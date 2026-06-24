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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Ticket Rules: किसी और के ट्रेन टिकट पर किया सफर तो कितना लगेगा जुर्माना? रेलवे ने बताया

Train Ticket Rules: किसी और के ट्रेन टिकट पर किया सफर तो कितना लगेगा जुर्माना? रेलवे ने बताया

Train Ticket Rules: कोई लोगों को लगता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की टिकट पर यात्रा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. जानिए रेलवे के जरूरी नियम.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 24 Jun 2026 11:56 AM (IST)
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  • 20 जून से बिना टिकट यात्रा पर दोगुना जुर्माना लगेगा।

Train Ticket Rules: अक्सर ट्रेन से सफर करने वाले यात्री कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो बाद में उन्हें भारी पड़ सकती है. कई लोग किसी दूसरे व्यक्ति के टिकट पर सफर करने निकल पड़ते हैं, उन्हें लगता है कि इस बात का पता TTE को नहीं चलेगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूसरे व्यक्ति की टिकट पर सफर करना सही है या नहीं? क्या ऐसा करने पर आप किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएंगे. 

दूसरे यात्री की टिकट पर सफर करना पड़ेगा भारी

  • अगर आप किसी ओर की टिकट पर यात्रा करते हैं तो रेलवे आपकी टिकट जब्त कर सकता है.
  • इसके साथ ही TTE किराए के साथ 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज ले सकता है.
  • अगर कोई यात्री जुर्माना देने से मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
  • साथ ही मामला रेलवे कोर्ट तक भी जा सकता है और उसे जेल भी हो सकती है.

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रेलवे ने नियम किए सख्त

रेल मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, नए नियम 20 जून से लागू हो गए हैं. नए नियमों के मुताबिक, बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही अगर पहले इस्तेमाल हो चुकी टिकट को कोई यात्री दोबारा उपयोग करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई और दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा. पहले इन मामलों में 250 रुपये जुर्माना लिया जाता था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है. 

रेलवे ने यात्रियों को दी सलाह

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वह टिकट के साथ ही यात्रा करें और रेलवे के सभी नियमों का पालन जरूर करें. साथ ही दूसरे की टिकट पर यात्रा करना रेलवे के नियमों का उल्लंघन करना है. ऐसा करने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. नियमों का पालन करने से आप न ही सिर्फ जुर्माने और कार्रवाई से बचेंगे, बल्कि आपकी यात्रा भी सुरक्षित रहेगी. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 24 Jun 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Ticket Rule
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