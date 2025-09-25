ट्रेन से सफर करने वाले पैसेंजर्स काफी वक्त से वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं. अब उनके लिए गुड न्यूज आ गई है. दरअसल, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बता दिया है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें कब से रेलवे ट्रैक पर नजर आने लगेंगी? आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

रेल मंत्री ने दी यह जानकारी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें जल्द ही शुरू की जाएंगी. उन्होंने बताया कि दूसरी ट्रेन अगले महीने के मध्य यानी मिड अक्टूबर तक पूरी होने की संभावना है, जबकि पहली ट्रेन आवश्यक परीक्षणों और ट्रायल रन के बाद इस्तेमाल के लिए तैयार है. रेलवे रात्रि यात्रा में नियमित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए दोनों ट्रेनों को एक साथ शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है.

अभी क्या है स्टेटस?

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पहली ट्रेन सभी परीक्षणों और ट्रायल रन में सफल रही है और वर्तमान में दिल्ली के शकूर बस्ती कोच डिपो में है. अश्विनी वैष्णव का कहना है कि दूसरी ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है और संभवतः यह 15 अक्टूबर तक तैयार हो जाएगी. उन्होंने बताया कि दोनों ट्रेनें एक साथ शुरू की जाएंगी. नियमित सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए दूसरी ट्रेन महत्वपूर्ण है.

किस रूट पर सबसे पहले चलेगी यह ट्रेन?

रेल मंत्री के मुताबिक, हमें दूसरे रैक का इंतजार कर रहे हैं. एक बार यह मिल जाए तो हम रूट पर फैसला करेंगे और परिचालन शुरू करेंगे. माना जा रहा है कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नई दिल्ली-पटना रूट पर ये ट्रेनें शुरू की जाएंगी, जिसके लिए मतदान साल के अंत में होना है.

वंदे भारत स्लीपर में मिलेंगी ये सुविधाएं

इंटीग्रल कोच फैक्टरी (आईसीएफ) तकनीक का उपयोग करके सरकारी कंपनी बीईएमएल ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तैयार की है, जिसमें 16 डिब्बे होंगे. इन्हें एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2-टियर और एसी 3-टियर में बांटा जाएगा. यह एक बार में 1128 यात्रियों को ले जा सकेगी और 180 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलेगी, जिससे यह देश में रात में चलने वाली सबसे तेज ट्रेन सेवाओं में से एक बन जाएगी. इस ट्रेन में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसमें यूएसबी चार्जिंग के साथ एकीकृत रीडिंग लाइट, ऑटोमैटिक अनाउंसमेंट और विजुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, सिक्योरिटी कैमरे, मॉड्यूलर पैंट्री और दिव्यांगों के अनुकूल बर्थ और शौचालय शामिल हैं.

