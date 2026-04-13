हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPPF से पैसे निकालना या खाता बंद करना है नुकसान वाला कदम, समझ लें पूरा गणित नहीं तो होगा पछतावा

PPF से पैसे निकालना या खाता बंद करना है नुकसान वाला कदम, समझ लें पूरा गणित नहीं तो होगा पछतावा

Public Provident Fund: अगर आपको जरूरत पड़ने पर PPF अकाउंट बीच में बंद करना है तो जान लें कि यह सिर्फ 5 साल बाद और खास परिस्थितियों में ही संभव है, लेकिन जानिए बंद करने पर क्या नुकसान होगा?

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 13 Apr 2026 05:30 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पीपीएफ खाता 5 साल पूरे होने पर समय से पहले बंद किया जा सकता है।
  • गंभीर बीमारी, बच्चों की उच्च शिक्षा, नागरिकता बदलने पर खाता बंद होता है।
  • समय से पहले बंद करने पर ब्याज पर 1% की कटौती होती है।
  • आंशिक निकासी या लोन लेकर भी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं।

Public Provident Fund: अक्सर लोग PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) अकाउंट इस सोच के साथ खोलते हैं कि यह एक लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट है, जो 15 साल तक बिना ज्यादा मेहनत के धीरे-धीरे बढ़ता रहता है. इसका लॉक-इन पीरियड ही इसे अनुशासित और सुरक्षित बनाता है, लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसी समस्या आ जाती हैं, जिसके चलते आपको पैसों की सख्त जरूरत समय से पहले पड़ जाती है. ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या PPF अकाउंट को बीच में ही बंद किया जा सकता है या फिर ऐसा करना कोई समस्या खड़ी कर सकता है?

क्या समय से पहले PPF बंद कर सकते हैं?

इसका सीधा जवाब है कि हां, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं. कोई भी व्यक्ति ऐसे ही जब चाहें तब PPF अकाउंट बंद नहीं कर सकता है. इसके लिए कम से कम 5 वित्तीय साल पूरा होना बेहद जरूरी है. वहीं अगर आपका अकाउंट अभी नया है तो उसे बंद करने का ऑप्शन अभी नहीं मिलेगा.

किन परिस्थितियों में बंद कर सकते हैं?

  • अगर आपको अपना PPF अकाउंट समय से पहले बंद करना है तो यह सिर्फ खास कारणों में ही बंद किया जा सकता है, जैसे...
  • परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी या फिर खुद को कोई बीमारी हो.
  • बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी.
  • रेजिडेंसी यानी नागरिकता में बदलाव.

यानी यह सुविधा सिर्फ जरूरी हालात के लिए है, न कि सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए.

समय से पहले बंद करने पर क्या नुकसान होगा?

अगर आप अपना PPF अकाउंट समय से पहले बंद करते हैं तो आपको एक नुकसान उठाना पड़ता है और वह है कि

  • अब तक मिले कुल ब्याज पर 1 प्रतिशत की कटौती की जाती है.
  • इसका मतलब है कि आपका कुल रिटर्न थोड़ा कम हो जाएगा.

क्या अकाउंट बंद करना ही एकमात्र ऑप्शन है?

बता दें कि नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. PPF में कुछ और ऑप्शन भी होते हैं. तय समय के बाद आप आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) कर सकते हैं. शुरुआती सालों में आप अपने बैलेंस के आधार पर लोन भी ले सकते हैं. इन तरीकों से आप बिना अकाउंट बंद किए अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं. PPF एक सुरक्षित और लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट है, जिसे जल्दी बंद करना सही नहीं माना जाता. इसलिए खाता बंद करने से पहले बाकी ऑप्शन जरूर देखें. सिर्फ जरूरी स्थिति में ही यह कदम उठाएं, ताकि आपका इन्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सके.

और पढ़ें
Published at : 13 Apr 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Public Provident Fund Personal Finance Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
PPF से पैसे निकालना या खाता बंद करना है नुकसान वाला कदम, समझ लें पूरा गणित नहीं तो होगा पछतावा
PPF से पैसे निकालना या खाता बंद करना है नुकसान वाला कदम, समझ लें पूरा गणित नहीं तो होगा पछतावा
यूटिलिटी
इधर नोएडा जल रहा, उधर इस राज्य ने मजदूरों को दे दी बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे कम से कम 15221 रुपए
इधर नोएडा जल रहा, उधर इस राज्य ने मजदूरों को दे दी बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे कम से कम 15221 रुपए
यूटिलिटी
₹10000 की SIP और ₹63 लाख का फंड, इस कंज्यूमर फंड ने निवेशकों को कर दिया मालामाल
₹10000 की SIP और ₹63 लाख का फंड, इस कंज्यूमर फंड ने निवेशकों को कर दिया मालामाल
यूटिलिटी
800+ सिबिल स्कोर का कमाल! क्या वाकई मिलता है VIP लोन? जानें लाखों रुपए बचाने का सीक्रेट
800+ सिबिल स्कोर का कमाल! क्या वाकई मिलता है VIP लोन? जानें लाखों रुपए बचाने का सीक्रेट
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में SIR अलग क्यों? जस्टिस बागची ने EC से पूछे तीखे सवाल- जीत का मार्जिन 2 प्रतिशत, 15 प्रतिशत का वोट ही नहीं तो...
बंगाल में SIR अलग क्यों? जस्टिस बागची ने EC से पूछे तीखे सवाल- जीत का मार्जिन 2 प्रतिशत, 15 प्रतिशत का वोट ही नहीं तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest Live: नोएडा मामले पर योगी सरकार के मंत्री बोले- सरकार संवेदनशीलता के साथ विचार कर रही
नोएडा मामले पर योगी सरकार के मंत्री बोले- सरकार संवेदनशीलता के साथ विचार कर रही
विश्व
Iran War: पहले 50% टैरिफ की धमकी, अब US से तेल खरीदने की सिफारिश... ईरान वॉर के बीच ट्रंप का नया पैंतरा
पहले 50% टैरिफ की धमकी, अब US से तेल खरीदने की सिफारिश... ईरान वॉर के बीच ट्रंप का नया पैंतरा
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office: 'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन रच सकते हैं इतिहास? 16 साल बाद जोड़ी को मिल सकती है सबसे बड़ी ओपनिंग!
'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी रचेगी इतिहास? 16 साल बाद मिलेगी सबसे बड़ी ओपनिंग!
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
विश्व
Iran-US Talks: ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के नाकेबंदी की धमकी क्यों दी, जिसे ईरान ने खुद कर रखा है बंद? जानें क्या है अमेरिका की चाल
ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के नाकेबंदी की धमकी क्यों दी, जिसे ईरान ने खुद कर रखा है बंद? जानें क्या है अमेरिका की चाल
Results
Board Results 2026 Live: यूपी बोर्ड, सीबीएसई 10वीं और एमपी बोर्ड के नतीजे किस दिन आएंगे, यहां जानें पूरी जानकारी
यूपी बोर्ड, सीबीएसई 10वीं और एमपी बोर्ड के नतीजे किस दिन आएंगे, यहां जानें पूरी जानकारी
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: 'हम किसी की B टीम नहीं...', बंगाल में ओवैसी ने ममता को बीजेपी से रिश्ते की दिलाई याद; बोले- इन्हें मुसलमानों से नहीं, उनके वोटों से प्यार..
LIVE: 'हम किसी की B टीम नहीं...', बंगाल में ओवैसी ने ममता को बीजेपी से रिश्ते की दिलाई याद; बोले- इन्हें मुसलमानों से नहीं, उनके वोटों से प्यार..
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget