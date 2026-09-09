भारत के बाहर भी काम करेगा आधार, रोज 30 करोड़ ऑथेंटिकेशन की तैयारी

भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेजों में से एक गिना जाता है. इसका इस्तेमाल केवल पहचान के तौर पर ही नहीं किया जाता है, बल्कि सरकारी कामकाज और दूसरे जरूरी कामों में भी इसका इस्तेमाल होता है. ऐसे में आधार का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. इसके साथ ही आने वाले समय में भी आधार से जुड़ी सेवाओं को और बड़े करने की तैयारी की जा रही है.

रोजाना 30 करोड़ ऑथेंटिकेशन की तैयारी

UIDAI के चेयरमैन ने बताया कि रोजाना लगभग 10 करोड़ ऑथेंटिकेशन किए जा रहे हैं, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 से 30 करोड़ करने की तैयारी की जा रही है. इसके अलावा UIDAI अब विदेश में भी आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू करने की तैयारी में है.

क्या भारत के बाहर भी काम करेगा आधार?

फिलहाल आधार का इस्तेमाल खासतौर पर भारत में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में UIDAI विदेश में भी आधार के जरिए पहचान वेरिफाई करने की सुविधा पर विचार कर रहा है. इसका सीधा फायदा विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों को होगा. ऐसे में कई लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या ये सुविधा लागू कर दी गई है या फिर नहीं?

लागू कर दिया है या नहीं?

इसका जवाब है नहीं, फिलहाल विदेश में आधार ऑथेंटिकेशन शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि अभी इसे लेकर सुरक्षा से जुड़ी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है. लेकिन अगर आने वाले समय में ये सुविधा लागू कर दी जाती है तो विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों को काफी फायदा हो सकता है.

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विदेश में रहने वाले भारतीय को क्या फायदा होगा?

अगर UIDAI आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा को लागू किया जाता है तो विदेश में रहते हुए पहचान वेरिफाई करना आसान हो जाएगा.

साथ ही कुछ जरूरी सेवाओं के लिए भारत आने की जरूरत भी कम हो सकती है.

हालांकि, ये सुविधा अभी शुरू नहीं की गई है.

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