसानी के काम में समय पर पैसों का जुगाड़ होना सबसे बड़ी चुनौती होती है. कभी बीज खरीदना हो, कभी खाद की जरूरत हो तो कभी नए कृषि उपकरण लेने हों, नकदी की कमी के चलते अक्सर हमारे किसान भाइयों को साहूकारों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जहां भारी ब्याज के जाल में वे फंस जाते हैं. इसी बड़ी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार की 'किसान क्रेडिट कार्ड' यानी केसीसी योजना गेमचेंजर साबित हो रही है.

इस स्कीम के जरिए किसानों को बेहद कम और किफायती ब्याज दरों पर खेती के लिए लोन मिल जाता है. सबसे बड़ी और राहत की बात यह है कि एक तय रकम तक का लोन लेने के लिए आपको किसी भी गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है. आइए आज एकदम आसान शब्दों में जानते हैं कि यह पूरी स्कीम क्या है, इसमें ब्याज का क्या गणित है और आप घर बैठे या बैंक जाकर इसके लिए तुरंत कैसे अप्लाई कर सकते हैं.

किसान क्रेडिट कार्ड से फायदा

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को मिलने वाले लोन की ब्याज दरें बहुत ही मामूली होती हैं. वैसे तो बैंकों की सामान्य लोन दरें काफी ज्यादा होती हैं, लेकिन केसीसी के तहत किसानों को सिर्फ 7% की सालाना ब्याज दर पर लोन मिल जाता है. इतना ही नहीं, अगर आप अपने लोन की किस्तें एकदम सही समय पर चुकाते हैं. तो सरकार की तरफ से आपको ब्याज में 3% की अतिरिक्त सब्सिडी (छूट) भी दी जाती है.

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यानी समय पर पैसा लौटाने वाले ईमानदार किसानों को यह लोन महज 4% के बेहद सस्ते सालाना ब्याज पर मिल जाता है. इस स्कीम की एक और कमाल की बात यह है कि ₹1.60 लाख तक के कृषि लोन के लिए किसानों को अपनी जमीन या कोई भी चीज बैंक के पास गिरवी रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है.

केसीसी लोन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

इस बेहतरीन योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ बेसिक कागजात होने चाहिए. इनमें आवेदक किसान का आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, खेती की जमीन के जरूरी दस्तावेज जैसे खतौनी या जमाबंदी और हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं. अप्लाई करने का प्रोसेस भी अब बहुत ही मॉडर्न और डिजिटल हो गया है.

केसीसी लोन अप्लाई करने का प्रोसेस

अपने नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर आप सीधा केसीसी का आवेदन फॉर्म ले सकते हैं और उसे भरकर जमा कर सकते हैं.

एसबीआई ग्राहक अपने मोबाइल में योनो ऐप खोलकर एग्रीकल्चर सेक्शन के जरिए घर बैठे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी आप बहुत ही कम समय में अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा सकते हैं.

फॉर्म के साथ आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और जमीन के ताजा कागजात यानी खतौनी की कॉपी लगानी होगी.

बैंक द्वारा आपके सभी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन पूरा होते ही लोन का पैसा सीधे आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा.

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