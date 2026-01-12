भारतीय रेलवे 17 जनवरी को अपनी बहुप्रतीक्षित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है. पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस कोलकाता के हावड़ा से कामाख्या (गुवाहाटी) के बीच चलाई जाएगी. यह प्रीमियम ट्रेन करीब 958 किलोमीटर लंबे हावड़ा–कामाख्या रेल रूट पर चलेगी और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ तेज और आरामदायक सफर का अनुभव देगी. अब रेलवे ने इसके किराए की भी घोषणा कर दी है.

शुक्रवार से चलेगी देश की पहली वंदेभारत स्लीपर, जान लें किराया

सूत्रों के अनुसार, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी श्रेणी के कोच होंगे, जिनका किराया तय कर लिया गया है. थर्ड एसी (3AC) में हावड़ा से कामाख्या तक का किराया 2299 रुपये रखा गया है. वहीं हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए 1334 रुपये और हावड़ा से मालदा टाउन के लिए 960 रुपये किराया निर्धारित किया गया है. सेकंड एसी (2AC) श्रेणी में हावड़ा से कामाख्या का किराया 2970 रुपये होगा, जबकि इसी श्रेणी में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए यात्रियों को 1724 रुपये और हावड़ा से मालदा टाउन के लिए 1240 रुपये चुकाने होंगे.

फर्स्ट एसी में इतनी चुकानी होगी रकम

फर्स्ट एसी (1AC) श्रेणी में हावड़ा से कामाख्या तक का किराया 3640 रुपये तय किया गया है. इसके अलावा हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए 2113 रुपये और हावड़ा से मालदा टाउन के लिए 1520 रुपये किराया निर्धारित किया गया है. रेलवे ने रिटर्न सेक्शन यानी कामाख्या से मालदा टाउन और कामाख्या से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच का किराया भी तय कर दिया है. कामाख्या से मालदा टाउन के लिए थर्ड एसी में 1522 रुपये, सेकंड एसी में 1965 रुपये और फर्स्ट एसी में 2409 रुपये किराया रखा गया है. वहीं कामाख्या से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए थर्ड एसी में 962 रुपये, सेकंड एसी में 1243 रुपये और फर्स्ट एसी में 1524 रुपये किराया तय किया गया है.

5 प्रतिशत अलग से लगेगा जीएसटी

रेलवे के मुताबिक, यात्रियों को इन निर्धारित टिकट किरायों के अलावा 5 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा. यानी टिकट बुकिंग के समय कुल भुगतान तय किराए से अधिक होगा. इसके साथ ही रेलवे ने साफ किया है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को प्रीमियम श्रेणी में रखा गया है, जिसके तहत न्यूनतम किराया निर्धारण की दूरी 400 किलोमीटर तय की गई है. इसका मतलब यह है कि 400 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा के लिए इस ट्रेन में टिकट उपलब्ध नहीं होंगे. हालांकि 400 किमी से ज्यादा की दूरी पर किराए की कीमत में बढ़ोतरी होती जाएगी.

वंदेभारत स्लीपर में नहीं होगा RAC?

सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि रेलवे इस प्रीमियम ट्रेन में RAC यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन की सुविधा खत्म करने की तैयारी में है. ऐसे में यात्रियों को केवल कन्फर्म टिकट पर ही यात्रा करनी होगी. कुल मिलाकर, वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस हावड़ा से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाली एक अहम प्रीमियम ट्रेन साबित होने वाली है, जिससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से लैस रेल यात्रा का नया विकल्प मिलेगा.

