बिजली बिल कम करने का नया फॉर्मूला समझें, AC-TV या फ्रिज खरीदने से पहले रुकें

Electricity Bill Savings: आज के डिजिटल दौर के साथ घरलू उपकरण भी पहले के मुकाबले काफी तेज और स्मार्ट होते जा रहे हैं. बाजार में एयर कंडीशनर (AC) से लेकर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और स्मार्ट टीवी जैसे कई प्रोडक्ट में अब AI आधारित फीचर्स दिए जा रहे हैं, जो अपने मुताबिक काम करने के तरीके को एडजस्ट करता है. कंपनियां यह दावा करती हैं कि ये स्मार्ट फीचर्स बिजली की खपत कम करने में काफी मदद करते हैं. ऐसे में लोगों कि मन में सवाल आता है कि आखिर इनमें से कौन-सा उपकरण बिजली बिल सबसे ज्यादा कम कर सकता है? आइए जानते हैं....

AI AC से हो सकती है सबसे ज्यादा बिजली की बचत

घर में सबसे ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपकरणों के लिस्ट में सबसे ऊपर AC आता है. ऐसे में AI फीचर्स वाला AC बिजली बिल बचाने में सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है.

AI AC कमरे का तापमान, बाहर के मौसम और इस्तेमाल के तरीके को समझकर काम करता है.

यह अपने हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड को कम और ज्यादा करने में. एडजस्ट करता है.

इस फीचर्स से AC हर समय फुल स्पीड पर नहीं चलता और जरूरत के मुताबिक बिजली की खपत को कम करता है.

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AI वॉशिंग मशीन भी बचा सकती है बिजली

AI वॉशिंग मशीन कपड़ों का वजन, फैब्रिक और गंदगी के स्तर को पहचानकर अपने हिसाब से वॉशिंग साइकिल तय करती है.

इसके हिसाब से पानी, डिटर्जेंट और वॉश टाइम तय होता है.

इसमें वॉश टाइम अपने आप एडजस्ट हो सकता है.

इससे जरूरत से ज्यादा बिजली और पानी की खपत कम हो सकती है.

AI फ्रिज में कैसे मिलती है बचत?

AI फ्रिज कूलिंग को अपने जरूरत के मुताबिक कंट्रोल करते हैं.

यह दरवाजा ज्यादा देर तक खुला रहने पर अलर्ट देता है.

कुछ मॉडल कंप्रेसर की स्पीड को भी एडजस्ट करते हैं.

फ्रिज पहले से ही कम बिजली पर लगातार चलता है. ऐसे में AI फ्रिज भी बिजली बचाने में मदद करते हैं, लेकिन इनका असर AC जितना बड़ा नहीं होता है.

AI TV से बिजली बचत कितनी होगी?

स्मार्ट टीवी में AI फीचर कमरे की रोशनी के हिसाब से अपने आप स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम और ज्यादा कर सकता है.

इससे बिजली की थोड़ी बचत हो सकती है.

लेकिन TV की बिजली खपत AC और फ्रिज के मुकाबले में काफी कम होती है.

बिजली बचाने के लिए कौन-सा डिवाइस सबसे बेहतर?

अगर आपका मकसद बिजली बिल को कम करना है, तो इन उपकरणों को खरीदते समय सबसे पहले BBE 5 स्टार रेटिंग और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले समान को ही चुनें. इसके बाद AI फीचर्स एक्स्ट्रा मदद कर सकते हैं.

AI Inverter AC

AI वॉशिंग मशीन

AI फ्रिज

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