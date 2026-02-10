होली पर घर जाने का है प्लान, यहां देखें यूपी-बिहार की किन ट्रेनों में खाली हैं सीटें?

होली का नाम आते ही घर की याद सताने लगती है, लेकिन यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना इस बार बड़ी चुनौती बन गया है. 4 मार्च 2026 को होली है और त्योहार से करीब 2 महीने पहले ही ट्रेनों में स्लीपर और रिजर्व क्लास की ज्यादातर सीटें भर चुकी थी. ऐसे में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने राहत भरा फैसला लिया और होली स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है. रेलवे के अनुसार 28 फरवरी से 9 मार्च के बीच यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जाने वाली यात्रियों के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. इसके साथ ही कुछ नियमित ट्रेनों में एक्स्ट्रा फेरे भी बढ़ाए गए हैं. ताकि भीड़ कम हो और यात्रियों को सफर में दिक्कत न हो. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं अगर होली पर आपका भी घर जाने का प्लान है तो यूपी-बिहार की किन ट्रेनों में आपको खाली सीट मिल सकती है.

होली पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

रेलवे ने होली के मौके पर देशभर में करीब 1410 स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है. इनमें से 108 ट्रेनें अकेले उत्तर रेलवे से चलाई जाएंगी, जो मुख्य रूप से दिल्ली एनसीआर के स्टेशनों से रवाना होगी. इससे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में काम करने वाले लोगों को घर पहुंचने में मदद मिलेगी. वहीं ईस्ट रेलवे की भूमिका भी अहम रहेगी. बिहार और पूर्वी यूपी के रूट्स पर ईसीआर की ओर से 285 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. वहीं पश्चिम रेलवे 231, सेंट्रल रेलवे 209, साउथ सेंट्रल रेलवे 160, नॉर्दर्न रेलवे 108 और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 71 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा.

यूपी-बिहार रूट की प्रमुख होली स्पेशल ट्रेनें

यूपी-बिहार रूट पर होली के समय भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी. इस रूट पर सोगरिया-दानापुर-सोगरिया होली स्पेशल ट्रेन चलेगी. यह साप्ताहिक ट्रेन 28 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगी. इसके रास्ते में प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा जैसे रेलवे स्टेशनों पर ठहराव होगा. ऐसे में इस ट्रेन में आपको सीट मिल सकती है. इसके अलावा रानी कमलापति-दानापुर-रानी कमलापति होली स्पेशल ट्रेन भी चलेगी. यह ट्रेन 27 फरवरी से 3 मार्च के बीच दो-दो फेरे लगाएगी और जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज छिवकी जैसे स्टेशनों से गुजरेगी. वहीं दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग होली स्पेशल ट्रेन भी चलेगी. यह ट्रेन 1 से 2 मार्च को दुर्ग से और 2 से 3 मार्च को दिल्ली से चलेगी. यह ट्रेन मथुरा, आगरा, झांसी, सागर, कटनी और रायपुर समेत कई बड़े स्टेशनों पर रुकेगी. इसके अलावा हापा-नाहरलगुन ट्रेन भी चलेगी. इस ट्रेन में एक्स्ट्रा फेरे लगाए गए हैं, जिससे गुजरात से पूर्वोत्तर की यात्रा आसान होगी.

क्या है अभी बुकिंग की कंडीशन?

होली से पहले ट्रेनों की बुकिंग तेज हो गई है. नई दिल्ली से पटना, दरभंगा, जयनगर, प्रयागराज और रांची जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में स्लीपर और एसी क्लास की सीटें फुल है. कई ट्रेनों में कंफर्म टिकट तो दूर वेटिंग भी काफी आगे निकल चुकी है. वहीं कुछ प्रमुख रूट्स पर वेटिंग लिस्ट 90 से लेकर 200 के पार पहुंच गई है. दिल्ली, हावड़ा और पटना रूट्स की करीब 80 फीसदी ट्रेनों में सीट उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा पंजाब मेल, महाकौशल एक्सप्रेस, पाताल लोक एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस, केरल एक्सप्रेस, भोपाल और नई दिल्ली शताब्दी जैसी कई ट्रेनों में भी लंबी वेटिंग चल रही है. ऐसे में आप होली पर घर जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों में टिकट बुक कर सकते हैं.

