Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रेलवे यात्रा में सामान की सीमा तय है, उल्लंघन पर शुल्क।

एसी फर्स्ट में 70 किग्रा, सेकंड क्लास में 35 किग्रा तक।

अधिक सामान होने पर रेलवे लगेज वैन में बुकिंग करवाएं।

नियम यात्रियों की सुविधा और भीड़ कम करने के लिए हैं।

Train Luggage Rule: ट्रेन से सफर करते समय अक्सर लोग रेलवे के नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं. वहीं कुछ यात्री कई नियमों से अनजान रहते हैं, जिसके चलते वह परेशानी में पड़ जाते हैं. अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो सामान से जुड़े रेलवे के नियमों के बारे में आज ही जान लें. रेलवे ने यात्रियों के लिए सामान ले जाने की एक तय लिमिट रखी है. लेकिन अगर कोई यात्री लिमिट से ज्यादा वजन का सामान लेकर सफर करता है तो उसे एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ सकते हैं. वहीं साथ ही नियमों का पालन न करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

सभी कोचों पर लागू हैं नियम

रेलवे के सामान संबंधी नियम स्लीपर से लेकर AC कोच तक सभी श्रेणियों पर लागू होते हैं. हर कोच में यात्री अलग-अलग वजन सीमा के आधार पर सामान ले जा सकता है. अगर यात्री तय किए गए लिमिट से ज्यादा सामान ले जाता है तो उसे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा.

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इन किच में इतना सामान ले जा सकते हैं आप

रेलवे के नियमों के मुताबिक, AC फर्स्ट क्लास में यात्री 70 किलोग्राम तक सामान फ्री में ले जा सकता है.

वहीं सेकेंड AC में 50 किलोग्राम तक ले जा सकता है.

थर्ड AC में 40 किलोग्राम तक और सेकेंड क्लास में 35 किलोग्राम तक सामान ले जाने की परमिशन है.

ज्यादा सामान है तो क्या करें?

अगर आपके पास दी गई तय सीमा से ज्यादा सामान है तो उसे रेलवे के लगेज वैन में बुक कराया जा सकता है. ध्यान रहें, इसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा. लेकिन आपके सामान को गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा. रेलवे का कहना है कि इन नियमों का मकसद यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना है. कोच में जरूरत से ज्यादा सामान होने से भीड़ बढ़ती है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो सकती है. यहीं कारण है कि रेलवे ने यह नियम बनाया है.

यात्रा से पहले रखें ध्यान

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यात्रियों को टिकट बुक करते टाइम अपने सामान के वजह का भी ध्यान रखना चाहिए. अगर सामान ज्यादा है तो पहले से ही उसकी बुकिंग करवा लें. इससे यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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