घर में सबसे ज्यादा बिजली खाता है ये सामान, जान लेंगे तो कर पाएंगे बचत

बढ़ता बिजली का बिल आज लगभग हर घर की आम समस्या बन चुका है. कई बार लोग सोचते हैं कि उन्होंने इस्तेमाल तो ज्यादा नहीं किया फिर भी बिल क्यों बढ़ गया. असल में घर में मौजूद कुछ ऐसे उपकरण होते हैं, जो चुपचाप सबसे ज्यादा बिजली की खपत करते रहते हैं. अगर इनकी पहचान कर ली जाए और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हर महीने आने वाले भारी-भरकम बिल से राहत मिल सकती है. ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं कि कौन सा सामान घर में सबसे ज्यादा बिजली खाता है और इनके बारे में जान लेंगे तो आप बचत कैसे कर पाएंगे.



एसी बनता है, बिजली बिल का सबसे बड़ा कारण



घर में सबसे ज्यादा बिजली खर्च करने वाला उपकरण एयर कंडीशनर यानी एसी है. अगर एसी को रोजाना 8 से 10 घंटे चलाया जाता है, तो यह अकेले ही कुल बिजली का लगभग 40 फीसदी हिस्सा ले सकता है. खासतौर पर गर्मियों में एसी की ज्यादा खपत सीधे बिल को बढ़ा देती है.



गीजर भी बिजली की खपत में नहीं है पीछे



सर्दियों में गीजर दूसरी सबसे ज्यादा बिजली खाने वाली चीज बन जाता है. पानी ज्यादा ठंडा होने पर और गीजर को लंबे समय तक ऑन रखने से यूनिट तेजी से बढ़ती है और पुराने मॉडल ज्यादा बिजली खाते हैं. इसलिए जरूरत से ज्यादा देर तक गीजर चलाना बिल पर भारी पड़ सकता है.



फ्रिज 24 घंटे चलकर बढ़ता है खर्च



रेफ्रिजरेटर दिन-रात चालू रहता है. इसलिए इसकी बिजली खपत लगातार होती रहती है. अगर फ्रिज पुराना है या उसकी स्टार रेटिंग कम है तो यह हर महीने बिजली बिल का 10 से 15 फीसदी तक बढ़ा सकता है. वहीं बार-बार फ्रिज खोलने और सही वेंटिलेशन न होना भी खपत बढ़ाने की वजह बनता है.



वाॅशिंग मशीन का छिपा असर



वाॅशिंग मशीन का असर सीधे बिजली बिल पर नजर नहीं आता है, लेकिन रोजाना इस्तेमाल, गर्म पानी वाले मोड और ड्रायर का सबसे ज्यादा उपयोग बिजली खर्च बढ़ा देता है. वहीं इको या नॉर्मल मोड में कपड़े धोने से बिजली की खपत कम की जा सकती है.



पुराने उपकरण बनते हैं सबसे बड़ी समस्या



10 से 15 साल पुराने फ्रिज, पुराने बल्ब और ट्यूबलाइट बिजली के बड़े खपतकर्तर हैं. यह नई तकनीक के मुकाबले कई गुना ज्यादा बिजली खाते हैं. इसके अलावा टीवी और सेटअप बॉक्स, स्टैंड बाय मोड में भी बिजली खर्च करते रहते हैं, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है.



बिजली बचाने के आसान तरीका



बिजली बिल कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज्यादा बिजली खाने वाले उपकरणों पर ध्यान देना जरूरी है. जरूरत न होने पर उपकरण बंद रखें, स्टैंडबाई मॉड से बचें और पुराने बल्ब या ट्यूबलाइट की जगह एलईडी का इस्तेमाल करें. साथ ही बिजली बचाने के लिए यह समझना भी जरूरी है कि घर में कौन सा उपकरण कितनी बिजली खपत कर रहा है.

