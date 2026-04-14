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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमोटी सैलरी फिर भी रिजेक्ट हो गया लोन? जानें वे 5 छिपे कारण जो आपका गेम बिगाड़ रहे हैं

मोटी सैलरी फिर भी रिजेक्ट हो गया लोन? जानें वे 5 छिपे कारण जो आपका गेम बिगाड़ रहे हैं

Loan Tips: अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी लोन हो गया रिजेक्ट? इन बातों को ध्यान में रखकर ही करें लोन के लिए अप्लाई. जानिए इन पहलुओं के बारे में.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 14 Apr 2026 04:44 PM (IST)
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  • बैंक लोन देते समय सिर्फ सैलरी नहीं, बचत पर भी ध्यान देता है।
  • पुरानी EMI या बिल न चुकाने से लोन मिलने में दिक्कतें आती हैं।
  • स्टेबल नौकरी और आय का नियमित स्रोत लोन की मंजूरी के लिए आवश्यक है।
  • बार-बार लोन अप्लाई करने और खराब क्रेडिट स्कोर से बचें।

Loan Rejection Reasons: अक्सर लोगों को लगता है कि अगर सैलरी ठीक-ठाक है और हर महीने पैसा आ रहा है तो लोन मिलना आसान होना चाहिए. लेकिन हकीकत में ऐसा हमेशा नहीं होता. कई बार अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी बैंक लोन देने से मना कर देता है.

लोगों का मानना है कि सब कुछ तो सही था फिर बैंक ने लोन क्यों रिजेक्ट किया? जबकि बैंक लोन तय करते समय सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि और भी कई बातों को ध्यान में रखता है. आइए जानते हैं, इन पहलुओं के बारे में.

बैंक बचत पर देती हैं ध्यान

अच्छी इनकम होने के बावजूद भी अगर आप बचत नहीं कर पाते हैं तो, बैंक आपको लोन देने से बचती है. घर का किराया, पहले से चल रही EMI, सब्सक्रिप्शन और रोजमर्रा के खर्चों के बाद अगर आपके पास पैसे नहीं बचते हैं तो लोन पास होने के चांस कम हो जाते हैं.

बैंक लोन देते समय यह देखता हैं कि आपकी कमाई में से कितना हिस्सा बचता है, जिससे आप नई EMI आराम से चुका सकें.

पुरानी गलतियों से लोन होता है रिजेक्ट

कई बार पहले की छोटी-छोटी गलतियां भी काम बिगाड़ देती हैं. जैसे अगर आपने कभी एक-दो EMI या क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं चुकाया, तो भले ही आपको वह बात पुरानी लगे. लेकिन बैंक के लिए यह अहम संकेत होता है. लोन देते समय वे आपके पिछले व्यवहार को भी ध्यान में रखती हैं. 

स्टेबल इनकम है जरूरी

अच्छी सैलरी होने पर तुरंत ही लोन पास हो जाता है, हालांकि इसमें उतनी सच्चाई नहीं है. अच्छी इनकम के साथ स्टेबल जॉब होना भी जरूरी है. अगर आप बार-बार नौकरी बदलते हैं. साथ ही आप ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां भविष्य को लेकर अनिश्चितता है तो, बैंक आपको लोन देने से बचती है. बैंक को लगता है कि भविष्य में आप लोन की ईएमआई सही से नहीं चुका पाएंगे. इस बात को ध्यान में रखकर ही बैंक लोन पास करता है. 

हर जगह अप्लाई करने से बचें

एक बार लोन रिजेक्ट होने पर कई जगहों पर एक साथ अप्लाई करना आपको भारी पड़ सकता है. ऐसा करने से बैंक को लगता है कि आपको तुरंत ही पैसों की जरूरत है. ऐसे में बैंक लोन आवेदन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है. 

क्रेडिट स्कोर का रखें ध्यान

अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो अपने बिल समय पर चुकाएं. साथ ही क्रेडिट कार्ड लिमिट से ज्यादा खर्च न करें. इन बातों को ध्यान में रखकर आप एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बना सकते है. जिससे लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है. 

यह भी पढ़ें:

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About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
Bank Loan Credit Score Utility News Loan Rejection
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