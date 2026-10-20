कीबोर्ड के कुछ बटन नहीं चल रहे, जानें कब बदलनी पड़ती है पूरी यूनिट?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इन उपायों के बाद भी समस्या तो तकनीशियन से संपर्क करें.

लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते समय कीबोर्ड का कोई बटन अचानक जवाब देना बंद कर दे, तो छोटी-सी परेशानी भी काम रोक सकती है. कभी किसी अक्षर को टाइप करने में दिक्कत आती है, तो कभी स्पेसबार या दूसरे जरूरी बटन दबाने पर भी कुछ नहीं होता है. ऐसी स्थिति में कई लोग कीबोर्ड को खराब मानकर नया खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं, हालांकि हर बार इसकी वजह हार्डवेयर में खराबी ही नहीं होती है. ऐसे में नया कीबोर्ड लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि परेशानी कहां है और उसे ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है.

कीबोर्ड के बटन काम करना क्यों बंद कर देते हैं?

कीबोर्ड में खराबी आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. अगर कुछ ही बटन काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके आसपास धूल या खाने के छोटे कण जमा होने की आशंका हो सकती है. वहीं ड्राइवर पुराना होने या उसमें गड़बड़ी आने से भी कीबोर्ड सही तरीके से काम नहीं कर सकता है. कभी-कभी सिस्टम अपडेट के बाद भी ऐसी समस्या सामने आ सकती है. इसके अलावा वायरलेस कीबोर्ड की बैटरी कम होने, ब्लूटूथ कनेक्शन टूटने या USB पोर्ट में परेशानी आने से भी टाइपिंग प्रभावित हो सकती है.

सबसे पहले कीबोर्ड की सफाई करें

अगर कुछ खास बटन दबाने पर काम नहीं हो रहा है, तो कीबोर्ड के आसपास जमा धूल और गंदगी को साफ करके देखें. कंप्यूटर बंद करने के बाद कीबोर्ड को सावधानी से साफ करें. बाहरी कीबोर्ड को हल्के से उल्टा करके हिलाने और मुलायम ब्रश से सफाई करने पर छोटे कण निकल सकते हैं. धूल हटाने के लिए कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इसे कीबोर्ड से कम से कम 6 इंच दूर रखें.

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ड्राइवर और सेटिंग्स भी करें चेक

Windows में कीबोर्ड की समस्या होने पर उसके ड्राइवर को अपडेट करने या दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश की जा सकती है. इसके लिए Device Manager में जाकर Keyboards सेक्शन खोलें. यहां कीबोर्ड डिवाइस को अनइंस्टॉल करने के बाद लैपटॉप रीस्टार्ट करें. Windows आमतौर पर ड्राइवर को दोबारा इंस्टॉल कर देता है. अगर ड्राइवर अपडेट करने के बाद कीबोर्ड में दिक्कत आने लगी है, तो पुराने ड्राइवर को दोबारा इस्तेमाल करके देख सकते हैं. इसके अलावा Windows की सेटिंग्स में Filter Keys और Sticky Keys जैसे फीचर्स की चेक करें. इन्हें गलती से चालू करने पर कीबोर्ड का इस्तेमाल प्रभावित हो सकता है.

कब बदलनी पड़ती है पूरी यूनिट

अगर सफाई, सेटिंग्स और ड्राइवर के बाद भी समस्या बनी रहती है, तो बाहरी USB कीबोर्ड लगाकर चेक करें. अगर बाहरी कीबोर्ड सही चलता है, लेकिन लैपटॉप का अपना कीबोर्ड काम नहीं करता, तो उसकी हार्डवेयर चेक जरूरी हो सकती है. वायरलेस कीबोर्ड के मामले में बैटरी और कनेक्शन भी चेक करें. अगर समस्या फिर भी दूर नहीं होती, तो सपोर्ट टीम या तकनीशियन से संपर्क करें.

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