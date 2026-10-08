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सिर्फ 5 गायों से ऐसे शुरू करें डेयरी कारोबार, 2 साल में बढ़ाएं कमाई
डेयरी शुरू करने वाले किसान शुरुआत में ज्यादा गायें खरीदने के बजाय छोटे स्तर से काम शुरू करें. सही नस्ल, चारा, सेहत और दूध उत्पादन का ध्यान रखकर धीरे-धीरे फार्म बढ़ाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.
डेयरी फार्म शुरू करने से पहले जान लें ये राज, 5 गायों से भी शुरू हो सकता है काम
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Published at : 08 Oct 2026 03:43 PM (IST)
Tags :Dairy Farming Agriculture News
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