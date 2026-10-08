2 नस्ल, 2 अलग फायदे! बकरी पालन में किसे चुनें, जमुनापारी या बरबरी?

बरबरी नस्ल ज्यादा बच्चे देने के लिए जानी जाती है: बरबरी का आकार जमुनापारी से छोटा होता है, लेकिन यह तेजी से झुंड बढ़ाने के लिए उपयोगी मानी जाती है. अच्छी देखभाल में साल में दो बार बच्चे मिलने की संभावना रहती है और एक बार में 2 से 4 बच्चे तक हो सकते हैं.