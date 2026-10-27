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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगिर, साहीवाल या थारपारकर, कौन सी गाय देती है सबसे ज्यादा दूध?

गिर, साहीवाल या थारपारकर, कौन सी गाय देती है सबसे ज्यादा दूध?

आप भी डेयरी शुरू करना चाहते हैं लेकिन गाय की नस्ल को लेकर कंफ्यूज है? अगर हां तो हम आपकी ये परेशानी दूर करने वाले हैं. यहां जानें साहीवाल और थारपारकर गाय की खासियत और किस नस्ल को चुनना होगा फायदेमंद.

Written By : ईशा |  Updated at : 27 Oct 2026 11:39 AM (IST)
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High Milk Producing Cows: गांवों में खेती के साथ गाय पालना किसानों के लिए कमाई का अच्छा जरिया बन सकता है. दूध बेचकर हर महीने आमदनी हो सकती है, लेकिन इसके लिए गाय की सही नस्ल चुनना सबसे जरूरी है. कई बार किसान ज्यादा दूध देने वाली गाय समझकर महंगे दाम पर पशु खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में दूध उम्मीद से कम निकलता है. 

ऐसे में पशुपालकों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर गिर, साहीवाल और थारपारकर में से कौन सी गाय सबसे ज्यादा दूध देती है? आइए जानते हैं इन देसी नस्लों की खासियत और दूध देने की क्षमता.

साहीवाल गाय रोजाना कितना दूध देती है?

साहीवाल भारत की जानी-मानी देशी गायों में शामिल है. इसका रंग आमतौर पर लाल या भूरा होता है. यह गाय शांत स्वभाव की होती है और अच्छी देखभाल मिलने पर बढ़िया दूध दे सकती है. साहीवाल गाय रोजाना करीब 8 से 15 लीटर दूध दे सकती है. हालांकि, दूध की मात्रा गाय की उम्र, खानपान और देखभाल पर निर्भर करती है.

थारपारकर गाय की क्या है खासियत?

थारपारकर गाय मुख्य रूप से राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से जुड़ी नस्ल है. यह गर्मी और सूखे मौसम में खुद को ढाल सकती है. अच्छी देखभाल में थारपारकर गाय रोजाना करीब 10 से 18 लीटर दूध दे सकती है. हालांकि, हर गाय से इतना दूध मिलना जरूरी नहीं है.
गिर, साहीवाल या थारपारकर, कौन सी गाय देती है सबसे ज्यादा दूध?

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गिर गाय कितना दूध देती है?

गिर गाय अपनी खास बनावट के कारण आसानी से पहचानी जाती है. इसके कान लंबे और मुड़े हुए होते हैं, जबकि माथा उभरा हुआ दिखाई देता है. गिर गाय रोजाना करीब 10 से 15 लीटर दूध दे सकती है. अच्छी नस्ल, संतुलित आहार और सही देखभाल मिलने पर कुछ गायों का उत्पादन इससे ज्यादा भी हो सकता है.

आखिर कौन सी गाय देती है सबसे ज्यादा दूध?

उत्पादन की सीमाओं को देखें, तो थारपारकर गाय लगभग 18 लीटर दूध देती है. वहीं, साहीवाल और गिर का दूध उत्पादन 15 लीटर है. लेकिन इससे यह तय नहीं होता कि हर थारपारकर गाय सबसे ज्यादा दूध देगी. असली उत्पादन पशु की क्षमता और देखभाल पर निर्भर करता है. इसके साथ ही पशु की देखभाल भी जरूरी होती है.

गाय खरीदने से पहले क्या देखें?

पशुपालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लेना फायदेमंद है. गाय खरीदते समय उसका स्वास्थ्य, पिछला दूध उत्पादन और ब्याने की जानकारी जरूर लें. साथ ही हरा चारा, सूखा चारा, संतुलित दाना और साफ पानी दें. इससे दूध उत्पादन बेहतर बनाए रखने में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें: पशुपालन में 70 फीसदी खर्च चारे-दाने पर? इन 5 तरीकों से बचाएं पैसे

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 27 Oct 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Dairy Farming Agriculture News
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