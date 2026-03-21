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छत पर रखी पानी की टंकी हो गई हैं गंदी? इन आसान तरीकों से खुद करें साफ

Water Tank Cleaning Tips: छत की पानी टंकी गंदी हो जाए तो उसे नजरअंदाज न करें. कुछ आसान स्टेप अपनाकर आप खुद ही टंकी को साफ कर सकते हैं और घर के पानी को सुरक्षित व साफ रख सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 21 Mar 2026 03:54 PM (IST)
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Water Tank Cleaning Tips: आज के वक्त में लोग घरों पर पानी की व्यवस्था के लिए पहले ही वॉटर टैंक यानी पानी की टंकी लगवा लेते हैं. लेकिन लंबे समय तक इसकी सफाई नहीं करते जिससे उसमें गंदगी जमा होने लगती है. धीरे-धीरे काई, मिट्टी और कचरा टंकी के अंदर बैठ जाता है. 

जो सीधे पानी की क्वालिटी को खराब करता है. यही पानी इस्तेमाल होने पर सेहत पर असर डाल सकता है. कई लोग इसे नजरअंदाज करते रहते हैं और तब ध्यान जाता है जब पानी से बदबू या गंदगी दिखने लगती है. ऐसे में समय-समय पर टंकी की सफाई करना बेहद जरूरी हो जाता है. जान लें आसान तरीके.

सबसे पहले टंकी को पूरी तरह खाली करें

टंकी साफ करने की शुरुआत हमेशा उसे खाली करने से होती है. सबसे पहले सारा पानी निकाल दें. जिससे कि अंदर की गंदगी साफ नजर आए. अगर थोड़ा पानी नीचे रह जाता है. तो उसे बाल्टी या मग से बाहर निकाल लें.

  • टंकी पूरी तरह खाली होनी चाहिए.
  • नीचे जमा पानी भी निकाल लें
  • अंदर उतरते वक्त फिसलन से सावधान रहें

इस स्टेप को सही से करने पर आगे की सफाई आसान हो जाती है.

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जमी गंदगी और काई को अच्छे से हटाएं

अब टंकी के अंदर जमा कचरा, मिट्टी और काई को हटाने का काम करें. इसके लिए एक मजबूत ब्रश का इस्तेमाल करें और टंकी की दीवारों और नीचे के हिस्से को अच्छे से रगड़ें.

  • मजबूत ब्रश या लंबे हैंडल वाला ब्रश इस्तेमाल करें.
  • हर कोने को अच्छे से साफ करें.
  • ज्यादा गंदगी वाले हिस्से पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें.
  • जरूरत हो तो ब्रश को डंडे या रस्सी से बांध लें.

इस स्टेप में मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है लेकिन सफाई इसी से अच्छे से हो पाती है.

फिटकरी और ब्लीचिंग से करें फाइनल सफाई

अब बारी आती है टंकी को पूरी तरह साफ और सुरक्षित बनाने की. एक बाल्टी पानी में फिटकरी मिलाकर घोल तैयार करें और टंकी में डालकर रगड़ें. इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करें.

  • फिटकरी का घोल बैक्टीरिया कम करने में मदद करता है.
  • ब्लीचिंग पाउडर दीवारों पर लगाकर कुछ देर छोड़ें.
  • 10-15 मिनट बाद साफ पानी से अच्छी तरह धो लें.
  • आखिर में टंकी को दोबारा पानी से रिंस जरूर करें.

इस आखिरी स्टेप के बाद टंकी पूरी तरह साफ और इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 21 Mar 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Water Tank Cleaning Tips Utility News
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