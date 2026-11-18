Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कॉरिडोर पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार को देगा बढ़ावा।

पहले की तुलना में आज काफी कुछ बदल चुका है. इसी कड़ी में भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के सफर को पहले से बेहतर करने में जुटा हुआ है. पहले जहां ट्रेन लंबी दूरी का सफर कुछ दिन में पूरा करती थी तो अब वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों का सफर काफी कम समय में पूरा होने लगा है.

अब देश में बुलेट ट्रेन नेटवर्क को भी बढ़ाने की तैयारी है. अहम बात ये है कि प्रस्तावित नॉर्दर्न बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का रूट भी सामने आया है. खास बात ये है कि इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद से दिल्ली से लखनऊ के बीच का सफर चंद घंटों में पूरा हो सकेगा.

बड़े शहरों से पहुंचेगी तेज कनेक्टिविटी

अहम बात ये है कि प्रस्तावित नॉर्दर्न बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दिल्ली से शुरू होकर यूपी के कई शहरों को जोड़ेगी. इससे यात्रियों का समय काफी बचेगा और जिन लोगों को कम समय में सफर पूरा करना है तो उन लोगों के लिए ये ट्रेन फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि अक्सर लोगों का ज्यादातर समय ट्रैवलिंग में ही चला जाता है, लेकिन इस ट्रेन के जरिए लोग अपना दिल्ली से लखनऊ के बीच का सफर कम समय में पूरा कर सकेंगे.

दिल्ली से लखनऊ केवल 2 घंटे 12 मिनट में

सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि इस प्रस्तावित कॉरिडोर के शुरू होने के बाद यात्रियों को दिल्ली से लखनऊ पहुंचने में केवल 2 घंटे 12 मिनट का समय लगेगा. यानी अगर कोई यात्री रात 7 बजे दिल्ली से रवाना होता है तो 9 बजकर 12 मिनट तक लखनऊ पहुंच सकता है.

इस ट्रेन के शुरू होने के बाद लोगों का ट्रैवल टाइम काफी कम होगा. साथ ही नौकरी, कारोबार और घूमने-फिरने वालों के लिए तो ये ट्रेन सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस ट्रेन का किराया कितना होगा?

बुलेट ट्रेन का किराया कितना होगा?

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, बुलेट ट्रेन का किराया फ्लाइट के किराए से कम रखने की योजना है, ताकि आम व्यक्ति भी इस ट्रेन का पूरा लाभ उठा सकें. आज बेशक फ्लाइट में बैठना काफी आम बात हो गई है, लेकिन आज भी कई लोगों के फ्लाइट में बैठना एक सपने जैसा है, क्योंकि फ्लाइट का ज्यादा किराया होने की वजह से हर व्यक्ति उससे सफर नहीं कर पाता, लेकिन अगर बुलेट ट्रेन का किराया फ्लाइट के किराए से कम रखने की योजना है तो इससे यात्रियों का समय तो बचेगा ही, बल्कि साथ ही उनको फ्लाइट से कम पैसों में सफर करने का मौका भी मिलेगा.

ध्यान देने वाली बात ये है कि फिलहाल टिकट की कीमतों का ऐलान नहीं किया गया है. वहीं ये परियोजना प्रस्तावित है, ट्रेन कब से चलेगी, किराया कितना होगा, इसकी जानकारी सामने आनी बाकी है.

बुलेट ट्रेन शुरू होने से क्या फायदा होगा ?

अगर बात करें कि बुलेट ट्रेन के शुरू होने से फायदा क्या होगा तो इससे यात्रियों का समय तो बचेगा ही, बल्कि साथ ही इससे जुड़े शहरों में पर्यटन,कारोबार और निवेश को भी बढ़ावा मिल सकता है. इसके अलावा स्टेशन के आसपास होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों जैसे बिजनेस शुरू होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी. वहीं निर्माण कार्य से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकता है.

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