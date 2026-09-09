Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकिराएदार पर भरोसा पड़ेगा भारी, आपके पते से हो सकता है फर्जी GST रजिस्ट्रेशन

किराएदार पर भरोसा पड़ेगा भारी, आपके पते से हो सकता है फर्जी GST रजिस्ट्रेशन

क्या आप अपने घर या फिर दुकान को किराए पर देते हैं तो उससे पहले कुछ खास सावधानियों को बरतना न भूलें, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 09 Sep 2026 04:01 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पुलिस सत्यापन, दस्तावेज जांच और एग्रीमेंट में शर्त ज़रूरी है।

कई लोग अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपने घर या फिर दुकान को किराए पर देते हैं. किराए पर घर देना आम बात है, लेकिन आप किसे अपना घर किराए पर दे रहे हैं उससे जुड़ी जरूरी जांच करनी महत्वपूर्ण है. आपने ये बात तो सुनी होगी कि घर किराए पर देने से पहले रेंट अग्रीमेंट बनवाना जरूरी होता है, लेकिन आपको इस बारे में पता है कि रेंट अग्रीमेंट बनाने के बाद भी आपके साथ धोखाधड़ी की जा सकती है.

शातिर ठग मकान मालिकों का भरोसा जीतकर उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं. इतना ही नहीं, बल्कि आपके पते का गलत इस्तेमाल करके फर्जी फर्म और GST रजिस्ट्रेशन तक करा सकते हैं. जिसके बाद टैक्स से जुड़ा नोटिस मकान मालिक के पास पहुंच सकता है. 

ऐसे करते है मकान मालिक के साथ ठगी

दरअसल, इस तरह के फ्रॉड में ठग शुरुआत में आपसे आपका घर किराए पर लेते हैं और रेंट एग्रीमेंट पर साइन भी कर देते हैं इतना ही नहीं, बल्कि जरूरी दस्तावेज तक भी उपलब्ध करा देते हैं. इसके बाद वह आपको एक महीने का एडवांस किराया तक दे देते हैं, जिससे आपको उन पर पूरा भरोसा हो जाए.

उसके बाद किराएदार 20-25 दिन तक आपके घर पर किराए पर रहते हैं और फिर अचानक ही कमरा खाली करके चले जाते हैं. लेकिन इसके बाद भी मकान मालिक को उनके इरादों पर संदेह नहीं होता है, लेकिन इसके बाद ठग अपना असली खेल शुरू करते हैं.

आगे क्या करते हैं ठग?

इसके बाद किराएदार आपके एड्रेस से जुड़े दस्तावेजों का इस्तेमाल करके फर्जी फर्म या कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके साथ ही फर्जी GST नंबर भी लिया जा सकता है. यानी आपने जिस पते पर किराएदार को अपना घर या दुकान किराए पर दिया था, वह उसी पते का इस्तेमाल करके दूसरे बिजनेस के लिए करता है.

इसके बाद ठग फर्जी फर्म दिखाकर टैक्स चोरी कर सकते हैं और फिर वहां से गायब हो जाते हैं. इसके बाद जो रिकॉर्ड में दर्ज है एड्रेस उस पर GST रिकवरी या टैक्स से जुड़ा नोटिस पहुंच सकता है. ऐसे में मकान मालिक को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

एक FASTag दो गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं? जानें NHAI का नियम

किराए पर देने से पहले करें ये काम

  • सबसे पहले किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं.
  • इसके अलावा किराएदार के जरूरी दस्तावेज को वेरिफाई करना भी न भूलें. 
  • अपने रेंट एग्रीमेंट पर साफ तौर पर लिखे कि आपकी बिना परमिशन के प्रॉपर्टी के एड्रेस का इस्तेमाल किसी भी कंपनी, GST या फिर फर्म के लिए नहीं किया जा सकता है.

छठ पर दिल्ली से जाना है पटना? जानें कब और किस ट्रेन में मिल रही है कंफर्म टिकट

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Rent Agreement Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
छठ पर दिल्ली से जाना है पटना? जानें कब और किस ट्रेन में मिल रही है कंफर्म टिकट
छठ पर दिल्ली से जाना है पटना? जानें कब और किस ट्रेन में मिल रही है कंफर्म टिकट
यूटिलिटी
एक FASTag दो गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं? जानें NHAI का नियम
एक FASTag दो गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं? जानें NHAI का नियम
यूटिलिटी
आपके आधार कार्ड से कितने सिम चल रहे हैं, कैसे पता करें? जानें ये आसान तरीका
आपके आधार कार्ड से कितने सिम चल रहे हैं, कैसे पता करें? जानें ये आसान तरीका
यूटिलिटी
एक नहीं, कई तरह के होते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म, जानें इनमें क्या है अंतर
एक नहीं, कई तरह के होते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म, जानें इनमें क्या है अंतर
Advertisement

वीडियोज

गरबा विवाद पर अमृता फडणीस का बयान
BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ?
बांकीपुर में PK की जीत, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में AK 47, सुपर सीएम Nitish
Akshay Kumar के घर Amitabh Bachchan के कुर्ते पर गिरा 4 गिलास पानी, फिर हुआ ये कांड
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री का दावा, टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केजरीवाल पर पवन खेड़ा का पलटवार, बोले- पंजाब ड्रग्स तस्करी में सबसे आगे
केजरीवाल पर पवन खेड़ा का पलटवार, बोले- पंजाब ड्रग्स तस्करी में सबसे आगे
बिहार
बिहार के इस शहर का नाम 'नीतीशपुर' होगा? CM सम्राट को सुझाव
बिहार के इस शहर का नाम 'नीतीशपुर' होगा? CM सम्राट को सुझाव
क्रिकेट
भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
इंडिया
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
इंडिया
US नागरिक से UAPA चार्ज हटाने के दावों को NIA ने किया खारिज, कहा- जांच जारी
US नागरिक से UAPA चार्ज हटाने के दावों को NIA ने किया खारिज, कहा- जांच जारी
इंडिया
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
शिक्षा
DU के 91 में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल नहीं, हजारों छात्रों को होती है परेशानी
DU के 91 में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल नहीं, हजारों छात्रों को होती है परेशानी
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget