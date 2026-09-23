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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीचालान के नए सिस्टम पर ब्रेक, कोर्ट से पहले 50% जुर्माना भरने का नियम रुका

चालान के नए सिस्टम पर ब्रेक, कोर्ट से पहले 50% जुर्माना भरने का नियम रुका

दिल्ली सरकार ने नए चालान सिस्टम पर ब्रेक लगा दिया है. इसको लेकर पिछले काफी समय से वकीलों ने विरोध किया था और हड़ताल पर भी चले गए थे. इसी के चलते सरकार ने अपना फैसला बदल लिया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 23 Sep 2026 08:47 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली में वकीलों के कड़े विरोध और हड़ताल के बाद दिल्ली सरकार ने 14 सितंबर को जारी नए ट्रैफिक चालान सिस्टम के नोटिफिकेशन पर फिलहाल रोक लगा दी है. इसका मतलब ये है कि कोर्ट जाने से पहले 50% जुर्माना भरने का जो नियम लागू किया था, वो फिलहाल रोक दिया गया है.

इस फैसले पर बात करते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि, 'नए चालान सिस्टम को लेकर वकीलों की चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है. वकीलों की ओर से मिली शिकायतों और सुझावों को परिवहन विभाग चेक करेगा. इस मामले की जानकारी दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी दी जाएगी.'

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इसके अलावा परिवहन मंत्री ने ये भी बताया कि 14 सितंबर 2026 को जारी नोटिफिकेशन को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा. परिवहन विभाग को इसके अमल पर आगे के फैसले तक रोक रखने का निर्देश दिया गया है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट, 1989 के नियम 167 में बदलाव किया गया है. इस बदलाव के तहत ट्रैफिक चालान पर आपत्ति या विवाद होने की स्थिति में उसके निपटारे की नई व्यवस्था बनाई गई है. दिल्ली की सभी जिला अदालतों के बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने इस नई व्यवस्था का विरोध किया है.

क्या कहता है नया नियम?
इस नए नियम के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति का चालान कटता है तो वो दो ऑप्शंस में से एक चुन सकता है. वो चालान को स्वीकार करके जुर्माना भर सकता है या फिर चालान को चुनौती दे सकता है. चुनौती देने वाले व्यक्ति को चालान जारी होने के 45 दिनों के अंदर जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखना होगा.

क्यों हुई आपत्ति?
इस फैसले पर वकीलों को इस बात पर आपत्ति है कि, अगर किसी व्यक्ति के चालान के खिलाफ की गई अपील खारिज हो जाती है, तो अदालत जाने से पहले उसे चालान की 50% रकम जमा करनी होगी. इतना ही नहीं बल्कि बार एसोसिएशनों का कहना है कि नए नियम के तहत राज्य सरकार को चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई और निपटारे के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है.

ये भी पढ़ें: 8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, एरियर के मिलेंगे 18 लाख रुपए

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 23 Sep 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
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