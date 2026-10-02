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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछोटी छत पर कौनसा सोलर पैनल लगाएं? किलोवाट से लेकर बिजली तक समझें पूरा हिसाब

छोटी छत पर कौनसा सोलर पैनल लगाएं? किलोवाट से लेकर बिजली तक समझें पूरा हिसाब

कई बार लोग सोलर पैनल लगवाना तो चाहते हैं, लेकिन छत छोटी होने की वजह से पीछे हट जाते हैं. अगर आपके घर की छत छोटी है तो आप कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए सोलर पैनल लगवा सकते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 02 Oct 2026 03:24 PM (IST)
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  • ज़रूरत और उपलब्ध जगह के हिसाब से पैनल चुनें।

आजकल लोग अपने घर के बिजली के खर्च को कम करने के लिए अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं. अगर आप भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना तो चाहते हैं, लेकिन आपके घर की छत बड़ी न होने की वजह से नहीं लगवा पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसे में अब जानते हैं कि अगर छत पर जगह कम है तो कौन सा सोलर पैनल लगवाएं और कितनी जगह पर कौन सा सोलर पैनल लग सकता है.

सबसे जरूरी बात ये है कि सोलर सिस्टम लगवाने से पहले कुछ चीजों को देखना जरूरी है. अगर आपके पास लगभग 200 से 300  वर्ग फुट की जगह है तो आप ऐसी जगह पर 2 से 3 किलोवाट वाला सिस्टम लगवा सकते हैं. लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि अगर 

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कौन-सा सोलर पैनल लगवाना है बेहतर?

अगर आपके घर की छत पर जगह ज्यादा नहीं है तो आप एक ऐसा पैनल चुनें, जो कम जगह में ज्यादा बिजली जनरेट करने की क्षमता रखता हो.  इसके लिए आप मोनोक्रिस्टलाइन यानी Mono PERC और TOPCon यानी N-Type तकनीक वाले सोलर पैनल लगवा सकते हैं. मोनोक्रिस्टलाइन पैनल बेहतर बिजली जनरेट करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं. 

TOPCon पैनल भी है एक ऑप्शन

छोटी छत के लिए आपके पास TOPCon यानी N-Type पैनल ऑप्शन भी है. इनकी क्षमता की बात करें तो ये 540W से 650W तक की क्षमता में आते हैं. 

पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल लगवा सकते हैं?

अगर छत पर जगह की कमी है तो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल लगवाना सही नहीं होगा, क्योंकि इनका साइज भी बड़ा होता है और ये पुरानी तकनीक वाले पैनल हैं. अगर जगह की कमी नहीं है, तब पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल लगवाया जा सकता है, लेकिन कम जगह है और ज्यादा क्षमता वाला पैनल चाहिए तो पॉलिक्रिस्टलाइन पैनल आपके लिए सही नहीं होगा.

कुछ चीजों का ध्यान रखें

छोटी छत होने पर अगर सोलर पैनल लगवाना है तो आप पहले कुछ चीजों को जरूर देखें, जैसे आपको कितने किलोवाट के पैनल की जरूरत है और वहीं आपके घर की छत पर जगह कितनी है. साथ ही ये भी देखें कि कौन सी तकनीक का सोलर पैनल लगवाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. इसलिए ऐसे पैनल ही चुनें जो जगह कम होने पर भी बेहतर बिजली जनरेट कर सके. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 02 Oct 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Solar Panels Utility News
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