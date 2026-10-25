Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या आधार से बैंक बैलेंस पता कर सकता है UIDAI, सेफ है आपकी कमाई?

क्या आधार से बैंक बैलेंस पता कर सकता है UIDAI, सेफ है आपकी कमाई?

UIDAI आधार के जरिए केवल पहचान सत्यापित करता है. आधार नंबर बैंक खाते से जुड़ा होने के बावजूद UIDAI आपका बैंक बैलेंस, जमा रकम या निवेश की जानकारी नहीं देख सकता.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 25 Oct 2026 10:02 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आपको लगता है आधार नंबर किसी के पास जाने से आपके बैंक खाते में जमा पैसे की जानकारी भी लीक हो सकती है, तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. आजकल बैंक अकाउंट खोलने, KYC कराने और कई दूसरी सेवाओं के लिए आधार का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI भी आपके बैंक बैलेंस और फाइनेंशियल की जानकारी देख सकती है?

UIDAI ने आधार से जुड़ी इन गलतफहमियों को दूर करते हुए कहा है कि आधार का इस्तेमाल पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है. ऐसे में सिर्फ आधार नंबर के आधार पर कोई आपके बैंक खाते से पैसे नहीं निकाल सकता है.

क्या UIDAI आपके बैंक बैलेंस की जानकारी रखता है?

UIDAI के मुताबिक, उसके पास आधार बनवाते समय या उसमें अपडेट कराते समय दी गई सीमित जानकारी होती है. इसमें आपका नाम, जन्मतिथि, लिंग, फोटो, फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतली (आइरिस) से जुड़ा बायोमेट्रिक डेटा शामिल होता है. मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना ऑप्शनल है. ऐसे में UIDAI के पास आपके बैंक बैलेंस, शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, बीमा और स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जानकारी नहीं होती.

आधार बैंक से लिंक करने पर क्या होता है?

जब आप बैंक या किसी दूसरी संस्था में आधार से पहचान की वरिफिकेशन कराते हैं, तो संबंधित संस्था ऑथेंटिकेशन के लिए UIDAI को अनुरोध भेजती है. UIDAI इस अनुरोध के जवाब में आमतौर पर बताता है कि पहचान का वरिफिकेशन सफल हुआ या नहीं.

अगर कोई संस्था ई-केवाईसी (e-KYC) कराती है और वरिफिकेशन सफल होता है, तो प्रक्रिया के नियमों के मुताबिक आपका नाम, पता और फोटो जैसी जानकारी शेयर की जा सकती है. हालांकि, इस प्रक्रिया से UIDAI को आपके बैंक खाते में जमा रकम, डीमैट खाते, निवेश या बीमा की जानकारी नहीं मिलती. 

क्या सिर्फ आधार नंबर से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट?

UIDAI के मुताबिक, सिर्फ आधार नंबर जानने से कोई आपके बैंक खाते में प्रवेश नहीं कर सकता और न ही उससे सीधे पैसे निकाल सकता है. क्योंकि बैंकिंग लेनदेन के लिए संबंधित सेवा के नियमों के मुताबिक अन्य सुरक्षा प्रक्रियाएं भी जरूरी हो सकती हैं.

दिल्ली में 4.4 लाख बुजुर्गों की पेंशन पर काले बादल, सरकारी वेरिफिकेशन शुरू

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
Read More
Published at : 25 Oct 2026 10:02 PM (IST)
Tags :
UIDAI Update Aadhaar Card
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
दिल्ली में 4.4 लाख बुजुर्गों की पेंशन पर काले बादल, सरकारी वेरिफिकेशन शुरू
दिल्ली में 4.4 लाख बुजुर्गों की पेंशन पर काले बादल, सरकारी वेरिफिकेशन शुरू
यूटिलिटी
कल ठप हो जाएगी गैस सिलेंडर की डिलिवरी! दिल्ली में LPG डीलर्स का प्रदर्शन
कल ठप हो जाएगी गैस सिलेंडर की डिलिवरी! दिल्ली में LPG डीलर्स का प्रदर्शन
यूटिलिटी
नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ेंगी इंडिगो की इंटरनेशनल फ्लाइट, फरवरी 2027 से होगी शुरुआत
नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ेंगी इंडिगो की इंटरनेशनल फ्लाइट, फरवरी 2027 से होगी शुरुआत
यूटिलिटी
HPCL को LPG सिलेंडर पर भारी नुकसान, क्या आम लोगों की जेब पर पड़ेगा असर?
HPCL को LPG सिलेंडर पर भारी नुकसान, क्या आम लोगों की जेब पर पड़ेगा असर?
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
PM Modi Varanasi Air Show: बनारस के नमो घाट से 'पावर शो' | Indian Air Force | UP
Congress Ramlila Maidan Rally: देश में त्योहार रैली पर तकरार! | Delhi News | Rahul Gandhi
Big Breaking | Anant Singh Expelled from JDU: पार्टी से बाहर होते ही क्या बोले अनंत सिंह? | ABP
Bareily Ke Bachchan: Sangam फंसी धर्मसंकट में! मस्ती के बीच Satluj-Nirgun में छिड़ी तगड़ी जंग!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल में चुनाव से पहले नेतन्याहू की ईरान को लेकर चेतावनी- 'परमाणु खतरा...'
इजरायल में चुनाव से पहले नेतन्याहू की ईरान को लेकर चेतावनी- 'परमाणु खतरा...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सम्मान में कमी न आए...' रामगोपाल यादव के अल्टीमेटम पर राजकुमार भाटी
'सम्मान में कमी न आए...' रामगोपाल यादव के अल्टीमेटम पर राजकुमार भाटी
क्रिकेट
दीप्ति शर्मा ने शतक लगाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी!
दीप्ति शर्मा ने शतक लगाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी!
बॉलीवुड
जलसा के बाहर हैवी सिक्योरिटी का इंतजाम, धमकी के बीच फैंस से यूं मिले अमिताभ बच्चन
जलसा के बाहर हैवी सिक्योरिटी का इंतजाम, धमकी के बीच फैंस से यूं मिले अमिताभ बच्चन
इंडिया
'मोदी का बाप भी जाएगा', प्रधानमंत्री पर खरगे का विवादित बयान, कार्यक्रम में हंगामा
'मोदी का बाप भी जाएगा', प्रधानमंत्री पर खरगे का विवादित बयान, कार्यक्रम में हंगामा
इंडिया
डीके शिवकुमार की प्राइवेट कंपनियों को चेतावनी, बोले- 'कर्नाटक में कन्नड़ लोग ही...'
डीके शिवकुमार की प्राइवेट कंपनियों को चेतावनी, बोले- 'कर्नाटक में कन्नड़ लोग ही...'
ऑटो
हाईवे पर इमरजेंसी में नहीं लग रहा 1033, तुरंत करें ये काम
हाईवे पर इमरजेंसी में नहीं लग रहा 1033, तुरंत करें ये काम
लाइफस्टाइल
घर में नहीं है किचन गार्डन की जगह, जानें कैसे किराए पर उगाएं ताजी सब्जियां?
घर में नहीं है किचन गार्डन की जगह, जानें कैसे किराए पर उगाएं ताजी सब्जियां?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget