CJP की टीम बनने पर अभिजीत दीपके बोले, 'सबसे बड़ी चुनौती...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपनी पहली राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है. इसमें 12 लोग शामिल हैं. अभिजीत दीपके को सीजेपी का फाउंडर और नेशनल कन्वीनर नियुक्त किया गया है. जंतर-मंतर आंदोलन के साथी सौरव दास और आशुतोष रांका को सह-संयोजक नियुक्त किया गया है. नई टीम की घोषणा के बाद अभिजीत दीपके ने सभी को बधाई दी.

विनम्र और जमीन से जुड़े रहें- दीपके

अपने एक्स पोस्ट में अभिजीत दीपके ने कहा, "CJP के सभी नए नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई! भारत की 65 फीसदी आबादी 35 साल से कम उम्र की है, इसलिए युवाओं की आवाज को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. ये युवा टीम देश की राजनीतिक चर्चा को बदलने और युवाओं को केंद्र में लाने की दिशा में काम करेगी. आइए हम विनम्र और जमीन से जुड़े रहें, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम वही न बन जाएं जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं."

Congratulations to all the newly appointed office bearers of CJP!



With 65% of India’s population under the age of 35, youth voices can no longer be ignored.



This young team will work toward changing the country's political discourse to place youth at the center.



Let’s remain… https://t.co/9GgZnnoyOB — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 6, 2026

सीजेपी की टीम में कौन कौन शामिल?

सीजेपी ने अपनी पहली नेशनल टीम की जो घोषणा की है उसके सभी पदाधिकारियों की उम्र 26 से 35 साल के बीच है. खुद दीपके 30 साल के हैं. सीजेपी ने अजिंक्य शिंदे (35) को संगठन का प्रभारी बनाया है. दीपक बालियान (26) सह-प्रभारी होंगे. आफरीन नवाज (34) राष्ट्रीय सचिव, विजय रेड्डी मल्लांगी (30) मीडिया लीड, रत्ना सिंह (31) लीगल अफेयर्स लीड, वैष्णवी गौड़ (29) रिसर्च एंड पॉलिसी लीड, रोहन देशपांडे (31) टेकनॉलजी लीड और योगेश इंगाले (33) फाइनेंशियल लीड नियुक्त किए गए हैं.

जोनल लीडरशिप का भी ऐलान

सीजेपी ने जोनल लीडरशिप की भी घोषणा की है. दीपक बालियान को नॉर्थ जोन, विजय को साउथ जोन, अंकित भारद्वाज को ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन और योगेश को वेस्ट जोन की जिम्मेदारी दी गई है.

तरुण तेजपाल की सजा पर वकील उज्ज्वल निकम बोले, 'पीड़िता का...'