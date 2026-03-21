छत पर रखी पानी की टंकी हो गई हैं गंदी? इन आसान तरीकों से खुद करें साफ

Water Tank Cleaning Tips: आज के वक्त में लोग घरों पर पानी की व्यवस्था के लिए पहले ही वॉटर टैंक यानी पानी की टंकी लगवा लेते हैं. लेकिन लंबे समय तक इसकी सफाई नहीं करते जिससे उसमें गंदगी जमा होने लगती है. धीरे-धीरे काई, मिट्टी और कचरा टंकी के अंदर बैठ जाता है.

जो सीधे पानी की क्वालिटी को खराब करता है. यही पानी इस्तेमाल होने पर सेहत पर असर डाल सकता है. कई लोग इसे नजरअंदाज करते रहते हैं और तब ध्यान जाता है जब पानी से बदबू या गंदगी दिखने लगती है. ऐसे में समय-समय पर टंकी की सफाई करना बेहद जरूरी हो जाता है. जान लें आसान तरीके.

सबसे पहले टंकी को पूरी तरह खाली करें

टंकी साफ करने की शुरुआत हमेशा उसे खाली करने से होती है. सबसे पहले सारा पानी निकाल दें. जिससे कि अंदर की गंदगी साफ नजर आए. अगर थोड़ा पानी नीचे रह जाता है. तो उसे बाल्टी या मग से बाहर निकाल लें.

टंकी पूरी तरह खाली होनी चाहिए.

नीचे जमा पानी भी निकाल लें

अंदर उतरते वक्त फिसलन से सावधान रहें

इस स्टेप को सही से करने पर आगे की सफाई आसान हो जाती है.

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जमी गंदगी और काई को अच्छे से हटाएं

अब टंकी के अंदर जमा कचरा, मिट्टी और काई को हटाने का काम करें. इसके लिए एक मजबूत ब्रश का इस्तेमाल करें और टंकी की दीवारों और नीचे के हिस्से को अच्छे से रगड़ें.

मजबूत ब्रश या लंबे हैंडल वाला ब्रश इस्तेमाल करें.

हर कोने को अच्छे से साफ करें.

ज्यादा गंदगी वाले हिस्से पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें.

जरूरत हो तो ब्रश को डंडे या रस्सी से बांध लें.

इस स्टेप में मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है लेकिन सफाई इसी से अच्छे से हो पाती है.

फिटकरी और ब्लीचिंग से करें फाइनल सफाई

अब बारी आती है टंकी को पूरी तरह साफ और सुरक्षित बनाने की. एक बाल्टी पानी में फिटकरी मिलाकर घोल तैयार करें और टंकी में डालकर रगड़ें. इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करें.

फिटकरी का घोल बैक्टीरिया कम करने में मदद करता है.

ब्लीचिंग पाउडर दीवारों पर लगाकर कुछ देर छोड़ें.

10-15 मिनट बाद साफ पानी से अच्छी तरह धो लें.

आखिर में टंकी को दोबारा पानी से रिंस जरूर करें.

इस आखिरी स्टेप के बाद टंकी पूरी तरह साफ और इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती है.

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