मोटी सैलरी फिर भी रिजेक्ट हो गया लोन? जानें वे 5 छिपे कारण जो आपका गेम बिगाड़ रहे हैं

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बैंक लोन देते समय सिर्फ सैलरी नहीं, बचत पर भी ध्यान देता है।

पुरानी EMI या बिल न चुकाने से लोन मिलने में दिक्कतें आती हैं।

स्टेबल नौकरी और आय का नियमित स्रोत लोन की मंजूरी के लिए आवश्यक है।

बार-बार लोन अप्लाई करने और खराब क्रेडिट स्कोर से बचें।

Loan Rejection Reasons: अक्सर लोगों को लगता है कि अगर सैलरी ठीक-ठाक है और हर महीने पैसा आ रहा है तो लोन मिलना आसान होना चाहिए. लेकिन हकीकत में ऐसा हमेशा नहीं होता. कई बार अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी बैंक लोन देने से मना कर देता है.

लोगों का मानना है कि सब कुछ तो सही था फिर बैंक ने लोन क्यों रिजेक्ट किया? जबकि बैंक लोन तय करते समय सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि और भी कई बातों को ध्यान में रखता है. आइए जानते हैं, इन पहलुओं के बारे में.

बैंक बचत पर देती हैं ध्यान

अच्छी इनकम होने के बावजूद भी अगर आप बचत नहीं कर पाते हैं तो, बैंक आपको लोन देने से बचती है. घर का किराया, पहले से चल रही EMI, सब्सक्रिप्शन और रोजमर्रा के खर्चों के बाद अगर आपके पास पैसे नहीं बचते हैं तो लोन पास होने के चांस कम हो जाते हैं.

बैंक लोन देते समय यह देखता हैं कि आपकी कमाई में से कितना हिस्सा बचता है, जिससे आप नई EMI आराम से चुका सकें.

पुरानी गलतियों से लोन होता है रिजेक्ट

कई बार पहले की छोटी-छोटी गलतियां भी काम बिगाड़ देती हैं. जैसे अगर आपने कभी एक-दो EMI या क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं चुकाया, तो भले ही आपको वह बात पुरानी लगे. लेकिन बैंक के लिए यह अहम संकेत होता है. लोन देते समय वे आपके पिछले व्यवहार को भी ध्यान में रखती हैं.

स्टेबल इनकम है जरूरी

अच्छी सैलरी होने पर तुरंत ही लोन पास हो जाता है, हालांकि इसमें उतनी सच्चाई नहीं है. अच्छी इनकम के साथ स्टेबल जॉब होना भी जरूरी है. अगर आप बार-बार नौकरी बदलते हैं. साथ ही आप ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां भविष्य को लेकर अनिश्चितता है तो, बैंक आपको लोन देने से बचती है. बैंक को लगता है कि भविष्य में आप लोन की ईएमआई सही से नहीं चुका पाएंगे. इस बात को ध्यान में रखकर ही बैंक लोन पास करता है.

हर जगह अप्लाई करने से बचें

एक बार लोन रिजेक्ट होने पर कई जगहों पर एक साथ अप्लाई करना आपको भारी पड़ सकता है. ऐसा करने से बैंक को लगता है कि आपको तुरंत ही पैसों की जरूरत है. ऐसे में बैंक लोन आवेदन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है.

क्रेडिट स्कोर का रखें ध्यान

अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो अपने बिल समय पर चुकाएं. साथ ही क्रेडिट कार्ड लिमिट से ज्यादा खर्च न करें. इन बातों को ध्यान में रखकर आप एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बना सकते है. जिससे लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

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