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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चररोज मंडी में होता है आना जाना! इन लोडिंग वाहनों का रुख करें किसान खरीदार

रोज मंडी में होता है आना जाना! इन लोडिंग वाहनों का रुख करें किसान खरीदार

किसानों को फसल मंडी तक पहुंचाने के लिए हर बार बड़े वाहन की जरूरत नहीं होती. जानें कम, मध्यम और ज्यादा माल के लिए कौन सा लोडिंग वाहन आपके मंडी में फसल ली जाने के काम आ सकता है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 30 Sep 2026 06:56 PM (IST)
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किसानों का मंडी में रोज आना-जाना लगा रहता है. खेत से सब्जी, फल, अनाज या दूसरी फसल मंडी तक पहुंचाने के लिए सही वाहन का होना काफी जरूरी है. वाहन छोटा हो तो ज्यादा माल नहीं जा पाता और बहुत बड़ा वाहन लेने पर किराया बढ़ सकता है. ऐसे में किसान अपनी फसल की मात्रा और दूरी के हिसाब से सही लोडिंग वाहन चुन सकते हैं.

बाजार में लोडिंग ऑटो से लेकर पिकअप और छोटे मालवाहक वाहन तक कई विकल्प मौजूद हैं. आइए जानते हैं कि किस तरह की फसल और कितने माल के लिए कौन सा वाहन आपके लिए सही रह सकता है.

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कम माल है तो लोडिंग ऑटो रहेगा काम का

अगर किसान के पास सब्जी, फल या दूसरी उपज कम मात्रा में है तो लोडिंग ऑटो एक आसान विकल्प हो सकता है. इसका आकार छोटा होने की वजह से गांव की संकरी सड़कों और मंडी के भीड़ वाले रास्तों में इसे चलाना आसान रहता है. कम दूरी तक सामान ले जाने के लिए भी यह उपयोगी हो सकता है. हालांकि इस  वाहन की तय क्षमता से ज्यादा माल इसमें नहीं भरना चाहिए.

मध्यम मात्रा की फसल के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली

अगर किसान के पास मंडी ले जाने के लिए फसल की मात्रा ज्यादा है तो ट्रैक्टर-ट्रॉली काम का विकल्प हो सकता है. गांव से मंडी तक अनाज, सब्जी, फल या दूसरी कृषि उपज पहुंचाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. खासकर जिन किसानों के पास अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉली है, उनके लिए बार-बार अलग वाहन का इंतजाम करने की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि ट्रॉली में तय क्षमता से ज्यादा माल नहीं भरना चाहिए और सड़क पर सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है.

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 ज्यादा फसल है तो पिकअप बेहतर विकल्प

जिन किसानों के पास एक बार में ज्यादा फसल मंडी ले जाने के लिए होती है, उनके लिए पिकअप जैसे वाहन ज्यादा काम के हो सकते हैं. इसमें छोटे लोडिंग वाहनों की तुलना में ज्यादा सामान ले जाया जा सकता है. इससे किसान को एक ही चक्कर में ज्यादा माल मंडी तक पहुंचाने की सुविधा मिल सकती है. और मंडी का बार-बार चक्कर लगाने से भी बच सकता है हालांकि वाहन चुनते समय उसकी लोड क्षमता और स्थानीय नियमों का ध्यान रखना जरूरी है.

 फल-सब्जी के लिए वाहन चुनते समय रखें ध्यान

फल और सब्जियां दूसरी फसलों के मुकाबले ज्यादा नाजुक होती हैं. इन्हें मंडी तक ले जाते समय दबने या खराब होने से बचाना जरूरी है. इसलिए किसान ऐसे वाहन का चुनाव करें जिसमें सामान को ठीक से रखा जा सके. जरूरत के हिसाब से क्रेट या बॉक्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इससे फसल को मंडी तक पहुंचने के दौरान नुकसान से बचाने में मदद मिल सकती है.

 वाहन लेने से पहले किराया और क्षमता देखें

किसान के लिए सबसे सही वाहन वही होगा जो उसकी फसल की मात्रा और दूरी के हिसाब से हो. वाहन तय करने से पहले उसकी लोड क्षमता, किराया, दूरी और ईंधन खर्च जैसी बातों को जरूर देखना चाहिए. कम माल के लिए बहुत बड़ा वाहन लेने पर खर्च बढ़ सकता है, जबकि ज्यादा माल के लिए छोटा वाहन लेने पर कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. इसलिए पहले फसल की मात्रा का हिसाब लगाकर वाहन चुनना ज्यादा सही रहेगा.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
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