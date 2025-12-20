हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीयूपी में कर रहे इंटर कास्ट मैरिज तो यूपी सरकार दे रही 2.5 लाख रुपये, जानें अप्लाई करने का प्रॉसेस

यूपी में कर रहे इंटर कास्ट मैरिज तो यूपी सरकार दे रही 2.5 लाख रुपये, जानें अप्लाई करने का प्रॉसेस

UP Inter Caste Marriage Scheme: यूपी में इंटर कास्ट मैरिज करने वालों के लिए सरकार दे रही है 2.5 लाख रुपये की मदद. कौन ले सकता है फायदा, पैसा कैसे मिलेगा और अप्लाई करने का सही तरीका जानना जरूरी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 20 Dec 2025 11:18 AM (IST)
Preferred Sources

UP Inter Caste Marriage Scheme: भारत में शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं. बल्कि बड़ा खर्च भी है. आज के समय में एक नार्मल शादी पर भी लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं. ऐसे में कई परिवारों को लोन लेना पड़ता है या फिर शादी टालनी पड़ती है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आप इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हैं. तो सरकार सीधे 2.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देती है. 

इस योजना में पैसा किसी सब्सिडी या लोन की तरह नहीं. बल्कि सीधी सहायता के तौर पर मिलता है. यूपी में रहने वाले ऐसे कपल्स के लिए यह स्कीम शादी के खर्च का बड़ा बोझ कम कर सकती है. अगर आप भी इस योजना के बारे में पहली बार सुन रहे हैं. तो जान लीजिए पूरी डिटेल्स.

यूपी सरकार शादी के लिए दे रही है 2.5 लाख रुपये

यूपी सरकार इस योजना का नाम Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter Caste Marriages है. इसे डॉ अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है. योजना का मकसद समाज में जातिगत भेदभाव को कम करना और इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा देना है. इसके तहत अगर शादी करने वाले दोनों में से एक पार्टनर दलित समुदाय से है.  

और दूसरा गैर दलित समुदाय से तो कपल को कुल 2.5 लाख रुपये की सहायता दी जाती है. यह योजना साल 2013 में शुरू की गई थी और अभी भी लागू है. यूपी के निवासी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं. बशर्ते शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर्ड हो. ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह सहायता केवल पहली शादी पर ही मिलती है.

यह भी पढ़ें: ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

इस योजना के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. शादी करने वाले दोनों में से एक का दलित समुदाय से होना जरूरी है. शादी का रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होना चाहिए और आवेदन शादी के एक साल के भीतर करना होता है. अगर पहले किसी सरकारी योजना से शादी के लिए मदद मिली है. तो वह राशि 2.5 लाख रुपये में से घटा दी जाती है.

पैसे दो हिस्सों में दिए जाते हैं. पहले चरण में 1.5 लाख रुपये सीधे कपल के जॉइंट बैंक अकाउंट में NEFT या RTGS के जरिए ट्रांसफर किए जाते हैं. बाकी 1 लाख रुपये तीन साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे जाते हैं. जो तीन साल बाद ब्याज समेत कपल को मिलते हैं.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

योजना में आवेदन के लिए विवाह प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहली शादी का प्रमाण, हलफनामा, आय प्रमाण पत्र और जॉइंट बैंक अकाउंट की डिटेल्स जरूरी होती हैं. आवेदन सांसद या विधायक की सिफारिश के साथ जिला प्रशासन के जरिए किया जा सकता है या फिर डॉ अंबेडकर फाउंडेशन की वेबसाइट ambedkarfoundation.nic.in से जानकारी लेकर सीधे प्रोसेस पूरी की जा सकती है. 

यह भी पढ़ें: प्राइवेट नौकरी करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन का कर लें जुगाड़, इस योजना में हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये

Published at : 20 Dec 2025 11:18 AM (IST)
Tags :
Utility News Marriage Scheme UP Government
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Collection Day 8: 'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Pollution News: प्रदूषण से सांसों का संकट...समस्या विकट | Weather | Pollution Alert | AQI
Bangladesh News: बांग्लादेश में हिंसा के बाद तनाव बरकरार...
Top News: अभी की बड़ी खबरें | PM Modi | Amit Shah | Donald Trump
Top News: 10 बजे की बड़ी खबरें | PM Modi | Nitin Nabin | Hijab Controversy | Delhi Pollution
Delhi Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री को पायलट ने पीटा..पायलट सस्पेंड | AIR India
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Collection Day 8: 'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ब्यूटी
पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स से छुटकारा पाने के आसान उपाय, जानें स्किन केयर के जरूरी टिप्स
पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स से छुटकारा पाने के आसान उपाय, जानें स्किन केयर के जरूरी टिप्स
ट्रेंडिंग
रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'
रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget