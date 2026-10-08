सिर्फ 5 गायों से ऐसे शुरू करें डेयरी कारोबार, 2 साल में बढ़ाएं कमाई

हर नस्ल हर जगह सबसे अच्छी नहीं होती. किसान अपने इलाके के मौसम, चारे की उपलब्धता, पानी, बाजार और पशुओं की देखभाल करने की क्षमता को ध्यान में रखकर नस्ल चुनें. सही पशु, सीमित संख्या और बेहतर प्रबंधन से डेयरी को धीरे-धीरे बड़ा किया जा सकता है.