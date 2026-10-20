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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकीबोर्ड के कुछ बटन नहीं चल रहे, जानें कब बदलनी पड़ती है पूरी यूनिट?

कीबोर्ड के कुछ बटन नहीं चल रहे, जानें कब बदलनी पड़ती है पूरी यूनिट?

लैपटॉप के कीबोर्ड के कुछ बटन अचानक काम करना बंद कर दें, तो तुरंत नया कीबोर्ड खरीदने की जरूरत नहीं है. जानिए इसके पीछे की वजह, समस्या ठीक करने के आसान तरीके और कब बदलनी पड़ सकती है पूरी यूनिट

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 20 Oct 2026 06:41 AM (IST)
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  • इन उपायों के बाद भी समस्या तो तकनीशियन से संपर्क करें.

लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते समय कीबोर्ड का कोई बटन अचानक जवाब देना बंद कर दे, तो छोटी-सी परेशानी भी काम रोक सकती है. कभी किसी अक्षर को टाइप करने में दिक्कत आती है, तो कभी स्पेसबार या दूसरे जरूरी बटन दबाने पर भी कुछ नहीं होता है. ऐसी स्थिति में कई लोग कीबोर्ड को खराब मानकर नया खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं, हालांकि हर बार इसकी वजह हार्डवेयर में खराबी ही नहीं होती है. ऐसे में नया कीबोर्ड लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि परेशानी कहां है और उसे ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है. 

कीबोर्ड के बटन काम करना क्यों बंद कर देते हैं?

कीबोर्ड में खराबी आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. अगर कुछ ही बटन काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके आसपास धूल या खाने के छोटे कण जमा होने की आशंका हो सकती है. वहीं ड्राइवर पुराना होने या उसमें गड़बड़ी आने से भी कीबोर्ड सही तरीके से काम नहीं कर सकता है. कभी-कभी सिस्टम अपडेट के बाद भी ऐसी समस्या सामने आ सकती है. इसके अलावा वायरलेस कीबोर्ड की बैटरी कम होने, ब्लूटूथ कनेक्शन टूटने या USB पोर्ट में परेशानी आने से भी टाइपिंग प्रभावित हो सकती है. 

सबसे पहले कीबोर्ड की सफाई करें

अगर कुछ खास बटन दबाने पर काम नहीं हो रहा है, तो कीबोर्ड के आसपास जमा धूल और गंदगी को साफ करके देखें. कंप्यूटर बंद करने के बाद कीबोर्ड को सावधानी से साफ करें. बाहरी कीबोर्ड को हल्के से उल्टा करके हिलाने और मुलायम ब्रश से सफाई करने पर छोटे कण निकल सकते हैं. धूल हटाने के लिए कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इसे कीबोर्ड से कम से कम 6 इंच दूर रखें.

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ड्राइवर और सेटिंग्स भी करें चेक

Windows में कीबोर्ड की समस्या होने पर उसके ड्राइवर को अपडेट करने या दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश की जा सकती है. इसके लिए Device Manager में जाकर Keyboards सेक्शन खोलें. यहां कीबोर्ड डिवाइस को अनइंस्टॉल करने के बाद लैपटॉप रीस्टार्ट करें. Windows आमतौर पर ड्राइवर को दोबारा इंस्टॉल कर देता है. अगर ड्राइवर अपडेट करने के बाद कीबोर्ड में दिक्कत आने लगी है, तो पुराने ड्राइवर को दोबारा इस्तेमाल करके देख सकते हैं. इसके अलावा Windows की सेटिंग्स में Filter Keys और Sticky Keys जैसे फीचर्स की चेक करें. इन्हें गलती से चालू करने पर कीबोर्ड का इस्तेमाल प्रभावित हो सकता है. 

कब बदलनी पड़ती है पूरी यूनिट

अगर सफाई, सेटिंग्स और ड्राइवर के बाद भी समस्या बनी रहती है, तो बाहरी USB कीबोर्ड लगाकर चेक करें. अगर बाहरी कीबोर्ड सही चलता है, लेकिन लैपटॉप का अपना कीबोर्ड काम नहीं करता, तो उसकी हार्डवेयर चेक जरूरी हो सकती है. वायरलेस कीबोर्ड के मामले में बैटरी और कनेक्शन भी चेक करें. अगर समस्या फिर भी दूर नहीं होती, तो सपोर्ट टीम या तकनीशियन से संपर्क करें. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 20 Oct 2026 06:41 AM (IST)
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