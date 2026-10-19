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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO: पहली नौकरी पर सरकार देगी 15 हजार, 6 महीने काम किया तो 7500

EPFO: पहली नौकरी पर सरकार देगी 15 हजार, 6 महीने काम किया तो 7500

अगर आप पहली बार नौकरी करने वाले हैं तो आप प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 15000 रुपये का इंसेंटिव पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले कई जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 19 Oct 2026 05:15 PM (IST)
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कॉलेज की पढ़ाई के बाद हर युवा नौकरी की तरफ कदम बढ़ाता है. ऐसे में नौकरी की शुरुआत में सैलरी भी ज्यादा नहीं होती है तो जिसकी वजह से उन्हें अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करना पड़ता है, लेकिन सोचिए अगर पहली नौकरी के दौरान ही सरकार की ओर से 15 हजार रुपये की मदद मिल जाए तो कितनी राहत मिल सकती है. पहली नौकरी शुरू करने वाले युवाओं के लिए सरकार की एक योजना मददगार साबित हो सकती है. 

दरअसल, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 15 हजार रुपये तक का इंसेंटिव मिल सकता है. हां, लेकिन इसका फायदा हर कर्मचारी को नहीं मिलता है. पहले इसके लिए कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना पड़ता है. इसलिए इस योजना से जुड़ी जरूरी शर्तों के बारे में जानना जरूरी है. 

क्या है जरूरी शर्तें?

अहम बात ये है कि इस योजना का फायदा लेने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा जैसे नौकरी 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच शुरू होनी चाहिए. इसके अलावा कर्मचारी की महीने की ग्रॉस सैलरी 1 लाख से ज्यादा न हो. 

EPFO रजिस्ट्रेशन होना जरूरी 

इसके अलावा भी कई शर्ते हैं. कर्मचारी जिस भी कंपनी या फिर संस्थान में काम कर रहा है तो उसका EPFO में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. सबसे जरूरी बात ये है कि इस योजना का फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो कि पहली बार EPFO से जुड़ेंगे. वहीं इस योजना के पैसे एक साथ नहीं दिए जाते हैं तो आपको पहली किस्त का लाभ उठाने के लिए लगातार 6 महीने नौकरी करनी होगी, जिसके बाद ही आपको पैसे मिलेंगे. 

पहली किस्त में कितने रुपये मिलेंगे?

इस योजना के पैसे एक साथ न देकर किस्तों में दिए जाते हैं तो अगर बात करें कि पहली किस्त में कर्मचारी को कितने रुपये मिलेंगे तो कर्मचारी को 7500 रुपये तक दिए जाते हैं, लेकिन इसके लिए कर्मचारी को लगातार 6 महीने नौकरी करनी होगी.  लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, ये नहीं है कि सभी कर्मचारियों को 7500 रुपये पहली किस्त के दिए ही जाए. कितने पैसे मिलेंगे, ये सैलरी और योजना से जुड़े नियमों पर निर्भर करता है. 

दूसरी किस्त में मिलेंगे पूरे पैसे?

अब अगर किसी कर्मचारी को 15000 रुपये का लाभ उठाना है तो इसके लिए भी कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. साथ ही कर्मचारी को एक कोर्स भी करना होगा, तभी रकम दी जाएगी.

कौन-सा करना होगा कोर्स?

बता दें कि 15000 रुपये पाने के लिए कर्मचारी को वित्तीय साक्षरता का एक तय कोर्स करना होगा. इतना ही नहीं, बल्कि जैसे पहली किस्त के लिए 6 महीने लगातार नौकरी करना जरूरी है, वैसे ही दूसरी किस्त हासिल करने के लिए लगातार 1 साल नौकरी पूरी  करनी होगी. अगर इन दोनों चीजों को पूरा नहीं करता है तो कर्मचारी को दूसरी किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा. 

अन्य जरूरी शर्तें जानें

योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी का आधार से लिंक बैंक अकाउंट होना जरूरी है, इसी अकाउंट में प्रोत्साहन के पैसे भेजे जाते हैं. वहीं कर्मचारी को भारत का निवासी होना चाहिए. 

आवेदन कैसे करना होगा?

अगर आप प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. बस जब पहली बार नौकरी लगे तो आपको UMANG ऐप से UAN जनरेट करना होगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए कंपनी को आधिकारिक PM-VBRY पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. साथ कर्मचारियों को योजना का लाभ लेने के लिए सारी जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 19 Oct 2026 05:15 PM (IST)
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