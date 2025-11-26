अगले दो दिन तक कैंसिल रहेंगी झारखंड रूट की ट्रेनें, देख लें कहीं आपकी ट्रेन भी तो नहीं शामिल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअगले दो दिन तक कैंसिल रहेंगी झारखंड रूट की ट्रेनें, देख लें कहीं आपकी ट्रेन भी तो नहीं शामिल

Jharkhand Train Cancelled: झारखंड रूट पर तकनीकी कामों की वजह से कई लोकल और पैसेंजर ट्रेनें दो दिनों के लिए रोक दी गई हैं. टाटानगर, हटिया और राउरकेला के बीच चलने वाली कुछ ट्रेनें इसमें शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 26 Nov 2025 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

Jharkhand Train Cancelled: भारत में रोजाना करोड़ों की संख्या में यात्री ट्रेन के जरिए ट्रेवल करते हैं. जिनके लिए रेलवे की ओर से कई हजार ट्रेनें चलाई जाती हैं. जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं. इन दिनों देश में सर्दियों की दस्तक हो चुकी है और इसका असर रेलवे के संचालन पर भी साफ दिखने लगा है. इस वजह से कई प्रमुख रूटों पर कोहरे और तकनीकी कामों की वजह से ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है.

हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे ने झारखंड के टाटानगर और राउरकेला रूट पर अगले कुछ दिनों के लिए कई लोकल और पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल का फैसला किया है. हालांकि कोहरे की वजह से नहीं बल्कि तकनीकी वजहों से यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैक मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. अगर आप इन रूटों पर सफर की तैयारी कर रहे हैं. तो टाइम टेबल एक बार जरूर चेक कर लें. नहीं तो फिर आपको परेशानी हो सकती है. 

झारखंड रूट की कई ट्रेनें तीन दिन तक कैंसिल रहेंगी

रेल प्रशासन की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 25 से 27 नवंबर के बीच टाटानगर, हटिया और राउरकेला के बीच चलने वाली कई ट्रेनों को अस्थायी तौर पर कैंसिल किया गया है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इन रूटों पर जरूरी तकनीकी काम और सिस्टम मेंटेनेंस के कारण सर्विस अस्थायी रूप से रोकी गई है. ट्रैकों की जांच, सिग्नल सिस्टम की दुरुस्ती और अन्य सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए यह समय तय किया गया है ताकि आगे चलकर यात्रियों को बेहतर सफर करने में दिक्कत न आए.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 68085/68086 टाटानगर–बरकाकाना–टाटानगर MEMU पैसेंजर 25, 26 और 27 नवंबर को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 58659 हटिया–राउरकेला पैसेंजर 25 और 26 नवंबर को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 58660 राउरकेला–हटिया पैसेंजर 26 और 27 नवंबर को रद्द रहेगी. इसके साथ 68035 टाटानगर–हटिया MEMU 26 और 27 नवंबर को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68036 हटिया–टाटानगर MEMU 25 और 26 नवंबर को कैंसिल रहेगी. 

सफर से पहले अपडेट जरूर चेक करें

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि सफर पर निकलने से पहले आधिकारिक वेबसाइट, रेलवे हेल्पलाइन या नजदीकी स्टेशन पर उपलब्ध जानकारी को जरूर चेक कर लें. इससे आपको रियल टाइम अपडेट मिलेगा और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा.

Published at : 26 Nov 2025 06:57 AM (IST)
