लहसुन की खेती का पूरा हिसाब-किताब, लागत निकाल कर इतनी होगी बचत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लहसुन की खेती में अक्टूबर-नवंबर में बुवाई सही समय माना जाता है.

एक एकड़ लहसुन की खेती में 35-45 हजार रुपये की लागत आती है.

किसान प्रति एकड़ 3.5 से 4 लाख रुपये तक मुनाफा कमाते हैं.

बाजार में मसालों के दाम आसमान छू रहे हैं और ऐसे में अगर मसाले की फसल उगाई जाए तो बढ़िया मुनाफा कमाया जा। सकता है. पिछले कुछ समय से खेती का तरीका पूरी तरह बदल चुका है और किसान उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं जो कम दिनों में मोटा पैसा देकर जाएं. मसालों की कैटेगरी में लहसुन एक ऐसा नाम है जिसकी डिमांड हर घर में रोजाना बनी रहती है.

अगर आपके पास एक एकड़ जमीन खाली पड़ी है और आप समझ नहीं पा रहे कि उसमें क्या उगाएं तो लहसुन की खेती आपके लिए एक फायदे का सौदा साबित हो सकती है. कैसे करनी चाहिए इसकी खेती और खेती की शुरूआत करने से लेकर फसल कटने तक में कितनी लागत आती है. और पूरी लागत निकालने के बाद कितना मुनाफा बचता है. जान लीजिए इसका पूरा हिसाब-किताब.

एक एकड़ में लहसुन की खेती का तरीका

इस फसल से बढ़िया पैदावार निकालने के लिए जमीन की तैयारी सबसे पहला और जरूरी काम होता है. एक एकड़ खेत के लिए आपको करीब 50 से 60 किलो अच्छी क्वालिटी के बीज की जरूरत पड़ेगी. इसलिए बीज हमेशा किसी भरोसेमंद जगह से ही लें. खेत में ट्रैक्टर चलाकर मिट्टी को एकदम भुरभुरी बना लें और पुरानी गोबर की खाद मिलाकर जमीन को पूरी तरह उपजाऊ कर दें. इसके बाद हल्की नालियां या क्यारियां बनाकर कतारों में बीजों की बुआई शुरू करें.

जहां पौधों के बीच की दूरी सही रखनी जरूरी है. अक्टूबर और नवंबर का समय इसके लिए सबसे सही माना जाता है क्योंकि हल्की ठंड पौधों को तेजी से बढ़ने में मदद करती है. समय-समय पर हल्की नमी बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर खरपतवार साफ कर देने चाहिए. जिससे पौधे मजबूत होकर बाहर आते हैं.

एक एकड़ लहसुन की खेती में कितनी लागत?

खेती करने से पहले बहुत से किसान यह जानना चाहते हैं कि खेती में लागत कितनी आ सकती है. जिससे वह अपना बजट बनाकर चल सकें. तो आपको बता दें एक एकड़ में लहसुन लगाने के लिए आपको बीज खरीदने, खेत की जुताई करवाने, खाद डालने और लेबर का खर्चा जोड़कर चलना होगा.

अगर आज के रेट्स के हिसाब से जोड़ा जाए तो अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदने में ही लगभग 15 से 20 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं. इसके अलावा जुताई, दवाइयां और बाकी तमाम जरूरतों का खर्च मिलाकर कुल लागत करीब 35 से 45 हजार रुपए के आसपास पहुंच जाती है.

यह बजट थोड़ा बहुत आपके इलाके के हिसाब से ऊपर-नीचे हो सकता है. लेकिन अगर आप खुद थोड़ी मेहनत संभाल लेते हैं और लेबर का खर्चा बचा लेते हैं. तो यह लागत और भी ज्यादा कम हो सकती है. जिससे आपका मुनाफा बढ़ जाता है.





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लागत निकालकर कितना होगा मुनाफा?

अब लहसुन की खेती करने वाले हर किसान के मन में आने वाले सवाल की बात करते हैं यानी लागत के निकालने के बाद मुनाफा कितना होता है. इस बारे में बात करें तो अगर आपकी फसल की देखभाल सही तरीके से हुई है. तो एक एकड़ खेत से आराम से 40 से 50 क्विंटल तक लहसुन निकल जाता है. मंडी में अगर इसका एवरेज भाव 80 से 100 रुपए किलो भी मिल गया. तो आपकी कुल कमाई सीधे 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी.

अब इसमें से अपनी शुरुआती 45 हजार रुपए की लागत को बाहर कर दें तब भी आपके पास करीब 3.5 से 4 लाख रुपए का मुनापा सीधे आपकी जेब में आ जाएगा. इतने कम महीनों में किसी और फसल से इतना भारी रिटर्न मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यही वजह है कि आजकल किसान इसे लहुसन की खेती को अपना रहे हैं.

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