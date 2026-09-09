छठ पर दिल्ली से जाना है पटना? जानें कब और किस ट्रेन में मिल रही है कंफर्म टिकट

छठ पूजा 13 नवंबर से 16 नवंबर तक है और आपको 13 से पहले घर जाना है तो यहां से टिकट देख सकते हैं. टिकट बुकिंग के नियम के हिसाब से आप 2 महीने बाद तक की टिकट ही बुक कर सकते हैं. ऐसे में आपको यहां सिर्फ 8 नवंबर तक की टिकट के बारे में ही बताया जा सकता है. यहां से आप देख सकते हैं कि 8 नवंबर के दिन तक किस-किस ट्रेन में कंफर्म टिकट है और किस ट्रेन में वेटिंग कितना चल रहा है.

यहां देखें ट्रेन का नाम, कंफर्म सीट और वेटिंग नंबर की पूरी लिस्ट-

1.ट्रेन का नाम- PPTA FESTIVAL SPL (04096)

स्टेशन- आनंद विहार से पाटलीपुत्र

स्लीपर- WL63

3 एसी- WL45

2 एसी- WL15

1 एसी- REGRET

2.ट्रेन का नाम- MAHANANDA EXP (15484)

स्टेशन- दिल्ली से पटना जंक्शन

स्लीपर- WL86

3 एसी- WL62

3E- REGRET

2 एसी- WL17

1 एसी- WL4

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3.ट्रेन का नाम- NORTH EAST EXP (12506)

स्टेशन- आनंद विहार से पाटलीपुत्र

स्लीपर- WL126

3 एसी- WL98

2 एसी- WL28

1 एसी- WL7

4.ट्रेन का नाम- SEEMANCHAL EXP (12488)

स्टेशन- आनंद विहार से पाटलीपुत्र

स्लीपर- WL61

3 एसी- WL28

2 एसी- WL40

1 एसी- WL11

5.ट्रेन का नाम- SHRAMJIVI EXP (12392)

स्टेशन- नई दिल्ली से पटना जंक्शन

स्लीपर- WL91

3 एसी- WL65

2 एसी- WL19

1 एसी- WL1

6.ट्रेन का नाम- VIKRAMSHILA EXP (12368)

स्टेशन- आनंद विहार से पटना जंक्शन

स्लीपर- REGRET

3 एसी- REGRET

3E- REGRET

2 एसी- REGRET

1 एसी- WL7

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7.ट्रेन का नाम- RJPB TEJAS RAJ (12310)

स्टेशन- नई दिल्ली से पटना जंक्शन

3 एसी- WL83

2 एसी- WL28

1 एसी- WL14

8.ट्रेन का नाम- SAMPOORAN K EXP (12394)

स्टेशन- नई दिल्ली से पटना जंक्शन

स्लीपर- WL130

3 एसी- WL126

3E- WL112

2 एसी- WL35

1 एसी- WL5

9.ट्रेन का नाम- AMRIT BHARAT EXP (22362)

स्टेशन- नई दिल्ली से पटना जंक्शन

स्लीपर- WL114

3 एसी- REGRET

2 एसी- REGRET

1 एसी- REGRET

10.ट्रेन का नाम- SANG RAJDHANI (20508)

स्टेशन- आनंद विहार से पटना जंक्शन

3 एसी- WL58

2 एसी- WL16

1 एसी- WL4

किस- किस दिन मिल रही है कंफर्म टिकट?

फिलहाल को 8 नवंबर तक दिल्ली से पटना की एक भी कंफर्म टिकट नहीं मिल दिख रही है. ऐसे में आपको तत्काल या वेटिंग टिकट लेकर ही सफर करना पड़ेगा.

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अगर वेटिंग टिकट भी ना मिले तो क्या करें?

वैसे तो वेटिंग टिकट काउंटर से लेकर आप यात्रा कर सकते हैं लेकिन अगर वेटिंग भी न मिल रहा हो तो आपको अपने यहां से सांसद से लेटर लिखवाकर तब दिल्ली के टिकट काउंटर से वेटिंग टिकट मिल सकेगी. जिससे आप छठ पूजा के लिए अपने घर तक सफर कर पाएंगे.