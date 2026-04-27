₹70 लाख कमाने वाले इंजीनियर की कहानी! दो जॉब, पैसा तो बढ़ा लेकिन लाइफ बिगड़ गई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अब शादी, हेल्थ, सोशल लाइफ और लंबी योजना पर ध्यान केंद्रित कर रहे।

Job work Pressure News: आज के समय में बढ़ती महंगाई को देखते हुए लोग ज्यादा कमाई के लिए एक से ज्यादा काम करते हैं, ताकि उनका खर्चा और जरूरतें पूरी हो सकें. लेकिन इन्हीं सबके चलते वह अपनी पर्सनल लाइफ और मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना भूल जाता है, जिसके कारण आगे चलकर उन्हें कई दिक्कतें होती है. हाल ही में एक Reddit यूजर, जो खुद को एक प्लेटफॉर्म इंजीनियर बताता है और साथ ही सालाना करीब 70 लाख कमाने का दावा करता है . उसने अपने करियर, कई नौकरियों को एक साथ संभालने और पैसों की चाह में निजी जिंदगी पर पड़े असर के बारे में खुलकर बात की है.

दो जॉब, भारी कमाई लेकिन मुश्किल लाइफ

यूजर ने Reddit पोस्ट पर बताया कि एक प्लेटफॉर्म इंजीनियर के तौर पर मैं साइड मेम काम कर रहा था और सालाना 70 लाख कमा रहा था, लेकिन अब पीछे हट रहा हूं. उसने बताया कि वह एक साल से ज्यादा टाइम तक दो रोल एक साथ संभाल रहा था.एक रोल भारतीय स्टार्टअप के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर था( रोज 4 घंटे से ज्यादा काम) और वहीं दूसरा रोल अमेरिका की कंपनी के भारतीय ऑफिस में था. ( 8-19 घंटे तक काम). दोनों ही WFH थे, इसलिए काम मैनेज करना संभव था, लेकिन सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई थी.

इनकम बढ़ी, लेकिन लाइफस्टाइल बिगड़ी

यूजर ने बताया कि अमेरिका कंपनी से सैलरी बढ़ने के बाद उसकी कुल कमाई करीब 74.5 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन उसने एक जॉब छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे टैक्स और लाइफस्टाइल दोनों का ध्यान रखना था.उसने कहा कि ₹75 लाख से कम कमाई पर उसे सेक्शन 44ADA के तहत टैक्स में फायदा मिलता है, इसलिए यह भी एक कारण था. यूजर ने बताया कि इतनी कमाई के बाद भी उसने बताया कि उसके पास फिलहाल कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट नहीं है. उसने 1.3 करोड़ की प्रॉपर्टी बिना लोन खरीदी और कार का लोन भी करीब खत्म हो गया है, लेकिन म्यूचुअल फंड या इक्विटी में कोई इन्वेस्ट नहीं किया.

पर्सनल लाइफ पर हुआ असर

लगातार काम करने की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ प्रभावित हुई है. उसने बताया कि घर पर बना जिम इस्तेमाल नहीं हो पाया है और साथ ही गेमिंग लैपटॉप का पूरा फायदा नहीं मिला. दोस्तों और सोशल लाइफ से दूरी बन गई है. शख्स ने माना कि वह सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब वह हेल्थ, रिश्तों पर ध्यान देना चाहता है.

यूज़र ने कहा कि उसने एक 'टियर-3' कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और अपनी पूरी पढ़ाई पर ₹5 लाख से भी कम खर्च किए थे. यहां तक कि ग्रेजुएशन के दौरान पैसों की तंगी की वजह से उसे एक छोटा सा लोन भी लेना पड़ा था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक Android डेवलपर के तौर पर की थी, जहां वे महीने के सिर्फ़ ₹1,000 - ₹2,000 कमाते थे. धीरे-धीरे वे backend engineering, DevOps और platform roles की तरफ़ बढ़े.

अब क्या सोच रहा है?

अब जब उसके पास एक ही नौकरी है और समय भी ज्यादा है तो वह अपनी लाइफ रीसेट कर रहा है

शादी

हेल्थ

सोशल लाइफ

लॉन्ग टर्म प्लानिंग

उसने लिखा कि अब वह सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि जिंदगी को भी समझना चाहता है.