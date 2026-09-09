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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीभारत के बाहर भी काम करेगा आधार, रोज 30 करोड़ ऑथेंटिकेशन की तैयारी

भारत के बाहर भी काम करेगा आधार, रोज 30 करोड़ ऑथेंटिकेशन की तैयारी

आपको भी सरकारी काम और बच्चों के स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती होगी. ऐसे में भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू की जा सकती है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 09 Sep 2026 05:16 PM (IST)
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भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेजों में से एक गिना जाता है. इसका इस्तेमाल केवल पहचान के तौर पर ही नहीं किया जाता है, बल्कि सरकारी कामकाज और दूसरे जरूरी कामों में भी इसका इस्तेमाल होता है. ऐसे में आधार का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. इसके साथ ही आने वाले समय में भी आधार से जुड़ी सेवाओं को और बड़े करने की तैयारी की जा रही है. 

रोजाना 30 करोड़ ऑथेंटिकेशन की तैयारी

UIDAI के चेयरमैन ने बताया कि रोजाना लगभग 10 करोड़ ऑथेंटिकेशन किए जा रहे हैं, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 से 30 करोड़ करने की तैयारी की जा रही है. इसके अलावा UIDAI अब विदेश में भी आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू करने की तैयारी में है.

क्या भारत के बाहर भी काम करेगा आधार?

फिलहाल आधार का इस्तेमाल खासतौर पर भारत में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में UIDAI विदेश में भी आधार के जरिए पहचान वेरिफाई करने की सुविधा पर विचार कर रहा है. इसका सीधा फायदा विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों को होगा. ऐसे में कई लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या ये सुविधा लागू कर दी गई है या फिर नहीं?

लागू कर दिया है या नहीं?

इसका जवाब है नहीं, फिलहाल विदेश में आधार ऑथेंटिकेशन शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि अभी इसे लेकर सुरक्षा से जुड़ी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है. लेकिन अगर आने वाले समय में ये सुविधा लागू कर दी जाती है तो विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों को काफी फायदा हो सकता है.

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विदेश में रहने वाले भारतीय को क्या फायदा होगा?

  • अगर UIDAI आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा को लागू किया जाता है तो विदेश में रहते हुए पहचान वेरिफाई करना आसान हो जाएगा.
  • साथ ही कुछ जरूरी सेवाओं के लिए भारत आने की जरूरत भी कम हो सकती है.
  • हालांकि, ये सुविधा अभी शुरू नहीं की गई है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 09 Sep 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Utility News Aadhaar Card UIDAI
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