Train Ticket Rules: किसी और के ट्रेन टिकट पर किया सफर तो कितना लगेगा जुर्माना? रेलवे ने बताया

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 20 जून से बिना टिकट यात्रा पर दोगुना जुर्माना लगेगा।

Train Ticket Rules: अक्सर ट्रेन से सफर करने वाले यात्री कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो बाद में उन्हें भारी पड़ सकती है. कई लोग किसी दूसरे व्यक्ति के टिकट पर सफर करने निकल पड़ते हैं, उन्हें लगता है कि इस बात का पता TTE को नहीं चलेगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूसरे व्यक्ति की टिकट पर सफर करना सही है या नहीं? क्या ऐसा करने पर आप किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएंगे.

दूसरे यात्री की टिकट पर सफर करना पड़ेगा भारी

अगर आप किसी ओर की टिकट पर यात्रा करते हैं तो रेलवे आपकी टिकट जब्त कर सकता है.

इसके साथ ही TTE किराए के साथ 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज ले सकता है.

अगर कोई यात्री जुर्माना देने से मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

साथ ही मामला रेलवे कोर्ट तक भी जा सकता है और उसे जेल भी हो सकती है.

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रेलवे ने नियम किए सख्त

रेल मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, नए नियम 20 जून से लागू हो गए हैं. नए नियमों के मुताबिक, बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही अगर पहले इस्तेमाल हो चुकी टिकट को कोई यात्री दोबारा उपयोग करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई और दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा. पहले इन मामलों में 250 रुपये जुर्माना लिया जाता था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है.

रेलवे ने यात्रियों को दी सलाह

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वह टिकट के साथ ही यात्रा करें और रेलवे के सभी नियमों का पालन जरूर करें. साथ ही दूसरे की टिकट पर यात्रा करना रेलवे के नियमों का उल्लंघन करना है. ऐसा करने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. नियमों का पालन करने से आप न ही सिर्फ जुर्माने और कार्रवाई से बचेंगे, बल्कि आपकी यात्रा भी सुरक्षित रहेगी.

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