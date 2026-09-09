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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछठ पर दिल्ली से जाना है पटना? जानें कब और किस ट्रेन में मिल रही है कंफर्म टिकट

छठ पर दिल्ली से जाना है पटना? जानें कब और किस ट्रेन में मिल रही है कंफर्म टिकट

छठ पूजा के लिए लोग ट्रेन की टिकट ढूंढ रहे हैं. इसलिए हम आपका काम आसान करते हुए कंफर्म और वेटिंग टिकट की जानकारी दे रहे हैं. यहां से आप देख सकते हैं कि कब और कौन- सी ट्रेन से यात्रा की जा सकती है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 09 Sep 2026 03:04 PM (IST)
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छठ पूजा 13 नवंबर से 16 नवंबर तक है और आपको 13 से पहले घर जाना है तो यहां से टिकट देख सकते हैं. टिकट बुकिंग के नियम के हिसाब से आप 2 महीने बाद तक की टिकट ही बुक कर सकते हैं. ऐसे में आपको यहां सिर्फ 8 नवंबर तक की टिकट के बारे में ही बताया जा सकता है. यहां से आप देख सकते हैं कि 8 नवंबर के दिन तक किस-किस ट्रेन में कंफर्म टिकट है और किस ट्रेन में वेटिंग कितना चल रहा है.

यहां देखें ट्रेन का नाम, कंफर्म सीट और वेटिंग नंबर की पूरी लिस्ट- 

1.ट्रेन का नाम- PPTA FESTIVAL SPL (04096)
स्टेशन- आनंद विहार से पाटलीपुत्र
स्लीपर- WL63
3 एसी- WL45
2 एसी- WL15
1 एसी- REGRET

2.ट्रेन का नाम- MAHANANDA EXP (15484)
स्टेशन- दिल्ली से पटना जंक्शन
स्लीपर- WL86
3 एसी- WL62
3E- REGRET
2 एसी- WL17
1 एसी- WL4

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3.ट्रेन का नाम- NORTH EAST EXP (12506)
स्टेशन- आनंद विहार से पाटलीपुत्र
स्लीपर- WL126
3 एसी- WL98
2 एसी- WL28
1 एसी- WL7

4.ट्रेन का नाम- SEEMANCHAL EXP (12488)
स्टेशन- आनंद विहार से पाटलीपुत्र
स्लीपर- WL61
3 एसी- WL28
2 एसी- WL40
1 एसी- WL11

5.ट्रेन का नाम- SHRAMJIVI EXP (12392)
स्टेशन- नई दिल्ली से पटना जंक्शन
स्लीपर- WL91
3 एसी- WL65
2 एसी- WL19
1 एसी- WL1

6.ट्रेन का नाम- VIKRAMSHILA EXP (12368)
स्टेशन- आनंद विहार से पटना जंक्शन
स्लीपर- REGRET
3 एसी- REGRET
3E- REGRET
2 एसी- REGRET
1 एसी- WL7

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7.ट्रेन का नाम- RJPB TEJAS RAJ (12310)
स्टेशन- नई दिल्ली से पटना जंक्शन
3 एसी- WL83
2 एसी- WL28
1 एसी- WL14

8.ट्रेन का नाम- SAMPOORAN K EXP (12394)
स्टेशन- नई दिल्ली से पटना जंक्शन
स्लीपर- WL130
3 एसी- WL126
3E- WL112
2 एसी- WL35
1 एसी- WL5

9.ट्रेन का नाम- AMRIT BHARAT EXP (22362)
स्टेशन- नई दिल्ली से पटना जंक्शन
स्लीपर- WL114
3 एसी- REGRET
2 एसी- REGRET
1 एसी- REGRET

10.ट्रेन का नाम- SANG RAJDHANI (20508)
स्टेशन- आनंद विहार से पटना जंक्शन
3 एसी- WL58
2 एसी- WL16
1 एसी- WL4

किस- किस दिन मिल रही है कंफर्म टिकट?
फिलहाल को 8 नवंबर तक दिल्ली से पटना की एक भी कंफर्म टिकट नहीं मिल दिख रही है. ऐसे में आपको तत्काल या वेटिंग टिकट लेकर ही सफर करना पड़ेगा.

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अगर वेटिंग टिकट भी ना मिले तो क्या करें?
वैसे तो वेटिंग टिकट काउंटर से लेकर आप यात्रा कर सकते हैं लेकिन अगर वेटिंग भी न मिल रहा हो तो आपको अपने यहां से सांसद से लेटर लिखवाकर तब दिल्ली के टिकट काउंटर से वेटिंग टिकट मिल सकेगी. जिससे आप छठ पूजा के लिए अपने घर तक सफर कर पाएंगे. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 09 Sep 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
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