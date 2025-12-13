गाजियाबाद से सफर करने वालों के लिए मुश्किल बढ़ी, कई ट्रेनें 26 दिसंबर तक कैंसिल, चेक करें लिस्ट

Ghaziabad Train Cancelled News: रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है क्योंकि रोज लाखों लोग इसी पर भरोसा करके अपने शहरों, दफ्तरों और कामकाज तक पहुंचते हैं. ऐसे में जब किसी रूट पर ट्रेनें रुकती हैं. तो सबसे ज्यादा असर आम यात्रियों पर पड़ता है. गाजियाबाद में भी यही हाल है.

स्टेशन के पुनर्निर्माण काम की वजह से कई लोकल और पैसेंजर ट्रेनें लगातार कैंसिल की जा रही हैं, जिसका सीधा भार यात्रियों की जेब पर पड़ रहा है. रोज ऑफिस जाने वाले लोग अब बसों का सहारा ले रहे हैं और तुलना में ज्यादा किराया चुका रहे हैं. यह दिक्कत अगले कुछ दिनों तक झेलनी पड़ेगी. क्योंकि 26 दिसंबर तक कई ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा.

इस वजह से लिया गया फैसला

देश में इन दिनों अलग-अलग वजहों से कई ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं. जिनमें इन दिनों बड़ी वजह कोहरा भी है. लेकिन गाजियाबाद में प्लेटफार्मों की अदला बदली और ट्रेनों के लगातार कैंसिल होने के पीछे वजह कोहरा नहीं है. बल्कि स्टेशन पर बड़े पैमाने पर निर्माण काम चल रहा है और रेलवे लाइन के बेहद करीब मशीनें और मजदूर काम कर रहे हैं.

ऐसे माहौल में ट्रेनों का उसी रफ्तार और भीड़ के साथ चलना सेफ नहीं माना गया. इसलिए रेलवे ने कई गाड़ियों को अस्थायी तौर कैंसिल कर दिया है. रेलवे को अलग-अलग तारीखों पर 7, 2,8 और 1 ट्रेनें रोकनी पड़ी हैं. इससे यात्रियों थोड़ी परेशानी उठानी पड़ी है.

कैंसिल ट्रेनें की पूरी लिस्ट

ट्रेन नंबर 64051 पलवल-गाजियाबाद 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 64437 गाजियाबाद-दिल्ली 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 64402 दिल्ली-साहिबाबाद 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक कैंसि

ट्रेन नंबर 64411 साहिबाबाद-दिल्ली जंक्शन 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक कैंसि

ट्रेन नंबर 64408 दिल्ली जंक्शन-गाजियाबाद 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 64906 गाजियाबाद-पलवल 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 64419 हजरत निजामुद्दीन जंक्शन-गाजियाबाद 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 64409 गाजियाबाद-नई दिल्ली 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 64428 नई दिल्ली-गाजियाबाद 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 64431 गाजियाबाद-नई दिल्ली 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 64432 नई दिल्ली-गाजियाबाद 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 64433 गाजियाबाद-नई दिल्ली 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 64553 मुरादाबाद-गाजियाबाद 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 64555 गाजियाबाद-मेरठ सिटी 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 64556 मेरठ सिटी-गाजियाबाद 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 64554 गाजियाबाद-एमबी 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक कैंसिल

