पंजाब में 1 जुलाई से किन महिलाओं को मिलेंगे 1000 और किन्हें मिलेंगे 1500? सीधे खाते में आएगा पैसा
Mava-Dhiyan Satkar Yojana: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि राज्य में मुख्यमंत्री मावां-धियां सम्मान योजना के तहत रजिस्टर्ड महिलाओं को 1 जुलाई से हर महीने 1 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.
- आवेदन आंगनवाड़ी केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करें।
CM Mava-Dhiyan Satkar Yojana: 1 जुलाई से कई नियमों और योजनाओं में बदलाव होने जा रहा है, लेकिन अगर आप पंजाब से हैं तो आपके लिए यह खबर खास हो सकती है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि राज्य में मुख्यमंत्री मावां-धियां सम्मान योजना के तहत रजिस्टर्ड महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. जानिए किन महिलाओं को दी जाएगी आर्थिक सहायता और किन्हें सरकार ने इस योजना से बाहर रखा है.
इन महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये
- सरकार महिलाओं को 1 जुलाई से आर्थिक मदद देगी.
- इस योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग की लाभार्थी महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे.
- वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी.
- यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी.
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योजना का लाभ किसे मिलेगा?
- इस योजना का लाभ केवल 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मिलेगा.
- साथ ही महिलाएं पंजाब की स्थानीय निवासी होनी चाहिए.
- ध्यान रहें, आधार कार्ड में पंजाब का एड्रेस होने पर ही योजना का लाभ मिलेगा.
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ
सरकार ने कुछ महिलाओं को इस योजना से बाहर रखा है जैसे...
- जो महिलाएं सरकारी नौकरी कर रही हैं.
- साथ ही जो रिटायर हो चुकी हैं.
- इन महिलाओं को इस योजना से सरकार ने बाहर रखा है.
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आपको योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना है तो आप इस प्रकार कर सकते हैं जैसे...
- अपने पास के आंगनवाड़ी केंद्र या सेवा केंद्र में जाएं.
- वहां पर मावां-धीयां सत्कार योजना का फ्री फॉर्म मांगे.
- बस सारी जानकारी फॉर्म में भर दें.
- उसके बाद फॉर्म जमा करके वहां से रसीद जरूर लें.
- इसके बाद अधिकारी आपका डेटा सरकारी पोर्टल पर चढ़ा देगा.
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कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
अगर आप घर बैठे आवेदन करना चाहती हैं तो इसके लिए यह जरूरी स्टेप्स फॉलो करें जैसे...
- इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- फिर अप्लाई ऑनलाइन या रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- मोबाइल नंबर डालकर OTP वेरिफाई करें.
- सारी जरूरी जानकारी भरें.
- कैटेगरी ध्यान से चुनें.
- सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें.
- ध्यान रहें, स्क्रीन पर आए रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करें.
- दस्तावेज की जांच होने के बाद आपके नंबर पर SMS आ जाएगा.
- और पैसे सीधे बैंक अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे.