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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPF नियमों में बड़ा बदलाव, रिटायरमेंट पर 20 लाख कम मिलेंगे, लेकिन जीवनभर मिलेगी पेंशन

PF नियमों में बड़ा बदलाव, रिटायरमेंट पर 20 लाख कम मिलेंगे, लेकिन जीवनभर मिलेगी पेंशन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने PF के नियमों को बदल दिया है. अब रिटायरमेंट के वक्त 20 लाख रुपए कम मिलेंगे, लेकिन इसके बदले में 9600 महीना पेंशन जिंदगी भर मिलेगी. जानिए क्या-क्या बदला है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 19 Oct 2026 10:26 PM (IST)
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की ओर से प्रॉविडेंट फंड कवरेज की वेतन सीमा को 15000 रुपए से बढ़ाकर 25000 रुपए प्रति माह करने के बाद अब अधिक कर्मचारियों का एक हिस्सा सीधे पेंशन योजना यानी EPS में डायवर्ट होने लगा है. इस नए बदलाव के तहत 25000 मूल वेतन वाले कर्मचारियों के नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा अब पीएफ खाते की बजाय पेंशन में जाएगा.

इस नए नियम के बाद रिटायरमेंट के समय मिलने वाला कुल एकमुश्त पीएफ फंड लगभग 20 लाख रुपए कम हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में 58 साल की उम्र के बाद से जीवनभर के लिए हर महीने लगभग 9600 रुपए की सुनिश्चित पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी.

नए बदलाव से बाहर नहीं निकल सकते कर्मचारी

यह आम तौर पर वह कर्मचारी होते हैं, जिनका सालाना वेतन पैकेज लगभग 6 लाख रुपए या उससे कम होता है, क्योंकि मूल वेतन आमतौर पर पैकेज का लगभग आधा होता है. सरकार ने इसी साल 17 सितंबर से पीएफ कवरेज के लिए वेतन सीमा 15000 रुपए से बढ़ाकर 25000 रुपए कर दी थी. यह बदलाव खुद से लागू होगा और कर्मचारी इससे बाहर नहीं निकल सकते. 

गौरतलब है कि सितंबर 2014 के बाद भर्ती हुए वह कर्मचारी, जिनकी मासिक मूल आय 15001 से 25000 है और जो पहले पेंशन योजना में शामिल नहीं थे, अब इसके दायरे में आ गए हैं.

मासिक पेंशन का गणित समझिए

अगर आपने 25 साल तक नौकरी की है तो 20 साल से ज्यादा की सेवा पर मिलने वाले 2 साल के बोनस को मिलाकर आपकी कुल सेवा 27 साल मान ली जाती है. इस हिसाब से आपको हर महीने लगभग 9643 रुपए की पेंशन मिलेगी. पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी अनिवार्य है.

अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो यह पेंशन उसके जीवनसाथी को जीवनभर मिलती है. इसके साथ ही 25 साल की उम्र तक उनके दो बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलता है.

मिलता है 7 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम

पीएफ खाताधारकों को कंपनी की तरफ से मुफ्त में फ्री जीवन बीमा यानी EDLI इंश्योरेंस भी दिया जाता है. नौकरी के दौरान अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2.5 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम मिलता है.

कुल मिलाकर अब कंपनी के योगदान का कुछ हिस्सा, उदाहरण में 2083 हर महीने अब न तो आप निकाल सकते हैं, न कहीं निवेश कर सकते हैं और न ही जरूरत पड़ने पर अपने परिवार को एकमुश्त दे सकते हैं. यह पैसे आपको केवल हर महीने पेंशन के रूप में ही मिलेंगे.

यह भी पढ़ें- EPFO: पहली नौकरी पर सरकार देगी 15 हजार, 6 महीने काम किया तो 7500

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 19 Oct 2026 10:26 PM (IST)
Tags :
PF PF Rules EPFO PF 
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