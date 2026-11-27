भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़ी एक नई झलक सामने आई है. मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत बन रहे सूरत स्टेशन की पहली तस्वीरों में इसका आधुनिक डिजाइन काफी शानदार दिखाई दे रहा है. स्टेशन के अंदर बड़ी ज्योमेट्रिक छत, कांच की रेलिंग, एस्केलेटर और यात्रियों के लिए कई सुविधाएं तैयार की जा रही हैं. इसका लुक काफी हद तक किसी आधुनिक एयरपोर्ट जैसा नजर आता है.

यह स्टेशन सूरत-बिलिमोरा रेल सेक्शन का हिस्सा है. फिलहाल सूरत से बिलिमोरा के बीच करीब 50 किलोमीटर लंबे इस हिस्से पर मई 2027 में शुरुआती ट्रायल रन कराने की तैयारी है. रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को एक साथ शुरू करने के बजाय अलग-अलग चरणों में चालू किया जाएगा.

सूरत-बिलिमोरा सेक्शन पर काम कहां तक पहुंचा?

रेलवे मंत्री के मुताबिक, सूरत-बिलिमोरा सेक्शन पर बिजली से जुड़ा काम पूरा हो चुका है. 20 नवंबर को एलिवेटेड हिस्से के दोनों ट्रैक पर ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम भी चालू कर दिया गया. वहीं, सिग्नलिंग का काम जनवरी 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बिलिमोरा ट्रैक्शन सबस्टेशन में उपकरण लगाने का काम भी पूरा हो चुका है.

अलग-अलग चरणों में शुरू होगी बुलेट ट्रेन

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूरे कॉरिडोर को एक साथ शुरू करने के बजाय अलग-अलग चरणों में चालू किया जाएगा. प्रस्तावित योजना के मुताबिक, अहमदाबाद-वापी सेक्शन 2027 के आखिर तक तैयार हो सकता है. वहीं, 2029 तक बुलेट ट्रेन सेवा को ठाणे तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है.

280 किमी की रफ्तार से होगी शुरुआती टेस्टिंग

शुरुआती टेस्टिंग के लिए B-28 ट्रेन का इस्तेमाल करने की बात सामने आई है. इसे 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है. अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, B-28 ट्रेन का प्रेशर टेस्ट भी सफल रहा है. इसमें ट्रेन को सामान्य परिचालन के दौरान अनुमानित वायुमंडलीय दबाव से दोगुने दबाव के स्तर पर परखा गया. दरअसल, इसका मकसद तेज रफ्तार में दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता परखना था.

मंत्री ने बताया कि 240 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार पर चलने वाली ट्रेनों के लिए खास इंजीनियरिंग की जरूरत होती है. तेज रफ्तार में पैदा होने वाले हवा के दबाव को ध्यान में रखकर ट्रेन और उससे जुड़े ढांचे तैयार किए जाते हैं. हालांकि, महाराष्ट्र में निर्माण कार्य और समुद्र के नीचे बनने वाली सुरंग का काम भी आगे बढ़ रहा है.