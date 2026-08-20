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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: पटरी पर दौड़ेंगी 800 वंदे भारत ट्रेनें, सरकार का मास्टरप्लान जानें

Train News: पटरी पर दौड़ेंगी 800 वंदे भारत ट्रेनें, सरकार का मास्टरप्लान जानें

Vande Bharat News: वंदे भारत ट्रेनों को लेकर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है. सरकार ने साल 2030 तक 800 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन सेट तैयार का लक्ष्य रखा है. डिटेल में पढ़ें पूरी खबर.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 20 Aug 2026 09:10 AM (IST)
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Vande Bharat Train Masterplan: रेलवे का नया फ्यूचर प्लान भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेनों को अपने फ्यूचर के बड़े प्लान का हिस्सा बना रहा है. वंदे भारत अब सिर्फ नई और बेहतर रेलवे की पहचान नहीं रह गई है, बल्कि रेलवे के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया भी बन रही है. रेलवे की योजना 2030 तक 800 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनसेट चलाने की है.

वंदे भारत ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या लगातार ज्यादा हो रही है. वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 3.98 करोड़ यात्रियों ने वंदे भारत से सफर किया. ये संख्या 2024-25 में 2.97 करोड़ थी. यानी एक साल में यात्रियों की संख्या करीब 34% ज्यादा हुई है. साल 2019 में नई दिल्ली वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत शुरू हुई थी. तब से अब तक इन ट्रेनों में 9.1 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं.

कई रूट पर सीटें फुल

वंदे भारत की कई ट्रेनों में सीटों की मांग काफी ज्यादा है. तिरुवनंतपुरम, मंगलुरु, नई दिल्ली, वाराणसी और सिकंदराबाद, विशाखापत्तनम जैसे रूट पर यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा रही है. कुछ रूट पर ऑक्यूपेंसी 100% से भी ज्यादा दर्ज की गई. ऐसा बीच के स्टेशनों से होने वाली बुकिंग के वजह से होता है.

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वंदे भारत से रेलवे की कमाई में भी इजाफा हुआ है. दक्षिण रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, उस इलाके की वंदे भारत ट्रेनों से यात्री कमाई वित्त वर्ष 2024-25 में 540.65 करोड़ रुपये थी. ये  वित्त वर्ष 2025-26 में ज्यादा होकर 803 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई.

स्लीपर वंदे भारत की शुरुआत

अब वंदे भारत का इस्तेमाल सिर्फ दिन में सफर के लिए नहीं होगा. वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के जरिए रात के सफर में भी प्रीमियम सर्विस देने की तैयारी है. शुरुआती स्लीपर सर्विस में 1.21 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया और ट्रेनें पूरी क्षमता के साथ चलीं.

रेलवे का मकसद 2030 तक 800 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन सेट तैयार करना है. इससे देश में तेज और आरामदायक रेल सफर का नेटवर्क ज्यादा होगा. रेलवे को उम्मीद है कि इससे ज्यादा किराया देने वाले यात्री एयरलाइन और रोड से सफर की जगह ट्रेन से सफर करना पसंद कर सकते हैं.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
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