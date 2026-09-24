Train Cancelled: ब्लॉक के चलते कई ट्रेनें रद्द, वंदे भारत समेत कुछ का बदला रूट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्री यात्रा से पूर्व रेलवे ऐप पर ट्रेन स्थिति जांचें।

ट्रेन से सफर करने वाले हर यात्री को टिकट बुकिंग के बाद अपनी ट्रेन के मौजूदा स्टेटस को भी चेक करना चाहिए, ताकि अगर रेलवे किसी कारणवश ट्रेन संचालन में बदलाव करता है तो इसकी जानकारी आपको मिल सके. ऐसे में अगर आप दो-तीन दिन में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह जानकारी आपके लिए है. लखनऊ मंडल के गोरखपुर-गोंडा रेलखंड पर नॉन-इंटरलॉकिंग का काम होने वाला है, जिसके चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द और कुछ को दूसरे रास्ते से चलाने का फैसला किया है.

कुछ ट्रेनों को दूसरे रास्ते से चलाया जाएगा

ट्रेन नंबर 15949 डिब्रूगढ़-गोमती नगर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14673 जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 20103 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12565 दरभंगा-नई दिल्ली एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22549 गोरखपुर-प्रयागराज जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14674 अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस

कौन-कौन सी ट्रेनों को किया कैंसिल?

रेलवे ने नॉन-इंटरलॉकिंग काम के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है. इनमें शामिल है...

ट्रेन नंबर 55071 नकहा जंगल-नौतनवा सवारी को 26 और 27 सितंबर को रद्द किया.

ट्रेन नंबर 55073 गोरखपुर-बढ़नी सवारी को 28 और 29 सितंबर को रद्द किया.

ट्रेन नंबर 65116 अयोध्या धाम जंक्शन-भटनी मेमू को भी 26 सितंबर को रद्द किया.

ट्रेन नंबर 55093 गोरखपुर-गोंडा सवारी को 26 और 27 सितंबर को रद्द किया.

ट्रेन नंबर 65116 भटनी-अयोध्या धाम जंक्शन मेमू को 26 सितंबर को रद्द किया.

ट्रेन नंबर 55094 गोंडा-गोखपुर सवारी को 27 और 28 सितंबर को रद्द किया.

26 से 28 सितंबर को सफर करना है?

अगर आपको 26 से लेकर 28 सितंबर के बीच ट्रेन से सफर करना है तो सबसे पहले आप रेलवे ऐप या फिर NTES पर ट्रेन का स्टेटस चेक करें और ट्रेन का रनिंग स्टेटस भी चेक करें और रूट देखें कि ट्रेन बदले हुए रूट से तो नहीं चलाई जा रही है.

रद्द ट्रेन की तारीख जरूर मिलाए

कई लोग केवल ट्रेन का नंबर देखते हैं और तारीख ही नहीं देखते कि ट्रेन कौन सी तारीख को रद्द की गई है, क्योंकि ट्रेन को अलग-अलग तारीखों पर रद्द किया गया है और इन ट्रेनों के अलावा भी कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया जा सकता है, जिसकी जानकारी यात्रियों को सफर से पहले लेनी चाहिए.

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