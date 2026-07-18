PM Surya Ghar Yojana: उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी तेजी से एक नई पहचान बना रहा है. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने के मामले में यूपी देश में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. इसके साथ ही लाखों परिवार अब अपने घरों की छतों पर लगे सोलर पैनलों से बिजली पैदा कर बिजली बिल की बचत कर रहे हैं. सोलर इंस्टॉलेशन बढ़ने से न सिर्फ बिजली बिल में राहत मिल रही है, बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे है. आइए जानते हैं यूपी ने देश में दूसरा स्थान कैसे हासिल किया.

रूफटॉप सोलर में यूपी बना नंबर-2

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक 6.74 लाख से ज्यादा घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं. इस उपलब्धि के साथ ही यूपी राष्ट्रीय रैंकिंग में नंबर-2 पर पहुंच गया है. इस लिस्ट में गुजरात पहले स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है.

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उत्तर प्रदेश अब तक करीब 2,283.8 मेगावाट (2.28 गीगावाट) रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित की जा चुकी है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे लाखों परिवार अपनी जरूरत के मुताबिक बिजली खुद तैयार कर रहे हैं जिससे उन्हें बिजली बिल में अच्छी-खासी राहत मिल रही है. ऐसे में अब सौर ऊर्जा सिर्फ बिजली उत्पादन का माध्यम नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभर रही है.

सोलर इंडस्ट्री से बढ़ी नौकरियां और कारोबार

7,000 से ज्यादा सोलर कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां ऐक्टिव हैं.

इनके जरिए 85,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है.

इंस्टॉलेशन, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क और मेंटेनेंस में नौकरियां बढ़ी हैं.

इनवर्टर, केबल और सोलर उपकरणों की मांग से छोटे उद्योगों को भी फायदा मिला है.

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