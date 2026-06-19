Confirm Train Ticket News: बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और अन्य बड़े शहरों की यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए ट्रेन का टिकट हासिल करना किसी जंग जीतने से कम नहीं रह गया है. त्योहारों और छुट्टियों के मौसम की बात छोड़ दें तो सामान्य दिनों में भी कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल होता जा रहा है.

यात्रियों का कहना है कि रेलवे ने नियम तो बना दिए हैं, लेकिन बढ़ती मांग के अनुसार ट्रेनों और सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है. इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है.

कई दिनों पहले बुकिंग के बाद भी नहीं मिलती है कन्फर्म टिकट

बिहार और यूपी के अधिकांश प्रमुख रूटों पर यात्रियों को यात्रा की तारीख से डेढ़ से दो महीने पहले टिकट बुक करने की कोशिश करनी पड़ती है. इसके बावजूद कई बार टिकट वेटिंग में ही रह जाता है. दिल्ली, गाजियाबाद, आनंद विहार, नई दिल्ली और अन्य प्रमुख स्टेशनों के लिए जाने वाली ट्रेनों में सीटों की भारी कमी देखने को मिलती है. कई यात्रियों को 100 से 300 तक की वेटिंग का सामना करना पड़ता है.

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ऑनलाइन टिकट बुकिंग में क्या आती है परेशानी?

जोगबनी से गाजियाबाद अपनी बेटी से मिलने आए यात्री रामदेव पोद्दार ने बताया कि जब भी ऑनलाइन टिकट बनाने की कोशिश करते हैं तो रेलवे की वेबसाइट पर सीटें फुल दिखाई देती हैं. उन्होंने कहा कि मजबूरी में किसी वेंडर के माध्यम से 3rd AC का टिकट बनवाना पड़ा और इसके लिए अतिरिक्त पैसे भी देने पड़े. तब जाकर वह अपनी बेटी से मिलने आ सके.

रामदेव पोद्दार ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने ट्रेन में कई सीटें खाली देखीं. उनका सवाल है कि जब ट्रेन में सीटें खाली रहती हैं तो यात्रियों को टिकट क्यों नहीं मिलता. उन्होंने कहा कि सरकार ने नियम बनाए हैं, तो यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी करनी चाहिए.

जल्दी जाना हो तो लोग क्या करते हैं?

जब किसी जरूरी काम, बीमारी, पारिवारिक कार्यक्रम या अन्य कारणों से तुरंत यात्रा करनी होती है तो यात्रियों के सामने सीमित विकल्प बचते हैं. कई लोग तत्काल टिकट की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी महज-2-4 मिनट में ही सीटें खत्म हो जाती हैं. इसके बाद लोग एजेंटों और वेंडरों का सहारा लेते हैं, जहां अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते हैं. कुछ यात्री बस या निजी वाहनों से यात्रा करने को मजबूर हो जाते हैं, जबकि कई लोग मजबूरी में महंगे हवाई टिकट खरीदने पर भी विवश हो जाते हैं.

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आखिर बिहार और दिल्ली के बीच टिकट मिलना इतना मुश्किल क्यों है?

बिहार से दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के बीच बड़ी संख्या में मजदूर, छात्र, नौकरीपेशा लोग और व्यवसायी नियमित यात्रा करते हैं. मांग के मुकाबले ट्रेनों और सीटों की संख्या कम होने के कारण टिकटों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है. कई ट्रेनों में आरक्षण शुरू होते ही सीटें फूल हो जाती हैं और लंबी वेटिंग शुरू हो जाती है.

यात्रियों की मांग, बढ़ाई जाए ट्रेनों और सीटों की संख्या

यात्रियों का कहना है कि बिहार और पूर्वांचल के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जाना चाहिए. साथ ही जिन ट्रेनों में लगातार भारी भीड़ रहती है, उनमें अतिरिक्त कोच लगाए जाने चाहिए. लोगों का मानना है कि जब तक मांग के अनुसार ट्रेन और सीटें नहीं बढ़ेंगी, तब तक आम यात्रियों को टिकट के लिए लंबा इंतजार और परेशानियों का सामना करना पड़ता रहेगा.

गौरतलब है कि, बिहार और यूपी से दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों की सबसे बड़ी समस्या कन्फर्म टिकट की है. दो महीने पहले कोशिश करने के बावजूद सीट नहीं मिलना, लंबी वेटिंग, तत्काल में टिकट का अभाव और एजेंटों पर निर्भरता आम बात बन चुकी है. ऐसे में यात्रियों की उम्मीद रेलवे और सरकार से है कि बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रेनों और सीटों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि सफर आसान और सुलभ बन सके.