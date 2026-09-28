सर्दियों में आपके घर को कितने किलोवाट के सोलर पैनल की जरूरत? जानें पूरा हिसाब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 5kW पैनल गीजर-हीटर जैसे भारी उपकरणों के लिए सर्वोत्तम है।

देश के कई राज्यों में बारिश होने के बाद से ही मौसम काफी ठंडा हो गया है. ऐसे में अब कई लोगों को लग रहा होगा कि इस बार सर्दियां जल्दी ही शुरू हो जाएंगी. अक्टूबर के लास्ट से ही सर्दियां शुरू हो जाती है, जिसके बाद सर्दियां 2-3 महीने तक रहती है. ऐसे में सर्दियों के समय भी बिजली की खपत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बिजली का बिल भी ज्यादा आ सकता है.

ऐसे ही समय में अगर सोलर पैनल लगवा लिया जाए तो बिजली बिल से काफी हद तक राहत मिल सकती है. अगर आप भी अपने घर के लिए सोलर पैनल खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन इस बात से कन्फ्यूज हैं कि कितने किलोवाट का सिस्टम आपके घर के लिए बेहतर रहेगा तो जानिए.

सर्दियों में कम बिजली जनरेट करेगा पैनल?

सर्दियों में कोहरे की और धूप भी कम समय के लिए निकलती है, जिसकी वजह से सोलर पैनल के बिजली जनरेट करने की क्षमता लगभग 10 से 30 प्रतिशत तक कम हो सकती है. इसलिए कितने किलोवाट का सोलर पैनल आपके घर के लिए सही रहेगा वो आपके घर की बिजली खपत पर निर्भर करता है.

1 किलोवाट वाला सोलर सिस्टम

अगर 1 किलोवाट वाला सोलर सिस्टम लगवाना है तो ये सर्दियों में लगभग 3 से 4 यूनिट बिजली रोजाना जनरेट कर सकता है. यानी महीने में करीब 90 से 120 यूनिट बिजली पैदा करने की संभावना है. अगर आपके घर में टीवी,पंखा और लाइट जैसे छोटे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये सिस्टम आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन अगर आपको गीजर, हीटर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए 1 किलोवाट वाला सिस्टम पर्याप्त नहीं हो सकता है.

3 किलोवाट का सिस्टम किन घरों के लिए सही?

अगर 3 किलोवाट के सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम सर्दियों में 9 से 12 यूनिट बिजली रोजाना पैदा कर सकता है. यानी महीने में करीब 270 से 360 यूनिट तक की बिजली जनरेट कर सकता है. अगर आपको टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करना है और कभी-कभी गीजर या हीटर चलाना है तो ये सिस्टम एक बेहतर विकल्प है.

5 किलोवाट का सिस्टम किन घरों के लिए बेस्ट?

अगर आपके घर में बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल ज्यादा होता है तो आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगवा सकते हैं. सर्दियों के दौरान ये लगभग 15 से 20 यूनिट बिजली रोजाना जनरेट कर सकता है यानी महीने में लगभग 450 से 600 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है. अगर घर में गीजर, मोटर और हीटर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करना है तो 5 किलोवाट वाला सिस्टम बेस्ट हो सकता है.

आपके घर के लिए कौन सा बेहतर?

आप अपने घर की बिजली खपत के हिसाब से सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं. अगर गीजर हीटर चलाना है तो उसके हिसाब से सोलर पैनल लगवाएं और अगर रोजाना के घरेलू उपकरणों का ही इस्तेमाल करना है तो आप कम किलोवाट वाले सोलर पैनल को लगवा सकते हैं.

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