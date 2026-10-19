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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन कैंसल का नहीं आया SMS, महिला ने रेलवे से वसूले 15 हजार रुपए

ट्रेन कैंसल का नहीं आया SMS, महिला ने रेलवे से वसूले 15 हजार रुपए

छत्तीसगढ़ में ट्रेन का रूट बदलने की जानकारी समय पर नहीं मिलने पर महिला को परेशानी हुई. उपभोक्ता आयोग ने मामले में रेलवे की लापरवाही मानते हुए करीब 15,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 19 Oct 2026 08:38 PM (IST)
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कई बार तकनीकी खराबी या किसी दूसरी परेशानी की वजह से ट्रेनें रद्द हो जाती हैं या उनका रूट बदल दिया जाता है. ऐसी स्थिति में यात्रियों को समय पर जानकारी मिलना बेहद जरूरी है. छत्तीसगढ़ में एक महिला को ट्रेन रद्द होने की जानकारी पहले से नहीं मिली, जिसके बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया. कोर्ट ने इस मामले में रेलवे को महिला को करीब 15,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.

दरअसल, महिला दिल्ली जाने के लिए रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंची थी, लेकिन वहां उसे पता चला कि ट्रेन अपने तय रूट से नहीं जाएगी. इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने माना कि रेलवे की ओर से समय पर सूचना नहीं देना सेवा में कमी थी.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 18 जून 2016 का है, जब महिला ने बिलासपुर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में रायपुर से दिल्ली जाने के लिए थर्ड एसी का टिकट बुक कराया था. इस टिकट के लिए महिला ने 1,980 रुपये का पेमेंट किया था. लेकिन यात्रा के दिन मध्य प्रदेश के इटारसी के पास रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम में आग लग गई, जिसके कारण ट्रेन का सामान्य रूट प्रभावित हुआ.

इसके बाद ट्रेन को रायपुर-नागपुर के रास्ते ले जाने के बजाय कटनी और बीना होते हुए दिल्ली भेजने का फैसला लिया गया. महिला को इस बदलाव की पहले से जानकारी नहीं मिली, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा. स्टेशन पहुंचने पर उसे स्थिति का पता चला और उसे टिकट कैंसिल कराकर पैसे वापस लेने पड़े.

रेलवे को मुआवजा देने का आदेश क्यों मिला?

रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में सबसे बड़ी समस्या ट्रेन का रूट बदलना नहीं, बल्कि यात्री को समय पर सूचना नहीं देना था. टिकट बुक करते समय महिला ने अपना मोबाइल नंबर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसे ट्रेन के रूट में बदलाव या यात्रा प्रभावित होने की जानकारी SMS या कॉल के जरिए नहीं दी गई.

आयोग के मुताबिक, रेलवे की जिम्मेदारी सिर्फ टिकट बुक करने और यात्रा का इंतजाम करने तक सीमित नहीं है. अगर ट्रेन के संचालन में कोई बड़ा बदलाव होता है, तो उसकी जानकारी सभी यात्रियों को देनी चाहिए. इसलिए आयोग ने रेलवे की इस लापरवाही को सेवा में कमी माना और महिला को करीब 15,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 19 Oct 2026 08:38 PM (IST)
Tags :
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