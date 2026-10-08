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2 नस्ल, 2 अलग फायदे! बकरी पालन में किसे चुनें, जमुनापारी या बरबरी?
कम लागत में बकरी पालन शुरू करके दूध और मांस, दोनों से कमाई की जा सकती है. जमुनापारी ज्यादा दूध और मांस के लिए उपयोगी है, जबकि बरबरी सीमित जगह में पालन के लिए बेहतर मानी जाती है.
Bakri Palan Ke Tips: अगर आप कम लागत में पशुपालन शुरू करके धीरे-धीरे अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो बकरी पालन आपके लिए काम का कारोबार बन सकता है. खास बात यह है कि बकरी से सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि मांस बेचकर भी कमाई की जा सकती है. लेकिन असली फायदा तभी मिलेगा, जब शुरुआत में सही नस्ल का चुनाव किया जाए. जमुनापारी और बरबरी ऐसी ही दो नस्लें हैं, जो अपनी अलग-अलग खूबियों के लिए जानी जाती हैं. कोई ज्यादा दूध देती है, तो कोई ज्यादा बच्चे देकर झुंड बढ़ाने में मदद करती है.
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Published at : 08 Oct 2026 06:15 PM (IST)
Tags :Dairy Farming Agriculture News
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