हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Luggage Rule: ट्रेन में सफर से पहले जान लें लगेज से जुड़े नियम, वरना देना पड़ सकता है जुर्माना

Train Luggage Rule: ट्रेन में सफर से पहले जान लें लगेज से जुड़े नियम, वरना देना पड़ सकता है जुर्माना

Train Luggage Rule: अगर आप ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं तो सामान से जुड़े रेलवे के नियम जरूर जान लें. तय सीमा से ज्यादा वजन का सामान ले जाने पर आपको अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना भरना पड़ सकता है.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 15 Jun 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • रेलवे यात्रा में सामान की सीमा तय है, उल्लंघन पर शुल्क।
  • एसी फर्स्ट में 70 किग्रा, सेकंड क्लास में 35 किग्रा तक।
  • अधिक सामान होने पर रेलवे लगेज वैन में बुकिंग करवाएं।
  • नियम यात्रियों की सुविधा और भीड़ कम करने के लिए हैं।

Train Luggage Rule: ट्रेन से सफर करते समय अक्सर लोग रेलवे के नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं. वहीं कुछ यात्री कई नियमों से अनजान रहते हैं, जिसके चलते वह परेशानी में पड़ जाते हैं. अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो सामान से जुड़े रेलवे के नियमों के बारे में आज ही जान लें. रेलवे ने यात्रियों के लिए सामान ले जाने की एक तय लिमिट रखी है. लेकिन अगर कोई यात्री लिमिट से ज्यादा वजन का सामान लेकर सफर करता है तो उसे एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ सकते हैं. वहीं साथ ही नियमों का पालन न करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 

सभी कोचों पर लागू हैं नियम

रेलवे के सामान संबंधी नियम स्लीपर से लेकर AC कोच तक सभी श्रेणियों पर लागू होते हैं. हर कोच में यात्री अलग-अलग वजन सीमा के आधार पर सामान ले जा सकता है. अगर यात्री तय किए गए लिमिट से ज्यादा सामान ले जाता है तो उसे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा.

डिजिटल लॉकर या बैंक लॉकर, आपके जरूरी कागजातों के लिए कौन सा है ऑप्शन है सबसे सुरक्षित और किफायती?

इन किच में इतना सामान ले जा सकते हैं आप

  • रेलवे के नियमों के मुताबिक, AC  फर्स्ट क्लास में यात्री 70 किलोग्राम तक सामान फ्री में ले जा सकता है.
  • वहीं सेकेंड AC में 50 किलोग्राम तक ले जा सकता है.
  • थर्ड AC में 40 किलोग्राम तक और सेकेंड क्लास में 35 किलोग्राम तक सामान ले जाने की परमिशन है.

ज्यादा सामान है तो क्या करें?

अगर आपके पास दी गई तय सीमा से ज्यादा सामान है तो उसे रेलवे के लगेज वैन में बुक कराया जा सकता है. ध्यान रहें, इसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा. लेकिन आपके सामान को गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा. रेलवे का कहना है कि इन नियमों का मकसद यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना है. कोच में जरूरत से ज्यादा सामान होने से भीड़ बढ़ती है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो सकती है. यहीं कारण है कि रेलवे ने यह नियम बनाया है.

यात्रा से पहले रखें ध्यान

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यात्रियों को टिकट बुक करते टाइम अपने सामान के वजह का भी ध्यान रखना चाहिए. अगर सामान ज्यादा है तो पहले से ही उसकी बुकिंग करवा लें. इससे यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

घर के एक कोने से कमाएं 15 हजार महीना, महिलाओं के लिए बेस्ट है ये बिजनेस मॉडल

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 15 Jun 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Luggage Rule
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Train Luggage Rule: ट्रेन में सफर से पहले जान लें लगेज से जुड़े नियम, वरना देना पड़ सकता है जुर्माना
Train Luggage Rule: ट्रेन में सफर से पहले जान लें लगेज से जुड़े नियम, वरना देना पड़ सकता है जुर्माना
यूटिलिटी
डिजिटल लॉकर या बैंक लॉकर, आपके जरूरी कागजातों के लिए कौन सा है ऑप्शन है सबसे सुरक्षित और किफायती?
डिजिटल लॉकर या बैंक लॉकर, आपके जरूरी कागजातों के लिए कौन सा है ऑप्शन है सबसे सुरक्षित और किफायती?
यूटिलिटी
Business Ideas: घर के एक कोने से कमाएं 15 हजार महीना, महिलाओं के लिए बेस्ट है ये बिजनेस मॉडल
Business Ideas: घर के एक कोने से कमाएं 15 हजार महीना, महिलाओं के लिए बेस्ट है ये बिजनेस मॉडल
यूटिलिटी
सैलरीड कर्मचारी ध्यान दें, बिना एक भी रुपया खर्च किए मिलता है 7 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर
सैलरीड कर्मचारी ध्यान दें, बिना एक भी रुपया खर्च किए मिलता है 7 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर
Advertisement

वीडियोज

US Iran Peace Deal: होर्मुज का रास्ता फ्री या लगेगा टैक्स? | Khamenei | Breaking | Hormuz | Trump
Crude Price Crash: US-Iran डील से सस्ता हुआ कच्चा तेल | War | Middle East Crisis | Hormuz | Trump
Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Bengal TMC Crisis | Mamata Banerjee: TMC के 20 बाग़ियों का NDA मिलन! | Sudip | Sayoni Ghosh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेतन्याहू ने बिगाड़ दिया था अमेरिका का पूरा पीस प्लान! ट्रंप बोले- Very Difficult Guy, उन्हें US का...'
नेतन्याहू ने बिगाड़ दिया था अमेरिका का पूरा पीस प्लान! ट्रंप बोले- Very Difficult Guy, उन्हें US का...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, न्यूनतम तापमान अब भी ज्यादा
दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, न्यूनतम तापमान अब भी ज्यादा
विश्व
ईरान डील पर इजरायल में बवाल! ‘बैड डील’ बताकर नेतन्याहू पर बरसा विपक्ष, जानें क्या बोले बीबी?
ईरान डील पर इजरायल में बवाल! ‘बैड डील’ बताकर नेतन्याहू पर बरसा विपक्ष, जानें क्या बोले बीबी?
स्पोर्ट्स
WI vs SL: वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को चटाई धूल, इन 3 खिलाड़ियों ने बदल दी मैच की तस्वीर
WI vs SL: वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को चटाई धूल, इन 3 खिलाड़ियों ने बदल दी मैच की तस्वीर
बॉलीवुड
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरे शेयर कर लिखा-‘तुमने मेरी ज़िंदगी में रोशनी भर दी’
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरें भी कीं शेयर
विश्व
Iran-US peace Deal: ईरान-अमेरिका शांति समझौते से खुश पूरी दुनिया, अब खुलेगा होर्मुज, ब्रिटेन, पाकिस्तान, फ्रांस, जानें किस देश ने क्या कहा?
ईरान-अमेरिका शांति समझौते से खुश पूरी दुनिया, अब खुलेगा होर्मुज, ब्रिटेन, पाकिस्तान, फ्रांस, जानें किस देश ने क्या कहा?
हेल्थ
Diabetes Shoulder: कंधे के दर्द से लेकर जकड़न तक, ये लक्षण न करें इग्नोर, डॉक्टर ने डायबिटीज को लेकर दी चेतावनी
कंधे के दर्द से लेकर जकड़न तक, ये लक्षण न करें इग्नोर, डॉक्टर ने डायबिटीज को लेकर दी चेतावनी
ट्रेंडिंग
Viral Video: भाई की ड्राइविंग स्किल देख मुंह को आ जाएगा कलेजा, गली में जो मिला ठोकता गया; देखें वायरल वीडियो
भाई की ड्राइविंग स्किल देख मुंह को आ जाएगा कलेजा, गली में जो मिला ठोकता गया; देखें वायरल वीडियो
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget