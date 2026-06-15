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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Ticket: प्लेटफॉर्म टिकट होने के बावजूद यात्री पर लगा 500 रुपए का फाइन, TTE ने बताई जुर्माने की वजह

Train Ticket: प्लेटफॉर्म टिकट होने के बावजूद यात्री पर लगा 500 रुपए का फाइन, TTE ने बताई जुर्माने की वजह

Platform Ticket Fine:प्लेटफॉर्म टिकट लेने के बावजूद एक यात्री पर रेलवे ने 500 रुपए का जुर्माना लगाया. इस घटना के बाद लोगों में सवाल उठे कि प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता और नियम आखिर क्या हैं?

Reported By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 15 Jun 2026 08:06 PM (IST)
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Railway Platform Ticket Rules: रेलवे स्टेशन पर अक्सर लोग अपने रिश्तेदार या दोस्त को छोड़ने या लेने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट खरीद लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद हर स्थिति में यह आपको जुर्माने से नहीं बचाता. हाल ही में एक शख्स के साथ ऐसा ही मामला सामने आया, जहां प्लेटफॉर्म टिकट होने के बावजूद उसे 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा. इस घटना के बाद कई लोग यह जानना चाहते हैं कि रेलवे का आखिर कौन-सा ऐसा नियम है, जिनके बारे में यात्रियों को जानकारी नहीं है. 

TTE ने बाताया, असल में प्लेटफॉर्म टिकट का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि कोई शख्स यात्री को ट्रेन तक छोड़ सके या उसे स्टेशन से रिसीव कर सके. यह टिकट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सीमित समय के लिए प्रवेश की अनुमति देता है, न कि लंबे समय तक रुकने की. हालांकि, इसके साथ कुछ नियम और शर्तें भी जुड़ी होती हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों जानते हैं. 

क्या है पूरा मामला?

मामले के अनुसार, एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म टिकट लेकर स्टेशन पर पहुंचा था. जांच के दौरान उसके पास वैध टिकट पाया गया, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया. बताया गया कि वह व्यक्ति प्लेटफॉर्म टिकट लेकर निर्धारित समय से ज्यादा देर तक  स्टेशन पर मौजूद था. 

प्लेटफॉर्म टिकट की समय सीमा क्या है?

रेलवे के नियमों के मुताबिक प्लेटफॉर्म टिकट आमतौर पर करीब 2 घंटे तक ही मान्य होता है. इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कोई व्यक्ति यात्री को ट्रेन तक छोड़ने या यात्री को लेने के लिए स्टेशन के अंदर जा सकता है. 

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अगर कोई व्यक्ति इस तय समय से ज्यादा देर तक स्टेशन पर रुकता है, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है. यही वजह है कि कई बार प्लेटफॉर्म टिकट होने के बावजूद लोगों को जुर्माना भरना पड़ता है. 

क्यों लगता है जुर्माना?

रेलवे स्टेशनों पर भीड़ और सुरक्षा का प्रबंधन बेहद जरूरी होता है. अगर लोग बिना जरूरत घंटों तक प्लेटफॉर्म पर बैठे रहें, तो भीड़ बढ़ जाती है और यात्रियों को परेशानी होती है.

यही वजह है कि रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के उपयोग को कुछ नियमों के दायरे में रखा है. ऐसे में अगर कोई शख्स नियमों का पालन नहीं करता, तो रेलवे अधिनियम के तहत उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. 

यात्रियों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

प्लेटफॉर्म टिकट लेते समय यह समझना जरूरी है कि यह केवल अस्थायी अनुमति है. इसका उपयोग सिर्फ स्टेशन में प्रवेश और थोड़े समय के लिए ही किया जा सकता है. अगर आप किसी को छोड़ने या लेने जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि समय सीमा का ध्यान रखें. इससे न सिर्फ जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि स्टेशन पर अनावश्यक परेशानी भी नहीं होगी.

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Published at : 15 Jun 2026 08:06 PM (IST)
Tags :
Railway News Utility News Platform Ticket Rules Platform Ticket Fine
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