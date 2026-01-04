हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीवेनेजुएला में फंसा हुआ है आपका अपना तो न हो परेशान, इन तरीकों से बच जाएगी उनकी जान

वेनेजुएला में फंसा हुआ है आपका अपना तो न हो परेशान, इन तरीकों से बच जाएगी उनकी जान

Venezuela Helpline Number: वेनेजुएला में हालात बिगड़ने के बीच वहां मौजूद भारतीयों के लिए सरकार सतर्क है. अगर आपका कोई वहां फंसा है तो जान लें कैसे मदद मांग सकते हैं?

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 04 Jan 2026 03:08 PM (IST)
Venezuela Helpline Number: वेनेजुएला में हालिया हमलों के बाद हालात तेजी से बदले हैं. अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद बीच वहां मौजूद विदेशी नागरिकों की चिंता बढ़ गई है. इसी बीच भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है. 

मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत सरकार कराकस स्थित भारतीय दूतावास के लगातार संपर्क में है और वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा को लेकर हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. ऐसे में अगर आपका कोई अपना वेनेजुएला में फंसा हुआ है. तो घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार ने मदद और सुरक्षा को लेकर साफ रास्ता बताया है. जान लें कैसे मांग सकते हैं मदद.

दूतावास से मदद कैसे मांगे?

विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को स्पष्ट सलाह दी है कि वह किसी भी हालत में भारतीय दूतावास से संपर्क बनाए रखें. कराकस स्थित भारतीय दूतावास ने आपात स्थिति के लिए अपना ईमेल और फोन नंबर जारी किया है. जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिक cons.caracas@mea.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं. 

इसके अलावा इमरजेंसी के लिए +58-412-9584288 नंबर भी एक्टिव है. जिस पर नार्मल कॉल के साथ व्हाट्सऐप कॉल से भी काॅन्टेक्ट किया जा सकता है. दूतावास स्थानीय हालात की जानकारी देता रहेगा और किसी भी मुश्किल सिचुएशन में जरूरी गाइडेंस और हेल्प उपलब्ध कराएगा. परिवार वालों को चाहिए कि वह अपने परिजनों को यह संपर्क जानकारी तुरंत शेयर करें.

सुरक्षित रहने के लिए विदेश मंत्रालय की जरूरी सलाह

विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी के मुताबिक वेनेजुएला में मौजूद भारतीयों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है. गैर जरूरी यात्रा से बचें और बाहर अपनी आवाजाही कम रखें. भीड़भाड़ वाले इलाकों, विरोध प्रदर्शनों और संवेदनशील जगहों से दूरी बनाए रखना समझदारी होगी. पासपोर्ट, वीजा और जरूरी दस्तावेज हमेशा सुरक्षित रखें और उनकी डिजिटल कॉपी भी अपने पास रखें. 

सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से दूर रहें और सिर्फ दूतावास या सरकार की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें. परिवार और दूतावास से नियमित संपर्क बनाए रखना इस वक्त सबसे जरूरी कदम है. सरकार ने साफ किया है कि हालात बिगड़ने पर हर संभव मदद दी जाएगी इसलिए घबराने की बजाय सतर्क रहना ही सबसे बेहतर रास्ता है.

Published at : 04 Jan 2026 03:05 PM (IST)
