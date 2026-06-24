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CM Mava-Dhiyan Satkar Yojana: 1 जुलाई से कई नियमों और योजनाओं में बदलाव होने जा रहा है, लेकिन अगर आप पंजाब से हैं तो आपके लिए यह खबर खास हो सकती है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि राज्य में मुख्यमंत्री मावां-धियां सम्मान योजना के तहत रजिस्टर्ड महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. जानिए किन महिलाओं को दी जाएगी आर्थिक सहायता और किन्हें सरकार ने इस योजना से बाहर रखा है.

इन महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये

सरकार महिलाओं को 1 जुलाई से आर्थिक मदद देगी.

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग की लाभार्थी महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे.

वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी.

यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी.

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योजना का लाभ किसे मिलेगा?

इस योजना का लाभ केवल 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मिलेगा.

साथ ही महिलाएं पंजाब की स्थानीय निवासी होनी चाहिए.

ध्यान रहें, आधार कार्ड में पंजाब का एड्रेस होने पर ही योजना का लाभ मिलेगा.

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ

सरकार ने कुछ महिलाओं को इस योजना से बाहर रखा है जैसे...

जो महिलाएं सरकारी नौकरी कर रही हैं.

साथ ही जो रिटायर हो चुकी हैं.

इन महिलाओं को इस योजना से सरकार ने बाहर रखा है.

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आपको योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना है तो आप इस प्रकार कर सकते हैं जैसे...

अपने पास के आंगनवाड़ी केंद्र या सेवा केंद्र में जाएं.

वहां पर मावां-धीयां सत्कार योजना का फ्री फॉर्म मांगे.

बस सारी जानकारी फॉर्म में भर दें.

उसके बाद फॉर्म जमा करके वहां से रसीद जरूर लें.

इसके बाद अधिकारी आपका डेटा सरकारी पोर्टल पर चढ़ा देगा.

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कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

अगर आप घर बैठे आवेदन करना चाहती हैं तो इसके लिए यह जरूरी स्टेप्स फॉलो करें जैसे...