महाराष्ट्र से कर्मचारियों और मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. सरकार ने राज्य में नया वेतन नियम 2026 लागू कर दिया है, जिसके तहत अब किसी भी कर्मचारी से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा और एक दिन में 8 घंटे ही काम होगा. साथ ही हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलना जरूरी होगा.

नए वेतन नियमों के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी या मजदूर से छुट्टी वाले दिन काम कराया गया तो उसे दोगुना पैसा देना होगा. अब वेतन की गिनती भी साफ होगी, जिसमें बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता शामिल होगा और साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ेगा.

इतना ही नहीं नए नियमों के मुताबिक, अब कंपनी, फैक्ट्री या दुकान के मालिक एक बार में आधी सैलरी से ज्यादा नहीं काट सकेंगे और काटने से पहले कर्मचारी को नोटिस देकर सफाई का मौका देना होगा. कर्मचारियों को समय पर वेतन पर्ची भी मिलेगी और अगर वेतन में गड़बड़ हुई तो कर्मचारी यूनियन या इंस्पेक्टर शिकायत कर सकेंगे.

कर्मचारियों की वेतन सुरक्षा होगी मजबूत

श्रम मंत्री आकाश फंडकर ने बताया है कि महाराष्ट्र वेतन नियम 2026, 5 नवंबर को अधिसूचित किया गया था और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के बाद अब इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है. ये नियम महाराष्ट्र न्यूनतम मजदूरी नियम 1963 और महाराष्ट्र मजदूरी भुगतान नियम 1963 का की जगह लेंगे. यह वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन सुरक्षा को मजबूत करता है.

बता दें कि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी की दर दैनिक आधार पर निर्धारित करेगी. अधिकारी दैनिक मजदूरी को आठ से भाग देकर प्रति घंटा मजदूरी और मासिक मजदूरी को 26 से गुणा करके प्रति घंटा मजदूरी की गणना करेंगे. उन्होंने व्यवसायों को उच्च कुशल, कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रेणियों में मेंशन किया है. हालांकि ये नियम राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर लागू नहीं होंगे.

फटाफट समझें क्या-क्या बदलाव हुए हैं

हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं होगा

रोज मजदूरी वालों के लिए एक दिन का सामान्य काम 8 घंटे होगा.

हर कर्मचारी को हफ्ते में छुट्टी मिलेगी.

अगर छुट्टी वाले दिन काम लिया तो बदले में दूसरी छुट्टी देनी होगी.

छुट्टी वाले दिन काम पर सामान्य मजदूरी से दोगुना पैसा मिलेगा.

बिना पूरी छुट्टी के 10 दिन से ज्यादा लगातार काम नहीं कराया जाएगा.

मजदूरी में बेसिक पे, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल होगा.

अगर भत्ते कुल पैसों के 50% से ज्यादा हुए तो ज्यादा पैसा मजदूरी में जोड़ा जाएगा.

सरकार रोज के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय करेगी.

महंगाई भत्ता साल में 2 बार बदलेगा. 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले.

एक बार में मजदूरी से 50% से ज्यादा कटौती नहीं होगी.

जुर्माना या नुकसान की कटौती से पहले लिखित नोटिस देना होगा.

कर्मचारी को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय मिलेगा.

हर कर्मचारी को वेतन मिलने से पहले वेतन पर्ची देनी होगी.

कंपनी को कर्मचारियों का रिकॉर्ड 5 साल तक रखना होगा.

कर्मचारी किसी को नॉमिनी बना सकेगा, जिसे उसका बकाया पैसा मिलेगा.

मजदूरी, ओवरटाइम, गलत कटौती, बोनस और महिला-पुरुष वेतन में भेदभाव पर शिकायत की जा सकेगी.

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