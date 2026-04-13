PPF से पैसे निकालना या खाता बंद करना है नुकसान वाला कदम, समझ लें पूरा गणित नहीं तो होगा पछतावा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पीपीएफ खाता 5 साल पूरे होने पर समय से पहले बंद किया जा सकता है।

गंभीर बीमारी, बच्चों की उच्च शिक्षा, नागरिकता बदलने पर खाता बंद होता है।

समय से पहले बंद करने पर ब्याज पर 1% की कटौती होती है।

आंशिक निकासी या लोन लेकर भी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं।

Public Provident Fund: अक्सर लोग PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) अकाउंट इस सोच के साथ खोलते हैं कि यह एक लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट है, जो 15 साल तक बिना ज्यादा मेहनत के धीरे-धीरे बढ़ता रहता है. इसका लॉक-इन पीरियड ही इसे अनुशासित और सुरक्षित बनाता है, लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसी समस्या आ जाती हैं, जिसके चलते आपको पैसों की सख्त जरूरत समय से पहले पड़ जाती है. ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या PPF अकाउंट को बीच में ही बंद किया जा सकता है या फिर ऐसा करना कोई समस्या खड़ी कर सकता है?

क्या समय से पहले PPF बंद कर सकते हैं?

इसका सीधा जवाब है कि हां, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं. कोई भी व्यक्ति ऐसे ही जब चाहें तब PPF अकाउंट बंद नहीं कर सकता है. इसके लिए कम से कम 5 वित्तीय साल पूरा होना बेहद जरूरी है. वहीं अगर आपका अकाउंट अभी नया है तो उसे बंद करने का ऑप्शन अभी नहीं मिलेगा.

किन परिस्थितियों में बंद कर सकते हैं?

अगर आपको अपना PPF अकाउंट समय से पहले बंद करना है तो यह सिर्फ खास कारणों में ही बंद किया जा सकता है, जैसे...

परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी या फिर खुद को कोई बीमारी हो.

बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी.

रेजिडेंसी यानी नागरिकता में बदलाव.

यानी यह सुविधा सिर्फ जरूरी हालात के लिए है, न कि सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए.

समय से पहले बंद करने पर क्या नुकसान होगा?

अगर आप अपना PPF अकाउंट समय से पहले बंद करते हैं तो आपको एक नुकसान उठाना पड़ता है और वह है कि

अब तक मिले कुल ब्याज पर 1 प्रतिशत की कटौती की जाती है.

इसका मतलब है कि आपका कुल रिटर्न थोड़ा कम हो जाएगा.

क्या अकाउंट बंद करना ही एकमात्र ऑप्शन है?

बता दें कि नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. PPF में कुछ और ऑप्शन भी होते हैं. तय समय के बाद आप आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) कर सकते हैं. शुरुआती सालों में आप अपने बैलेंस के आधार पर लोन भी ले सकते हैं. इन तरीकों से आप बिना अकाउंट बंद किए अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं. PPF एक सुरक्षित और लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट है, जिसे जल्दी बंद करना सही नहीं माना जाता. इसलिए खाता बंद करने से पहले बाकी ऑप्शन जरूर देखें. सिर्फ जरूरी स्थिति में ही यह कदम उठाएं, ताकि आपका इन्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सके.