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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली में 4.4 लाख बुजुर्गों की पेंशन पर काले बादल, सरकारी वेरिफिकेशन शुरू

दिल्ली में 4.4 लाख बुजुर्गों की पेंशन पर काले बादल, सरकारी वेरिफिकेशन शुरू

दिल्ली सरकार ने ओल्ड एज पेंशन के करीब 4.4 लाख लाभार्थियों का वेरिफिकेशन शुरू किया है. तीन महीने में घर जाकर जांच होगी और अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए जाएंगे.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 25 Oct 2026 07:18 PM (IST)
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दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों को दी जाने वाली ओल्ड एज पेंशन स्कीम के लाभार्थियों का वेरिफिकेशन शुरू किया है. इस प्रोसेस के जरिए ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, जो योजना की के लिए पात्र नहीं हैं या जिनकी मौत हो चुकी है. सरकार का मकसद पेंशन पाने वाले लोगों रिकॉर्ड अपडेट करना और डुप्लीकेट लाभार्थियों को लिस्ट से हटाना है. 

अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में इस योजना के तहत करीब 4.4 लाख बुजुर्गों के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी. हालांकि, इस वेरिफिकेशन का काम तीन महीने में पूरा करने का टारगेट रखा गया है. इस दौरान सरकारी टीमें लाभार्थियों के घर जाकर उनकी पहचान और डॉक्युमेंट्स की जांच करेंगी.

क्या है दिल्ली सरकार की पेंशन योजना?

दिल्ली सरकार की ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत पात्र बुजुर्गों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है. पेंशन की रकम उम्र के हिसाब से तय की गई है.

  • 60 से 69 साल की उम्र के बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपए पेंशन मिलती है.
  • 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाते हैं.

इस योजना का खास मकसद बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देना है, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें.

घर-घर जाकर कैसे होगा पेंशन का वेरिफिकेशन?

दिल्ली सरकार ने पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के रिकॉर्ड की जांच के लिए घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करने का फैसला किया है. इस काम में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) नेटवर्क की मदद ली जाएगी.

  • सर्वे टीम लाभार्थियों के घर जाकर उनकी पहचान की जांच करेगी.
  • आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशनके लिए फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैनर का इस्तेमाल किया जाएगा.
  • लाभार्थियों की लाइव तस्वीरें भी ली जाएंगी.
  • इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंट्स के जरिए रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा.

किन लोगों के नाम पेंशन लिस्ट से हट सकते हैं?

  • जिन बुजुर्गों की मौत हो चुकी है, उनके नाम लिस्ट से हटाए जा सकते हैं.
  • एक ही व्यक्ति के नाम पर दर्ज डुप्लीकेट रिकॉर्ड की पहचान की जाएगी.
  • योजना की पात्रता पूरी नहीं करने वाले लोगों के मामलों की भी जांच की जा सकती है.

अधिकारियों का अनुमान है कि इस प्रक्रिया के बाद कुल लाभार्थियों में से 20 से 25 प्रतिशत तक जगह खाली हो सकती है. हालांकि, यह शुरुआती अनुमान है, आखिरी आंकड़ा वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही स्पष्ट होगा.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 25 Oct 2026 07:18 PM (IST)
Tags :
Old Age Pension Delhi Pension Scheme DELHI
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