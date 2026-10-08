ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरसिर्फ 5 गायों से ऐसे शुरू करें डेयरी कारोबार, 2 साल में बढ़ाएं कमाई

सिर्फ 5 गायों से ऐसे शुरू करें डेयरी कारोबार, 2 साल में बढ़ाएं कमाई

डेयरी शुरू करने वाले किसान शुरुआत में ज्यादा गायें खरीदने के बजाय छोटे स्तर से काम शुरू करें. सही नस्ल, चारा, सेहत और दूध उत्पादन का ध्यान रखकर धीरे-धीरे फार्म बढ़ाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 08 Oct 2026 03:43 PM (IST)
डेयरी शुरू करने वाले किसान शुरुआत में ज्यादा गायें खरीदने के बजाय छोटे स्तर से काम शुरू करें. सही नस्ल, चारा, सेहत और दूध उत्पादन का ध्यान रखकर धीरे-धीरे फार्म बढ़ाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

डेयरी फार्म शुरू करने से पहले जान लें ये राज, 5 गायों से भी शुरू हो सकता है काम

1/6
नए किसान ज्यादा पशु खरीदने के बजाय करीब 5 क्रॉस ब्रीड गायों से डेयरी शुरू कर सकते हैं. इससे पशुओं की देखभाल, चारे, बीमारी और दूध उत्पादन को समझने का मौका मिलेगा.
नए किसान ज्यादा पशु खरीदने के बजाय करीब 5 क्रॉस ब्रीड गायों से डेयरी शुरू कर सकते हैं. इससे पशुओं की देखभाल, चारे, बीमारी और दूध उत्पादन को समझने का मौका मिलेगा.
2/6
डेयरी में नस्ल का चुनाव जरूरी है, लेकिन केवल नस्ल के नाम या ज्यादा दूध के दावे पर पशु खरीदना सही नहीं है. गीर और साहीवाल जैसी देसी नस्लों के साथ क्रॉस ब्रीड भी विकल्प हो सकती हैं.
डेयरी में नस्ल का चुनाव जरूरी है, लेकिन केवल नस्ल के नाम या ज्यादा दूध के दावे पर पशु खरीदना सही नहीं है. गीर और साहीवाल जैसी देसी नस्लों के साथ क्रॉस ब्रीड भी विकल्प हो सकती हैं.
3/6
सिर्फ मौजूदा दूध उत्पादन देखकर गाय न खरीदें. यह भी देखें कि गर्भधारण और ब्याने के समय तक उसका दूध कितना बना रहता है, क्योंकि नियमित दूध मिलने से डेयरी की कमाई बनाए रखने में मदद मिलती है.
सिर्फ मौजूदा दूध उत्पादन देखकर गाय न खरीदें. यह भी देखें कि गर्भधारण और ब्याने के समय तक उसका दूध कितना बना रहता है, क्योंकि नियमित दूध मिलने से डेयरी की कमाई बनाए रखने में मदद मिलती है.
4/6
शुरुआती दो साल में चारे की व्यवस्था, पशुओं की सेहत, दूध की बिक्री, खर्च और आमदनी का हिसाब समझना जरूरी है. इस दौरान फार्म को संभालने का अच्छा अनुभव भी मिल जाता है.
शुरुआती दो साल में चारे की व्यवस्था, पशुओं की सेहत, दूध की बिक्री, खर्च और आमदनी का हिसाब समझना जरूरी है. इस दौरान फार्म को संभालने का अच्छा अनुभव भी मिल जाता है.
5/6
डेयरी का मुनाफा केवल गायों की संख्या से तय नहीं होता. चारे का खर्च, इलाज, देखभाल, दूध की कीमत और स्थानीय बाजार जैसे पहलुओं को समझने के बाद ही पशुओं की संख्या बढ़ानी चाहिए.
डेयरी का मुनाफा केवल गायों की संख्या से तय नहीं होता. चारे का खर्च, इलाज, देखभाल, दूध की कीमत और स्थानीय बाजार जैसे पहलुओं को समझने के बाद ही पशुओं की संख्या बढ़ानी चाहिए.
6/6
हर नस्ल हर जगह सबसे अच्छी नहीं होती. किसान अपने इलाके के मौसम, चारे की उपलब्धता, पानी, बाजार और पशुओं की देखभाल करने की क्षमता को ध्यान में रखकर नस्ल चुनें. सही पशु, सीमित संख्या और बेहतर प्रबंधन से डेयरी को धीरे-धीरे बड़ा किया जा सकता है.
हर नस्ल हर जगह सबसे अच्छी नहीं होती. किसान अपने इलाके के मौसम, चारे की उपलब्धता, पानी, बाजार और पशुओं की देखभाल करने की क्षमता को ध्यान में रखकर नस्ल चुनें. सही पशु, सीमित संख्या और बेहतर प्रबंधन से डेयरी को धीरे-धीरे बड़ा किया जा सकता है.
Published at : 08 Oct 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
Dairy Farming Agriculture News

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
सर्दियों में नहीं होगी हरे चारे की कमी, ये ट्रिक अपनाएं किसान भाई
सर्दियों में नहीं होगी हरे चारे की कमी, ये ट्रिक अपनाएं किसान भाई
एग्रीकल्चर
पंजाब के किसानों के लिए KCC का नया नियम, अब देना होगा ज्यादा पैसा
पंजाब के किसानों के लिए KCC का नया नियम, अब देना होगा ज्यादा पैसा
एग्रीकल्चर
रेगिस्तान के किसान इन नस्ल की गायों पर रखें फोकस, गर्मी में भी नहीं होंगी बीमार
रेगिस्तान के किसान इन नस्ल की गायों पर रखें फोकस, गर्मी में भी नहीं होंगी बीमार
एग्रीकल्चर
नाना पाटेकर के पास कितनी खेती थी, उसमें क्या उगाते थे?
नाना पाटेकर के पास कितनी खेती थी, उसमें क्या उगाते थे?
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
उपेक्षा से उत्कर्ष तक: पूर्वांचल का कायाकल्प और भदोही कालीन उद्योग का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नंदीग्राम में रिजल्ट से पहले ममता बनर्जी ने मान ली हार! कहा 'भविष्यवाणी सुनी है कि...'
नंदीग्राम में रिजल्ट से पहले ममता बनर्जी ने मान ली हार! कहा 'भविष्यवाणी सुनी है कि...'
दिल्ली NCR
10 अक्टूबर आंदोलन से पहले बढ़ीं अभिजीत, सौरव, रांका की मुश्किल? दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला
10 अक्टूबर आंदोलन से पहले बढ़ीं अभिजीत, सौरव, रांका की मुश्किल? दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला
इंडिया
CJP ने 10 अक्टूबर के आंदोलन के लिए कस ली कमर, सौरव दास बोले- 'ज्ञानू, कॉकरोच...'
CJP ने 10 अक्टूबर के आंदोलन के लिए कस ली कमर, सौरव दास बोले- 'ज्ञानू, कॉकरोच...'
क्रिकेट
भुवनेश्वर कुमार की वापसी: क्या 2028 वर्ल्ड कप खिलाने की तैयारी या सेलेक्टर्स की मजबूरी?
भुवनेश्वर कुमार की वापसी: क्या 2028 वर्ल्ड कप खिलाने की तैयारी या सेलेक्टर्स की मजबूरी?
बॉलीवुड
नाना पाटेकर की मराठी फिल्म जो सेंसर बोर्ड में दो साल तक अटकी रही, सीरियल किलर के रोल देख कांप गए थे लोग
नाना पाटेकर की मराठी फिल्म जो सेंसर बोर्ड में दो साल तक अटकी रही, सीरियल किलर के रोल देख कांप गए थे लोग
बॉलीवुड
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
इंडिया
सऊदी में एयरपोर्ट्स पर हमलों से गुस्से में भारत, चेतावनी देते हुए कहा- 'नामंजूर'
सऊदी में एयरपोर्ट्स पर हमलों से गुस्से में भारत, चेतावनी देते हुए कहा- 'नामंजूर'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या जाकर भी राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे अखिलेश यादव? खुद बता चुके हैं वजह
अयोध्या जाकर भी राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे अखिलेश यादव? खुद बता चुके हैं वजह
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget