नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ेंगी इंडिगो की इंटरनेशनल फ्लाइट, फरवरी 2027 से होगी शुरुआत

मुंबई से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इंडिगो फरवरी 2027 से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करेगी. इसके तहत मुंबई के मौजूदा एयरपोर्ट से चलने वाली इंडिगो की कई विदेशी उड़ानों को धीरे-धीरे नवी मुंबई शिफ्ट किया जाएगा. एयर इंडिया ने भी नवी मुंबई एयरपोर्ट पर अपना ऑपरेशन बढ़ाने की बात कही है.

12 विदेशी शहरों के लिए मिलेंगी फ्लाइट

इंडिगो अभी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रोजाना 12 इंटरनेशनल फ्लाइट चलाती है. इन्हें धीरे-धीरे नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट किया जाएगा. इनमें बहरीन, रियाद, दम्माम, जेद्दा, मदीना, कुवैत, रास अल खैमाह, फुजैराह, मस्कट, ढाका और जकार्ता जैसे शहरों की उड़ानें शामिल हैं.

इसके अलावा इंडिगो नवी मुंबई से काठमांडू के लिए नई डेली फ्लाइट भी शुरू करेगी. इस तरह फरवरी से जुलाई 2027 के बीच एयरलाइन नवी मुंबई से 12 विदेशी शहरों के लिए उड़ानें चलाने की योजना बना रही है.

घरेलू फ्लाइट भी होंगी शिफ्ट

नवी मुंबई से इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने वाले यात्रियों को परेशानी न हो इसके लिए इंडिगो कुछ घरेलू उड़ानें भी वहां शिफ्ट करेगी. इससे दूसरे शहरों से आने वाले यात्री नवी मुंबई एयरपोर्ट पर उतरकर अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ सकेंगे. इसके लिए एयरपोर्ट पर घरेलू और विदेशी उड़ानों के बीच कनेक्शन की व्यवस्था की जाएगी.

एयर इंडिया भी बढ़ाएगी ऑपरेशन

इंडिगो के बाद एयर इंडिया ने भी नवी मुंबई एयरपोर्ट पर अपना काम धीरे-धीरे बढ़ाने का ऐलान किया है. हालांकि एयर इंडिया की कौन-कौन सी फ्लाइट वहां शिफ्ट होंगी और यह बदलाव कब से होगा इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

क्यों शिफ्ट हो रही हैं फ्लाइट?

मुंबई के पुराने टर्मिनल-1 को दोबारा बनाने की योजना है. यह टर्मिनल करीब 60 साल पुराना है और जनवरी 2027 से इसके उत्तरी हिस्से का पुनर्निर्माण शुरू होना है. निर्माण के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन के लिए जगह कम हो सकती है. इसी वजह से कुछ उड़ानों को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर भेजने की योजना बनाई गई है. पहले कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट को 25 अक्टूबर 2026 से शिफ्ट करने का प्रस्ताव था लेकिन बाद में इस बदलाव को टाल दिया गया.

नवी मुंबई एयरपोर्ट कब शुरू हुआ?

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 25 दिसंबर 2025 को इंडिगो ने पहली कमर्शियल फ्लाइट संचालित की थी. फिलहाल यहां से मुख्य रूप से घरेलू उड़ानें चल रही हैं. अब इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने से इस एयरपोर्ट की भूमिका और बढ़ जाएगी.

यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा?

फरवरी 2027 के बाद इंडिगो से विदेश जाने वाले यात्रियों को टिकट बुक करते समय एयरपोर्ट का नाम ध्यान से देखना होगा. उनकी फ्लाइट मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बजाय नवी मुंबई से हो सकती है. इसलिए यात्रा से पहले टिकट, एयरलाइन के मैसेज और फ्लाइट की जानकारी जरूर जांच लें ताकि गलत एयरपोर्ट पहुंचने की परेशानी न हो.

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